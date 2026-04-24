Satara News: शेतकऱ्यांसाठी दिलासा! खरीप हंगामासाठी खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध

जिल्ह्यातील सर्व कृषि सेवा केंद्रांमध्ये युरिया, डीएपी, एमओपी, सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) आणि संयुक्त खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 04:26 PM
सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा! खरीप हंगामासाठी खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध

  • साताऱ्यात  रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध
  • सर्व कृषि सेवा केंद्रांमध्ये युरिया, डीएपी, एमओपी, सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) आणि संयुक्त खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध
  • एखाद्या विशिष्ट खतावर अवलंबून न राहता पर्यायी खतांचा वापर करण्याचे आवाहन
 

Satara Agricultural News: खरीप हंगाम २०२६च्या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जिल्ह्यात रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून आगामी काळात कोणतीही टंचाई भासणार नाही, अशी खात्री जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी गजानन ननावरे यांनी दिली आहे. त्यामुळे खरीप हंगामासाठी शेतकरी निर्धास्तपणे नियोजन करू शकणार आहेत.

जिल्ह्यातील सर्व कृषि सेवा केंद्रांमध्ये युरिया, डीएपी, एमओपी, सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) आणि संयुक्त खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. मार्च २०२६ अखेरच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात एकूण ५७,९९० मेट्रिक टन खतसाठा विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. यामध्ये युरिया १२,०७८ मे. टन, डीएपी ६,१९० मे. टन, एमओपी ३,७९१ मे. टन, सुपर फॉस्फेट ८,९४८ मे. टन आणि संयुक्त खते २६,९८३ मे. टन इतका साठा आहे.

याशिवाय, खरीप हंगाम २०२६ साठी सातारा जिल्ह्याला एकूण १,०२,३०० मेट्रिक टन खत पुरवठ्याचे आवंटन मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये युरिया ३८,२०० मे. टन, डीएपी ९,८०० मे. टन, एमओपी ४,२०० मे. टन, सुपर फॉस्फेट ११,८०० मे. टन आणि संयुक्त खते ३८,३०० मे. टन इतक्या खतांचा समावेश आहे. खतांचे सुरळीत वितरण करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.

कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, एखाद्या विशिष्ट खतावर अवलंबून न राहता पर्यायी खतांचा वापर करावा. माती परीक्षण करून जमिनीच्या गरजेनुसार योग्य खतांचा वापर केल्यास उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल आणि जमिनीचा पोतही सुधारेल.

दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्व कृषि सेवा केंद्रांची नियमित तपासणी सुरू असून खतांची विक्री शासनाने ठरवून दिलेल्या दरानेच करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. जर कोणी खतांची जादा दराने विक्री, अनधिकृत साठेबाजी, खतांचे लिकिंग किंवा औद्योगिक वापर करताना आढळले, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही कृषी विभागाने दिला आहे.

 

Published On: Apr 24, 2026 | 04:26 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

