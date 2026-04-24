  • Up Ats Arrests Two Suspected Terrorists In Noida For Links With Pakistans Isi

UP ATS Arrests Terrorist: ISI च्या जाळ्यात अडकले मेरठ आणि दिल्लीचे तरुण; भारतात दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळला

तपासानुसार, तुषार हळूहळू कट्टर बनला आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावाखाली आला. तो पाकिस्तानी हँडलर्सच्या नियमित संपर्कात होता आणि त्यांना प्रभावित करण्यासाठी त्याने बनावट खातीदेखील तयार केली होती.

Updated On: Apr 24, 2026 | 05:04 PM
UP ATS Arrests Terrorist:  उत्तर प्रदेश दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS)ने दोन संशयित दहशतवाद्यांना अटक केल्याची माहिती समोर आली आहे. नोएडा पाकिस्तानशी संबंधित नेटवर्क आणि ‘आयएसआय’साठी काम केल्याच्या आरोपावरून दोन संशयित दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. नोएडा येथे अटक केल्यानंतर, त्यांना लखनौ येथील एटीएस न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांनी कोठडी सुनावली आहे. या संशयित दहशवाद्यांकडून एक .३२-बोर पिस्तूल, पाच जिवंत काडतुसे, एक चाकू आणि दोन मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले आहेत.

तपास यंत्रणांच्या मते, ते भारतात दहशतवादी कारवाया करण्याची तयारी करत होते, एटीएस’ने अटक केलेल्या आरोपींची तुषार चौहान उर्फ ​​हिजबुल्ला अली खान (रा. मेरठ) आणि समीर खान (रा. नवी दिल्ली) अशी नावे आहे. तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाकिस्तानी गुंड शहजाद भट्टी आणि आबिद जाट यांच्या संपर्कात होते. ते आयएसआय एजंट असल्याचे भासवून भारतीय तरुणांना आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न करत होते.

सोशल मीडियाद्वारे संपर्क

हे दोन्ही आरोपी एन्क्रिप्टेड चॅनेल आणि कॉन्फरन्स कॉलद्वारे पाकिस्तानी हँडलर्सच्या संपर्कात होते. समीरला भिंतींवर ‘तेहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान’ लिहिण्याचे आणि नवीन लोकांची भरती करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. तुषार इंस्टाग्रामद्वारे समीरच्या संपर्कात आला आणि त्यानंतर त्या दोघांनी कथितरित्या लक्ष्यांची टेहळणी करण्यास सुरुवात केली.

तपासानुसार, तुषार हळूहळू कट्टर बनला आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावाखाली आला. तो पाकिस्तानी हँडलर्सच्या नियमित संपर्कात होता आणि त्यांना प्रभावित करण्यासाठी त्याने बनावट खातीदेखील तयार केली होती.

हल्ल्याचा कट आणि आमिष

अहवालानुसार, शहजाद भट्टीने तुषारला विशिष्ट घरांवर ग्रेनेड फेकण्याचे आणि हल्ले करण्याचे काम दिले होते. त्याला सुरुवातीला ५०,००० रुपये आणि नंतर काम पूर्ण झाल्यावर अडीच लाख रुपये देण्याचे वचन देण्यात आले होते. त्याला पासपोर्ट आणि दुबईमार्गे पाकिस्तानला जाण्यासाठी वाहतुकीचे आश्वासनही देण्यात आले होते.

तपास यंत्रणा असेही सुचवतात की, कथित आयएसआय एजंट मेजर हमीद, मेजर इक्बाल आणि मेजर अन्वर हे त्या नेटवर्कचा भाग असू शकतात, ज्याने त्या दोघांना लक्ष्य आणि संसाधने पुरवली. प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, काही पैसे आणि शस्त्रे आरोपींपर्यंत पोहोचत होती. या कटात सामील असलेल्या इतर व्यक्तींना ओळखण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा सध्या संपूर्ण नेटवर्कचा सखोल तपास करत आहेत.

Published On: Apr 24, 2026 | 05:00 PM

आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

May 18, 2026 | 11:40 AM
शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 11:40 AM
Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

May 18, 2026 | 11:29 AM
संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

May 18, 2026 | 11:29 AM
पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

May 18, 2026 | 11:27 AM
NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे आता नांदेडमध्ये; सीबीआयने कसे शोधून काढलं ‘पुणे-नांदेड’ कनेक्शन पहा एका क्लिकवर…

May 18, 2026 | 11:22 AM
Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

May 18, 2026 | 11:07 AM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM