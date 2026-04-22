RR Vs LSG Live: जाडेजाने सावरले राजस्थानचे ‘वैभव’; लखनौला विजयासाठी 160 रन्सची आवश्यकता

एकाना स्टेडियमवर सुरू आहे लखनौ विरुद्ध राजस्थान सामना
मोहम्मद शामीने पटकावल्या 2 महत्वाच्या विकेट्स
हेटमायरने केल्या सर्वाधिक 22 रन्स
Tata IPL 2026 LSG vs RR Live Updates: सध्या लखनौ विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात एकाना स्टेडियमवर सामना सुरू आहे. ऋषभ पंतने टॉस जिंकला होता. लखनौने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. लखनौच्या गोलंदाजांनी हा निर्णय योग्य ठरवून दाखवला. अखेर राजस्थान रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी (IPL 2026) करून रन्स केल्या. आता लखनौला विजयासाठी इतक्या रन्सची गरज आहे. लखनौकडून मोहम्मद शामीने भेदक गोलंदाजी केली. राजस्थान रॉयल्सने लखनौला 160 रन्सचे टार्गेट दिले आहे.
राजस्थान रॉयल्सची फलंदाजी
लखनौच्या संघाने प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केल्यावर राजस्थान रॉयल्सची सुरुवात वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वालने केली. यशस्वीने 12 बॉल्समध्ये 22 रन्स केल्या. तर वैभव सूर्यवंशी आजच्या सामन्यात चांगली खेळी करू शकला नाही. तो केवळ 8 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर काही सामन्यात महत्वाची खेळी करणारा ध्रुव जुरेल खेळण्यासाठी मैदानात आला. मात्र तो पहिल्याच बॉलवर आउट झाला.
LSG Vs RR Live: ऋषभ पंतने वाढवल्या राजस्थानच्या अडचणी; टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय
कर्णधार रियान परागने 3 विकेट पडल्यानंतर राजस्थान रॉयल्सची सूत्रे हातात घेतली. त्याने 20 रन्सची खेळी केली. त्याचे रूपांतर तो मोठ्या खेळीत करू शकला नाही. मोठे फटके मारण्यासाठी शिमरन हेटमायर ओळखला जातो. तो 18 चेंडूत 22 रन्स करून आउट झाला. राजस्थान रॉयल्सने 100 रन्सच्या आतच आपल्या 5 महत्वाच्या विकेट गमावल्या.
Mohsin Khan into the act now 🍿 He picks the in-form Vaibhav Sooryavanshi 🙌#RR 54/3 after 7 overs Updates ▶️ https://t.co/5SaPY8wfsc#TATAIPL | #KhelBindaas | #LSGvRR pic.twitter.com/dESOyQx6va — IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2026
लखनौची गोलंदाजी
मोहम्मद शमीने चांगली गोलंदाजी केली. त्याने 4 ओव्हर्समध्ये 30 रन्स करून 2 विकेट्स घेतल्या. तर प्रिन्स यादवने 2 महत्वाच्या विकेट घेतल्या. त्याने रियान पराग आणि डोनोव्हन फेरेराची विकेट घेतली. तर मोसीन खान वैभव सूर्यवंशी आणि शिमरन हेटमायची विकेट घेतली.
लखनौ सुपर जायंट्स : ऋषभ पंत (कर्णधार), एडन मार्कराम, हिम्मत सिंग, मॅथ्यू ब्रेट्झके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शीन कुलकर्णी, वानिंदू हसरंगा, आयुष मोहम्मद सिंह, महंमद सिंह, शहीद खान, शहीद खान, एम. राठी, आकाश सिंग, प्रिन्स यादव, अर्जुन तेंडुलकर, एनरिक नोर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसीन खान.
आता चेन्नई जिंकणारच! CSK चा ‘कर्ता धर्ता’ MS Dhoni ‘या’ दिवशी उतरणार मैदानात? मोठी अपडेट आली समोर
राजस्थान रॉयल्स : रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, डोनोव्हन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवी सिंग, अमन पेरल, शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, रवींद्र जडेजा, ॲडम मिल्ने, ब्रिजेश शर्मा, नानफ्रा, जोफ्रा, अरविंद शर्मा, अरविंद कुमार, के. बर्गर, रवी बिश्नोई, संदीप शर्मा.