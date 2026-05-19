Pune Crime: पुण्यात धक्कादायक प्रकार! रिक्षाचालकाला बेदम मारहाण करून नवले ब्रिजवरून खाली फेकलं; नेमकं प्रकरण काय?

पुण्यातील नवले ब्रिज परिसरात प्रवासी घेण्याच्या वादातून तीन रिक्षाचालकांनी एका रिक्षाचालकाला बेदम मारहाण करून पुलावरून खाली फेकल्याची धक्कादायक घटना घडली. गंभीर जखमी सुरज काळे यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून पोलिसांनी तिघा आरोपींना अटक केली आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 12:44 PM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • प्रवासी भरण्याच्या वादातून रिक्षाचालकाला पुलावरून फेकल्याचा आरोप
  • गंभीर जखमी सुरज काळे यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू
  • व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांनी तिघा आरोपींना अटक केली
पुणे: पुणे शहरातून खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. तीन रिक्षा चालकांनी मिळून एका रिक्षा चालकाला बेदम मारहाण करत पुलावरून खाली फेकल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हा वाद प्रवासी भरण्यावरून सुरू झाला आणि थेट जीवघेणा हल्ल्यापर्यंत पोहोचला. ही घटना पुण्यातील नवले ब्रिज परिसरात घडली. या घटनेमुळे परिसरात मोठी तारांबळ उडाली. जखमी रिक्षा चालकावर भारतीय विद्यापीठ हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणात जखमी झालेल्या रिक्षा चालकाचे नाव सुरज काळे असे आहे. स्थानिकांच्या माहितीनुसार नवले ब्रिज परिसरात प्रवासी भरण्यावरून रिक्षा चालकांमध्ये वारंवार वाद होत असतात. प्रवासी उचलण्याच्या स्पर्धेतून अनेकदा किरकोळ भांडणे होतात. मात्र काल घडलेला हा वाद एवढा हिंसक वळण घेईल हे कोणालाही वाटले नव्हते. प्रवासी भरण्यावरून रिक्षा चालकांमध्ये वाद झाला आणि थेट तीन रिक्षा चालकांनी मिळून सुरज काळे या रिक्षाचालकाला मारहाण करायला सुरुवात केली. त्यानंतर थेट रिक्षा चालकाला नवले ब्रिजवरून खाली फेकण्यात आले.

घटनेनंतर गंभीर जखमी अवस्थेत सुरज काळे यांना तातडीने भारतीय विद्यापीठ हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यांच्या शरीरावर गंभीर दुखापती झाल्या असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर महामार्ग परिसरातील वाहतूक व्यवस्थापन आणि पोलिसांचे नियंत्रणावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.

घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यामध्ये काही रिक्षा चालक एका व्यक्तीला मारहाण करताना दिसत आहेत. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू करत आरोपींवर कारवाई केली. याप्रकरणी आंबेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून बापूसो बाळासाहेब भोसले, गणेश हरिभाऊ धारपले, आणि गणेश उर्फ भावड्या हरिभाऊ धरपाळे या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना पुण्यातील नवले ब्रिज परिसरात घडली.

  • Que: जखमी रिक्षाचालकाचे नाव काय आहे?

    Ans: जखमी रिक्षाचालकाचे नाव सुरज माणिक काळे आहे.

  • Que: पोलिसांनी किती आरोपींना अटक केली?

    Ans: या प्रकरणी पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली आहे.

