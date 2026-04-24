West Bengal Election 2026: बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा ‘गड’ जिंकण्याचे भाजपसमोर मोठे आव्हान; काय आहे राजकीय समीकरणे?

तज्ज्ञांच्या मते, राज्यात सत्ताविरोधी भावना असली तरी ती संपूर्ण बंगालमध्ये एकसारखी नाही. बेरोजगारी, आर्थिक अडचणी, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबत नाराजी असली तरी हा असंतोष वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आणि सामाजिक गटांनुसार बदलतो. त्यामुळे भाजपला या विखुरलेल्या नाराजीला एकत्र आणणे कठीण जात आहे.
ममता बॅनर्जींच्या पक्षाला त्यांच्या फायदेशीर योजनांचा फायदा होताना दिसत आहे. विशेषतः महिला आणि ग्रामीण मतदारांमध्ये या योजनांमुळे ‘लाभार्थी मतदार’ तयार झाला आहे. हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात टीएमसीशी निष्ठावान राहण्याची शक्यता असल्याने सत्ताविरोधी लाटेचा प्रभाव मर्यादित राहतो.
भाजपने या निवडणुकीत मोठी ताकद पणाला लावली आहे. पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या सभांपासून ते घुसखोरी, प्रशासन आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर आक्रमक प्रचार केला जात आहे. बूथस्तरावरही पक्षाने रणनीती आखली आहे.
तरीही, भाजपसमोर काही स्पष्ट अडचणी आहेत. राज्यात पक्षाला अजूनही ‘बाहेरचा पक्ष’ म्हणून दाखवले जाते. तसेच मुख्यमंत्रीपदासाठी ममता बॅनर्जी यांना तोडीस तोड असा स्थानिक चेहरा भाजपकडे नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बंगाली चेहऱ्याचा मुद्दा मांडला असला तरी संघटनात्मक पातळीवर टीएमसीच्या तुलनेत भाजप अद्याप मागे असल्याचे चित्र आहे.
मतदार यादीतील नाव वगळणे आणि पुन्हा समाविष्ट करणे या मुद्द्यांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. टीएमसीला अपेक्षा आहे की, या प्रक्रियेमुळे नाराज झालेला वर्ग भाजपविरोधात मतदान करेल. मात्र, या वादाचा नेमका फायदा कोणाला होईल, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
या निवडणुकीत कोणतीही स्पष्ट लाट नसल्याचे दिसत आहे. मतदार शांत असून अंतिम निकाल काही महत्त्वाच्या घटकांवर अवलंबून असेल:
विखुरलेल्या सत्ताविरोधी भावनेला भाजप कितपत एकत्र आणतो
टीएमसीच्या कल्याणकारी योजनांचा प्रभाव किती टिकतो
अस्मितेचे आणि स्थानिक राजकारणाचे समीकरण
स्थानिक उमेदवारांची ताकद आणि संघटन
एकूणच, सत्ताविरोधी लाट असूनही ती पुरेशी ठरणार नाही. Mamata Banerjee यांच्यासारख्या मजबूत नेतृत्वाविरुद्ध विजय मिळवण्यासाठी भाजपला विविध घटक आपल्या बाजूने वळवावे लागणार आहेत. ४ मे रोजीचा निकाल या सर्व समीकरणांवर शिक्कामोर्तब करणार आहे.