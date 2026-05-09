वाळवण महोत्सव : पालिकेच्या सर्व वॉर्ड ऑफिसमध्ये या तारखेपासून रंगणार उन्हाळी फराळाची मेजवानी

महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबईतील सर्व वॉर्ड कार्यालयांमध्ये ‘वाळवण महोत्सव 2026’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. या ठिकाणी उन्हाळ्याच्या दिवसांत घराघरांत तयार केले जाणारे पदार्थ इथे विक्रीसाठी भरवले जातील.

Updated On: May 09, 2026 | 10:42 AM
(फोटो सौजन्य: Ai Created)

  • मुंबईतील सर्व वॉर्ड ऑफिसमध्ये ‘वाळवण महोत्सव’ भरवला जाणार आहे.
  • पापड, कुरडई, लोणचे, मसाले आणि अनेक घरगुती पदार्थांची विक्री आणि प्रदर्शन होणार आहे.
  • महिला बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देत महिला उद्योजकतेला चालना देण्याचा उपक्रम आहे.
उन्हाळा आला की घराघरांत पापड, कुरडई आणि मसाल्यांचे वेध लागतात. हीच पारंपरिक चव आता थेट मुंबईकरांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नियोजन विभागातर्फे विशेष पुढाकार घेण्यात आला आहे. महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून येत्या ११ आणि १२ मे २०२६ रोजी मुंबईतील सर्व प्रशासकीय विभाग कार्यालयांमध्ये वाळवण महोत्सव २०२६-सुगंध उन्हाळ्याचा’ आयोजित करण्यात आला आहे.

खास ‘टेस्टिंग काउंटर’ उपलब्ध

महिला आणि बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा मीनल तुर्डे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या महोत्सवात महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या घरगुती साठवणीच्या पदार्थाचे प्रदर्शन व विक्री केली जाईल, यामध्ये शेवया, पापड, कुरडई, लोणचे, मेथकूट, तिळकूट, डांगर, सांडगे, सुक्की मच्छी आणि विविध घरगुती मसाले मिळणार आहेत. तसेच, गहू, तांदूळ, नाचणी आणि बटाट्यापासून बनवलेले कुरकुरीत पदार्थ, सांडगी मिरची आणि ताज्या कैरीचे लोणचे हे आकर्षण असणार आहे. तसेच, यावेळी ग्राहकांना पदाथांची चव पाहण्यासाठी खास ‘टेस्टींग काउंटर’ उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

मीनल तुर्डे, अध्यक्षा, महिला व बालकल्याण समिती आणि डॉ. प्राची जांभेकर यांनी मुंबईकरांना आपल्या पारंपरिक उन्हाळी खाद्यसंस्कृतीचा आनंद घेण्यासाठी आणि महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या महोत्सवाला मोठ्या संख्येने भेट द्यावी अशी विनंती केली आहे.

महिला उद्योजकतेला बळ

दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या महिला बचत गटांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, हा या महोत्सवाचा मुख्य उद्देश आहे.
या माध्यमातून महिलांच्या हातातील सुगरण चव मुंबईकरांपर्यंत पोहोचणार असून त्यांच्या उद्योजकतेला मोठी चालना मिळणार आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Published On: May 09, 2026 | 10:15 AM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM

May 18, 2026 | 10:23 PM
