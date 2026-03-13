Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

नावाचा वापर करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दुय्यम निबंधकाकडे तक्रार; पुरंदरच्या सहकार विभागाकडे दाद

वडर हे या संस्थेचे १९९६ सालापासून सभासद आहेत. मात्र, त्यांच्या नावावर त्यांना कोणतीही कल्पना न देता अनेक व्यवहार त्यांचे खोटे अंगठे उठवून करण्यात आल्याची माहिती आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 07:47 AM
नावाचा वापर करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दुय्यम निबंधकाकडे तक्रार; पुरंदरच्या सहकार विभागाकडे दाद

नावाचा वापर करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दुय्यम निबंधकाकडे तक्रार; पुरंदरच्या सहकार विभागाकडे दाद

Follow Us:
Follow Us:

सातारा : गोडोली सातारा येथील संजय हनुमंत वडर (धोत्रे), (रा. साईनगर) यांच्या नावाने निरा तालुका पुरंदर येथील दत्त मागासवर्गीय मजूर सहकारी संस्थेच्या सभासदत्वाचा फायदा घेऊन त्यांच्या नावावर अनेक खोटे व्यवहार करण्यात आले आहेत. या व्यवहारात खोटे अंगठे उठवूनही व्यवहार झाल्याची माहिती आहे. या विरोधात वडर यांनी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था पुरंदर यांच्याकडे दाद मागितली आहे.

या तक्रार पत्रात नमूद आहे की, वडर हे या संस्थेचे १९९६ सालापासून सभासद आहेत. मात्र, त्यांच्या नावावर त्यांना कोणतीही कल्पना न देता अनेक व्यवहार त्यांचे खोटे अंगठे उठवून करण्यात आल्याची माहिती आहे. संस्थेचे चेअरमन दिलीप हनुमंत वडर (धोत्रे) यांनी स्वतःहून हे तक्रारदारांना न विचारता परस्पर केले आहेत. माझ्या अंगठ्याची फॉरेन्सिक तपासणी करून ते अंगठे अनेक कागदपत्रांवरील अंगठ्याच्या शिक्याशी जुळतात का याची खातर जमा करावी आणि संबंधितांवर त्वरित गुन्हा दाखल करून आम्हाला न्याय द्यावा अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे यांच्या दालनासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा तक्रारदार संजय वडर (धोत्रे) यांनी दिला आहे.

नाशिकमध्येही फसवणुकीची घटना

शहरातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या जमिनींवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवायचे २० टक्के क्षेत्र हडप करण्यासाठी मोठा गैरप्रकार समोर आला आहे. बनावट मोजणी नकाशे आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाचे खोटे शिक्के वापरून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिकच्या सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अनेक प्रकरणे आली उजेडात

नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने या प्रकरणांची पडताळणी केली. म्हसरूळ, आडगाव, देवळाली, गंगापूर यांसह विविध ११ गावांमधील १०८ प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली. यात धक्कादायक बाब अशी की, ४९ प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्षात मोजणी झालेली नसतानाही भूमी अभिलेख कार्यालयाचे बनावट सही- शिक्के वापरून ‘हिस्सा फार्म नंबर १२’ आणि ‘गट बुक नकाशे तयार करण्यात आले.

हेदेखील वाचा : Nashik News : विधवा महिलांच्या आयुष्यात नवी पहाट; जुनी बंधनं झुगारत केली रंगांची उधळण

Web Title: Complaint filed with the sub registrar regarding fraudulent use of a name

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 07:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News: चिपळूणमध्ये क्यूआरद्वारे १३ लाखांची फसवणूक; गुन्हा दाखल
1

Crime News: चिपळूणमध्ये क्यूआरद्वारे १३ लाखांची फसवणूक; गुन्हा दाखल

उंब्रज परिसरात तब्बल 25 लाखांचा लाकूड साठा जप्त; सातारा वनविभागाचे चार ठिकाणी छापे
2

उंब्रज परिसरात तब्बल 25 लाखांचा लाकूड साठा जप्त; सातारा वनविभागाचे चार ठिकाणी छापे

शौचालय कुलूपबंद! सातारा जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये प्रकार, भाजप नेत्यांनी दिले निवेदन
3

शौचालय कुलूपबंद! सातारा जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये प्रकार, भाजप नेत्यांनी दिले निवेदन

Satara News : ग्राहकांच्या संमतीशिवाय लावले जातायेत ‘स्मार्ट मीटर’; अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आक्रमक
4

Satara News : ग्राहकांच्या संमतीशिवाय लावले जातायेत ‘स्मार्ट मीटर’; अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आक्रमक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Breakfast Recipe: सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्ता काय बनवावं सुचत नाही? मग १० मिनिटात बनवा Potato Bread Toast

Breakfast Recipe: सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्ता काय बनवावं सुचत नाही? मग १० मिनिटात बनवा Potato Bread Toast

Mar 13, 2026 | 08:00 AM
नावाचा वापर करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दुय्यम निबंधकाकडे तक्रार; पुरंदरच्या सहकार विभागाकडे दाद

नावाचा वापर करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दुय्यम निबंधकाकडे तक्रार; पुरंदरच्या सहकार विभागाकडे दाद

Mar 13, 2026 | 07:47 AM
PM Kisan Samman Nidhi : गुवाहटीतून जारी केला जाणार किसान सम्मान निधीचा 22 वा हफ्ता; लाखो शेतकऱ्यांना होणार फायदा

PM Kisan Samman Nidhi : गुवाहटीतून जारी केला जाणार किसान सम्मान निधीचा 22 वा हफ्ता; लाखो शेतकऱ्यांना होणार फायदा

Mar 13, 2026 | 07:11 AM
Shani Asta 2026: 13 मार्चपासून शनि होणार अस्त, पुढील 35 दिवस या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Shani Asta 2026: 13 मार्चपासून शनि होणार अस्त, पुढील 35 दिवस या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Mar 13, 2026 | 07:05 AM
National Jewel Day 2026: केवळ सौंदर्यच नाही तर परंपरा! 13 मार्च ‘नॅशनल ज्वेल डे’ बद्दल तुम्हाला ‘हे’ माहित आहे का?

National Jewel Day 2026: केवळ सौंदर्यच नाही तर परंपरा! 13 मार्च ‘नॅशनल ज्वेल डे’ बद्दल तुम्हाला ‘हे’ माहित आहे का?

Mar 13, 2026 | 06:30 AM
Every Girl Wins: कन्यांचा करा सन्मान, वाढवा देशाची शान! आजच्या खास दिवशी केला जातो मुलींच्या सक्षमीकरणाचा महाजागर

Every Girl Wins: कन्यांचा करा सन्मान, वाढवा देशाची शान! आजच्या खास दिवशी केला जातो मुलींच्या सक्षमीकरणाचा महाजागर

Mar 13, 2026 | 05:30 AM
उन्हात पोटात वाढलेल्या जळजळमुळे आंबट ढेकर येतात? तात्काळ आराम मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय

उन्हात पोटात वाढलेल्या जळजळमुळे आंबट ढेकर येतात? तात्काळ आराम मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय

Mar 13, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM