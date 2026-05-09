वाळवण महोत्सव : पालिकेच्या सर्व वॉर्ड ऑफिसमध्ये या तारखेपासून रंगणार उन्हाळी फराळाची मेजवानी

खास ‘टेस्टिंग काउंटर’ उपलब्ध
महिला आणि बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा मीनल तुर्डे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या महोत्सवात महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या घरगुती साठवणीच्या पदार्थाचे प्रदर्शन व विक्री केली जाईल, यामध्ये शेवया, पापड, कुरडई, लोणचे, मेथकूट, तिळकूट, डांगर, सांडगे, सुक्की मच्छी आणि विविध घरगुती मसाले मिळणार आहेत. तसेच, गहू, तांदूळ, नाचणी आणि बटाट्यापासून बनवलेले कुरकुरीत पदार्थ, सांडगी मिरची आणि ताज्या कैरीचे लोणचे हे आकर्षण असणार आहे. तसेच, यावेळी ग्राहकांना पदाथांची चव पाहण्यासाठी खास ‘टेस्टींग काउंटर’ उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
मीनल तुर्डे, अध्यक्षा, महिला व बालकल्याण समिती आणि डॉ. प्राची जांभेकर यांनी मुंबईकरांना आपल्या पारंपरिक उन्हाळी खाद्यसंस्कृतीचा आनंद घेण्यासाठी आणि महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या महोत्सवाला मोठ्या संख्येने भेट द्यावी अशी विनंती केली आहे.
महिला उद्योजकतेला बळ
दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या महिला बचत गटांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, हा या महोत्सवाचा मुख्य उद्देश आहे.
या माध्यमातून महिलांच्या हातातील सुगरण चव मुंबईकरांपर्यंत पोहोचणार असून त्यांच्या उद्योजकतेला मोठी चालना मिळणार आहे.
