Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Gold And Silver Rate In India At 13 March 2026 Gold And Silver Rate News In Marathi

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा दर वाढला की घसरला? काय आहेत आजचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Today's Gold Rate: भारतातील सोन्याच्या किंमतीत सतत चढऊतार होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आज भारतातील अनेक शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,210 रुपये आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 08:16 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा दर वाढला की घसरला? काय आहेत आजचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा दर वाढला की घसरला? काय आहेत आजचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
  • चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,690 रुपये
  • मुंबईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,690 रुपये
  • सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,740 रुपये
Gold Rate Todayभारतात 13 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,221 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,869 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,166 रुपये आहे. भारतात 13 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,660 रुपये आहे. भारतात 13 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये आहे.

सुरक्षित कामाच्या संस्कृतीसाठी ‘हेन्केल’चा पुढाकार! कुरकुंभ MIDC मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह उत्साहात साजरा

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,990 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,720 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,690 रुपये आहे.अहमदाबाद शहरामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,710 रुपये आहे.

सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,710 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,810 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,710 रुपये आहे.

Iran-Israel War: होर्मुझ संकटात धावून आले रशियन तेल; भारताने खरेदी केले तब्बल ३ कोटी बॅरल 

मुंबई, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,990 रुपये आहे. अमेरिका आणि ईराण यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या युद्धाचा परिणाम भारतातील सोन्याच्या आणि चांदीच्या किंमतीवर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सोन्याच्या किंमतींमध्ये घसरण होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,48,690 ₹1,62,210 ₹1,21,660
केरळ ₹1,48,690 ₹1,62,210 ₹1,21,660
कोलकाता ₹1,48,690 ₹1,62,210 ₹1,21,660
नागपूर ₹1,48,690 ₹1,62,210 ₹1,21,660
हैद्राबाद ₹1,48,690 ₹1,62,210 ₹1,21,660
पुणे ₹1,48,690 ₹1,62,210 ₹1,21,660
बंगळुरु ₹1,48,690 ₹1,62,210 ₹1,21,660
नाशिक ₹1,48,720 ₹1,62,240 ₹1,21,690
सुरत ₹1,48,740 ₹1,62,260 ₹1,21,710
चेन्नई ₹1,49,690 ₹1,63,300 ₹1,26,990
दिल्ली ₹1,48,840 ₹1,62,360 ₹1,21,810
चंदीगड ₹1,48,840 ₹1,62,360 ₹1,21,810
लखनौ ₹1,48,840 ₹1,62,360 ₹1,21,810
जयपूर ₹1,48,840 ₹1,62,360 ₹1,21,810

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in india at 13 march 2026 gold and silver rate news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 08:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Today’s Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात घसरण! तरीही गुंतवणूकदार सावध; जाणून घ्या आजचे सोन्याचे दर 
1

Today’s Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात घसरण! तरीही गुंतवणूकदार सावध; जाणून घ्या आजचे सोन्याचे दर 

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा उसळी! आजचे दर वाचून ग्राहकही झाले हैराण
2

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा उसळी! आजचे दर वाचून ग्राहकही झाले हैराण

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरात घसरण सुरूच; आजच्या किंमती वाचून ग्राहक झाले आनंदी
3

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरात घसरण सुरूच; आजच्या किंमती वाचून ग्राहक झाले आनंदी

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल 1,50,000 रुपये
4

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी पुन्हा महागलं! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल 1,50,000 रुपये

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा दर वाढला की घसरला? काय आहेत आजचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा दर वाढला की घसरला? काय आहेत आजचे दर? खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Mar 13, 2026 | 08:16 AM
Breakfast Recipe: सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्ता काय बनवावं सुचत नाही? मग १० मिनिटात बनवा Potato Bread Toast

Breakfast Recipe: सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्ता काय बनवावं सुचत नाही? मग १० मिनिटात बनवा Potato Bread Toast

Mar 13, 2026 | 08:00 AM
नावाचा वापर करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दुय्यम निबंधकाकडे तक्रार; पुरंदरच्या सहकार विभागाकडे दाद

नावाचा वापर करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दुय्यम निबंधकाकडे तक्रार; पुरंदरच्या सहकार विभागाकडे दाद

Mar 13, 2026 | 07:47 AM
PM Kisan Samman Nidhi : गुवाहटीतून जारी केला जाणार किसान सम्मान निधीचा 22 वा हफ्ता; लाखो शेतकऱ्यांना होणार फायदा

PM Kisan Samman Nidhi : गुवाहटीतून जारी केला जाणार किसान सम्मान निधीचा 22 वा हफ्ता; लाखो शेतकऱ्यांना होणार फायदा

Mar 13, 2026 | 07:11 AM
Shani Asta 2026: 13 मार्चपासून शनि होणार अस्त, पुढील 35 दिवस या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Shani Asta 2026: 13 मार्चपासून शनि होणार अस्त, पुढील 35 दिवस या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Mar 13, 2026 | 07:05 AM
National Jewel Day 2026: केवळ सौंदर्यच नाही तर परंपरा! 13 मार्च ‘नॅशनल ज्वेल डे’ बद्दल तुम्हाला ‘हे’ माहित आहे का?

National Jewel Day 2026: केवळ सौंदर्यच नाही तर परंपरा! 13 मार्च ‘नॅशनल ज्वेल डे’ बद्दल तुम्हाला ‘हे’ माहित आहे का?

Mar 13, 2026 | 06:30 AM
Every Girl Wins: कन्यांचा करा सन्मान, वाढवा देशाची शान! आजच्या खास दिवशी केला जातो मुलींच्या सक्षमीकरणाचा महाजागर

Every Girl Wins: कन्यांचा करा सन्मान, वाढवा देशाची शान! आजच्या खास दिवशी केला जातो मुलींच्या सक्षमीकरणाचा महाजागर

Mar 13, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM