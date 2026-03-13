दिलासादायक ! युद्धादरम्यानचं तेल संकट आता लवकरच दूर होईल; 32 देशांनी उघडले आपात्कालीन साठे

नवी दिल्ली : इराण–इस्त्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सध्या युद्ध सुरु आहे. या युद्धामुळे मोठी हानी होताना दिसत आहे. इराणकडूनही या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले जात आहे. या हल्लयांमुळे भारतासह इतरही देशांत तेल संकट उभे राहिले आहे. असे असताना आता दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सध्याचे जागतिक तेल संकट आता लवकरच दूर होईल. कारण 32 देशांनी त्यांचे आपत्कालीन साठे उघडले आहे. त्यामुळे याचा फायदा होणार आहे.
पश्चिम आशियातील भयंकर युद्धामुळे वाढलेल्या तेल संकटादरम्यान, काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. एका ऐतिहासिक निर्णयात, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या ३२ सदस्य देशांनी त्यांच्या आपत्कालीन साठ्यातून ४०० दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात पाठवण्याची घोषणा केली. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारपेठेतील संकट कमी करण्याच्या उद्देशाने हे करण्यात आले आहे. आयईएचे कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल म्हणाले की, ३२ सदस्य देशांनी आपत्कालीन बैठकीत या निर्णयाला एकमताने मान्यता दिली. मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या बाजारातील अस्थिरतेला तोंड देण्यासाठी हे ४०० दशलक्ष बॅरल तेल उपलब्ध करून दिले जाईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. प्रत्येक सदस्य देश त्यांच्या राष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेऊन वाजवी वेळेत हे तेल बाजारात सोडेल.
दरम्यान, तेल बाजार सध्या अभूतपूर्व आव्हानांना तोंड देत आहे. या संकटाच्या काळात, सदस्य देशांनी एकत्र येऊन असा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. तेल बाजारपेठा जागतिक आहेत, त्यामुळे कोणत्याही मोठ्या संकटाच्या वेळी एकत्रितपणे उपाय शोधणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने यापूर्वी आपत्कालीन तेल कोटा जारी केला आहे, परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेल सोडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान तेल सोडले गेले
२०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान १८२ दशलक्ष बॅरल तेल सोडण्यात आले होते. आता, इराण युद्धादरम्यान, त्यापेक्षा दुप्पट पेक्षा जास्त रक्कम बाजारात सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३२ आयईए सदस्यांकडे सार्वजनिक आपत्कालीन साठा म्हणून १.२ अब्ज बॅरलपेक्षा जास्त तेल आहे. याव्यतिरिक्त, ते सरकारी आदेशांनुसार अंदाजे ६०० दशलक्ष बॅरलचा उद्योग साठा राखतात.