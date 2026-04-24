Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • West Bengal Assembly Election 2026 The Battle For Bengal Bjp Faces Formidable Challenge In West Bengal Parsing The Political Calculus

West Bengal Election 2026: बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा ‘गड’ जिंकण्याचे भाजपसमोर मोठे आव्हान; काय आहे राजकीय समीकरणे?

राज्यात सत्ताविरोधी भावना असली तरी ती संपूर्ण बंगालमध्ये एकसारखी नाही. बेरोजगारी, आर्थिक अडचणी, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबत नाराजी असली तरी हा असंतोष वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आणि सामाजिक गटांनुसार बदलतो.

Updated On: Apr 24, 2026 | 04:14 PM
West Bengal Elections, Mamata Banerjee, TMC, BJP, Bengal Polls 2026 Political Analysis, Anti Incumbency,

West Bengal Assembly Election 2026: सत्ताविरोधील लाटेतही बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या 'गड' सर करण्याचे भाजपसमोर मोठे आव्हान, काय आहे राजकीय समीकरणे

Follow Us:
Follow Us:
  • राज्यात सत्ताविरोधी भावना असली तरी ती संपूर्ण बंगालमध्ये एकसारखी नाही
  • ममता बॅनर्जींच्या पक्षाला त्यांच्या फायदेशीर योजनांचा फायदा होताना दिसत आहे
  • मुख्यमंत्रीपदासाठी ममता बॅनर्जी यांना तोडीस तोड असा स्थानिक चेहरा भाजपकडे नाही
West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसची गेल्या १५ वर्षांपासून सत्ता आहे. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदान सुरू असताना सत्ताविरोधी वातावरण असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, हा असंतोष मतांमध्ये रूपांतरित करून सत्ता मिळवणे हे भारतीय जनता पक्षासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे.

विखुरलेला असंतोष, एकसंध लाट नाही

तज्ज्ञांच्या मते, राज्यात सत्ताविरोधी भावना असली तरी ती संपूर्ण बंगालमध्ये एकसारखी नाही. बेरोजगारी, आर्थिक अडचणी, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबत नाराजी असली तरी हा असंतोष वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आणि सामाजिक गटांनुसार बदलतो. त्यामुळे भाजपला या विखुरलेल्या नाराजीला एकत्र आणणे कठीण जात आहे.

तेलंगणा सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय: मंत्री आणि आमदारांच्या पगारात ५० टक्के होणार कपात

टीएमसीला फायदा कुठे होत आहे?

ममता बॅनर्जींच्या पक्षाला त्यांच्या फायदेशीर योजनांचा फायदा होताना दिसत आहे. विशेषतः महिला आणि ग्रामीण मतदारांमध्ये या योजनांमुळे ‘लाभार्थी मतदार’ तयार झाला आहे. हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात टीएमसीशी निष्ठावान राहण्याची शक्यता असल्याने सत्ताविरोधी लाटेचा प्रभाव मर्यादित राहतो.

भाजपची ताकद आणि मर्यादा

भाजपने या निवडणुकीत मोठी ताकद पणाला लावली आहे. पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या सभांपासून ते घुसखोरी, प्रशासन आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर आक्रमक प्रचार केला जात आहे. बूथस्तरावरही पक्षाने रणनीती आखली आहे.

तरीही, भाजपसमोर काही स्पष्ट अडचणी आहेत. राज्यात पक्षाला अजूनही ‘बाहेरचा पक्ष’ म्हणून दाखवले जाते. तसेच मुख्यमंत्रीपदासाठी ममता बॅनर्जी यांना तोडीस तोड असा स्थानिक चेहरा भाजपकडे नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बंगाली चेहऱ्याचा मुद्दा मांडला असला तरी संघटनात्मक पातळीवर टीएमसीच्या तुलनेत भाजप अद्याप मागे असल्याचे चित्र आहे.

West Bengal Assembly Election 2026: ‘हा तर भाजपचा एजंट!’ हुमायूं कबीर यांच्या ताफ्यावर हल्ला, मुर्शिदाबादमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती

मतदार यादी वादाचा प्रभाव

मतदार यादीतील नाव वगळणे आणि पुन्हा समाविष्ट करणे या मुद्द्यांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. टीएमसीला अपेक्षा आहे की, या प्रक्रियेमुळे नाराज झालेला वर्ग भाजपविरोधात मतदान करेल. मात्र, या वादाचा नेमका फायदा कोणाला होईल, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

निकाल ठरवणारे प्रमुख घटक

या निवडणुकीत कोणतीही स्पष्ट लाट नसल्याचे दिसत आहे. मतदार शांत असून अंतिम निकाल काही महत्त्वाच्या घटकांवर अवलंबून असेल:

विखुरलेल्या सत्ताविरोधी भावनेला भाजप कितपत एकत्र आणतो

टीएमसीच्या कल्याणकारी योजनांचा प्रभाव किती टिकतो

अस्मितेचे आणि स्थानिक राजकारणाचे समीकरण

स्थानिक उमेदवारांची ताकद आणि संघटन

एकूणच, सत्ताविरोधी लाट असूनही ती पुरेशी ठरणार नाही. Mamata Banerjee यांच्यासारख्या मजबूत नेतृत्वाविरुद्ध विजय मिळवण्यासाठी भाजपला विविध घटक आपल्या बाजूने वळवावे लागणार आहेत. ४ मे रोजीचा निकाल या सर्व समीकरणांवर शिक्कामोर्तब करणार आहे.

 

Web Title: West bengal assembly election 2026 the battle for bengal bjp faces formidable challenge in west bengal parsing the political calculus

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 04:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भाजप सरकारला परीक्षाही घेता नाहीत; NEET पेपरफुटी प्रकरणावरुन हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक
1

भाजप सरकारला परीक्षाही घेता नाहीत; NEET पेपरफुटी प्रकरणावरुन हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

“ही केवळ नाकामी नाही, तर तरुणांच्या भविष्याशी केलेला गुन्हा!”; NEET परीक्षा रद्द झाल्याप्रकरणी राहुल गांधींचा तीव्र हल्लाबोल
2

“ही केवळ नाकामी नाही, तर तरुणांच्या भविष्याशी केलेला गुन्हा!”; NEET परीक्षा रद्द झाल्याप्रकरणी राहुल गांधींचा तीव्र हल्लाबोल

Travel News: भारतातील “मँगो सिटी” कुठे आहे माहिती आहे का? उन्हाळ्यात देऊ शकता भेट…
3

Travel News: भारतातील “मँगो सिटी” कुठे आहे माहिती आहे का? उन्हाळ्यात देऊ शकता भेट…

Nana Patole on PM Narendra Modi: “उपदेश देण्यापूर्वी स्वतःच्या…!” नाना पटोलेंचा पंतप्रधान मोदींना थेट सवाल
4

Nana Patole on PM Narendra Modi: “उपदेश देण्यापूर्वी स्वतःच्या…!” नाना पटोलेंचा पंतप्रधान मोदींना थेट सवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026: रायपूरच्या मैदानावर रंगणार RCB vs KKR चा थरार; फलंदाज की गोलंदाज कोणाचं वर्चस्व गाजणार? वाचा पिच रिपोर्ट

IPL 2026: रायपूरच्या मैदानावर रंगणार RCB vs KKR चा थरार; फलंदाज की गोलंदाज कोणाचं वर्चस्व गाजणार? वाचा पिच रिपोर्ट

May 13, 2026 | 02:19 PM
Pune News : पुणेकरांची परदेशवारी सुसाट; मागील पाच वर्षांत पासपोर्ट अर्ज दुप्पट

Pune News : पुणेकरांची परदेशवारी सुसाट; मागील पाच वर्षांत पासपोर्ट अर्ज दुप्पट

May 13, 2026 | 02:18 PM
Satara: गॅससाठी महिलांची रिकाम्या सिलेंडरसह जिल्हा पुरवठा कार्यालयावर धडक; वितरण व्यवस्थेचा बोजवारा!

Satara: गॅससाठी महिलांची रिकाम्या सिलेंडरसह जिल्हा पुरवठा कार्यालयावर धडक; वितरण व्यवस्थेचा बोजवारा!

May 13, 2026 | 02:12 PM
Electric Car : 683 किमी रेंज, 5-स्टार सेफ्टी अन् दमदार लूक; ‘ही’ इलेक्ट्रिक कार तब्बल 2 लाखांनी स्वस्त

Electric Car : 683 किमी रेंज, 5-स्टार सेफ्टी अन् दमदार लूक; ‘ही’ इलेक्ट्रिक कार तब्बल 2 लाखांनी स्वस्त

May 13, 2026 | 02:10 PM
Maharashtra Politics: राज्यातील सर्व मंत्र्यांचे वाहनताफे अर्ध्यावर येणार? फडणवीसांनी बोलावली तातडीची बैठक

Maharashtra Politics: राज्यातील सर्व मंत्र्यांचे वाहनताफे अर्ध्यावर येणार? फडणवीसांनी बोलावली तातडीची बैठक

May 13, 2026 | 02:06 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sony च्या नव्या स्मार्टफोनने हादरलं मार्केट! 16GB रॅम अन् 48MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… किंमत तब्बल इतकी

Sony च्या नव्या स्मार्टफोनने हादरलं मार्केट! 16GB रॅम अन् 48MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… किंमत तब्बल इतकी

May 13, 2026 | 02:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM