Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा दर वाढला की घसरला? काय आहेत आजचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,990 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,720 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,690 रुपये आहे.अहमदाबाद शहरामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,710 रुपये आहे.
सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,710 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,810 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,710 रुपये आहे.
मुंबई, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,990 रुपये आहे. अमेरिका आणि ईराण यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या युद्धाचा परिणाम भारतातील सोन्याच्या आणि चांदीच्या किंमतीवर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सोन्याच्या किंमतींमध्ये घसरण होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,48,690
|₹1,62,210
|₹1,21,660
|केरळ
|₹1,48,690
|₹1,62,210
|₹1,21,660
|कोलकाता
|₹1,48,690
|₹1,62,210
|₹1,21,660
|नागपूर
|₹1,48,690
|₹1,62,210
|₹1,21,660
|हैद्राबाद
|₹1,48,690
|₹1,62,210
|₹1,21,660
|पुणे
|₹1,48,690
|₹1,62,210
|₹1,21,660
|बंगळुरु
|₹1,48,690
|₹1,62,210
|₹1,21,660
|नाशिक
|₹1,48,720
|₹1,62,240
|₹1,21,690
|सुरत
|₹1,48,740
|₹1,62,260
|₹1,21,710
|चेन्नई
|₹1,49,690
|₹1,63,300
|₹1,26,990
|दिल्ली
|₹1,48,840
|₹1,62,360
|₹1,21,810
|चंदीगड
|₹1,48,840
|₹1,62,360
|₹1,21,810
|लखनौ
|₹1,48,840
|₹1,62,360
|₹1,21,810
|जयपूर
|₹1,48,840
|₹1,62,360
|₹1,21,810