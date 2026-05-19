Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Modi Govt Order To Banks Lockdown Like Guidelines What To Do And Avoid See More Details

Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?

गेल्या एका आठवड्यातच देशभरात महागाईचा भडका उडाला. देशात पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढल्याचं दिसून आलं आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर परिणामांचा हवाला देत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाचा वापर काटकसरीने करण्याचे आवाहनही केलं आहे. आता बँकांना सुद्धा आदेश आले आहेत.

Updated On: May 19, 2026 | 12:39 PM
(फोटो सौजन्य: chatgpt)

(फोटो सौजन्य: chatgpt)

Follow Us:
Follow Us:
  • पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ
  • अर्थ मंत्रालयाने खर्चात कपात करण्याच्या उद्देशाने आदेश
  • कोविड-१९ महामारीच्या काळातील उपाययोजना
Modi Govt Order: गेल्या एका आठवड्यातच देशभरात महागाईचा भडका उडाला. देशात पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढल्याचं दिसून आलं आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर परिणामांचा हवाला देत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाचा वापर काटकसरीने करण्याचे आवाहनही केलं आहे. आता, अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांना खर्चात कपात करण्याच्या उद्देशाने विविध उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नेमके काय दिलेत निर्देश आणि त्याचा आपल्यावर काय होणार परिणाम? समजून घेऊयात.

Petrol-Diesel Price Hike: इंधनाचे दर कडाडले! 2022 मध्ये 13 वेळा वाढले होते भाव; जाणून घ्या काय आहे 90 पैशांचा पॅटर्न?

खर्चात कपात करण्यासंदर्भात सूचना

रॉयटर्सच्या एका अहवालानुसार, सरकारच्या या आदेशामध्ये खर्चात कपात करण्यासंदर्भातील सविस्तर सूचना नमूद करण्यात आल्या आहेत. या निर्देशानुसार राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या परदेश प्रवासावर निर्बंध घालण्यापासून ते बैठकांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर वाढवणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळणे, अशा विविध बाबींचा समावेश आहे. वित्तीय सेवा विभागाने सोमवारी जारी केलेला हा आदेश विविध वित्तीय आणि विमा संस्थांना लागू होतो; यामध्ये SBI, BoB आणि LIC यांसारख्या संस्थांचा समावेश आहे.

परदेश प्रवासावर निर्बंध

सरकारने अनिवार्य केलेल्या खर्चात कपातीशी संबंधित या नवीन उपाययोजनांनुसार, कामाशी संबंधित प्रकल्पांचा आढावा आणि सल्लामसलत यांसारख्या सर्व बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच घेतल्या जाणे बंधनकारक आहे; अर्थात, ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थिती अत्यंत आवश्यक असल्याचे मानले जाईल, तिथेच प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची मुभा असेल. याव्यतिरिक्त, अध्यक्ष , व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा परदेश प्रवास विहित मर्यादेतच ठेवला जाणे आवश्यक आहे; तसेच, जिथे जिथे शक्य असेल, तिथे आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये ‘व्हर्च्युअली’ सहभागी होण्याचं नमुद केलं आहे.

विद्युत वाहनांचा वापर

Electric Vehicles मोठ्या प्रमाणावर वापरात आणण्यासाठीची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी सरकारने एक आवाहन केले आहे. जारी करण्यात आलेल्या आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सर्व संस्थांनी त्यांच्या मुख्यालय आणि शाखा कार्यालयांसाठी सध्या भाडेतत्त्वावर घेतलेली किंवा संलग्न असलेली पेट्रोल आणि डिझेल वाहने शक्य असेल तिथे विद्युत वाहनांनी बदलण्याचा विचार करावा असं नमूद केलं आहे.

पंतप्रधान मोदींचे आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या एका आवाहनानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या आवाहनात त्यांनी अधिकारी आणि नागरिकांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ , ऑनलाइन बैठका आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग यांसारख्या कार्यपद्धती पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले होते. अगदी कोविड-१९ महामारीच्या काळात राबवण्यात आलेल्या उपायांप्रमाणेच आणि याला ‘राष्ट्रीय हितासाठी उचललेले पाऊल’ असे संबोधलं आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले की, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक स्तरावरील अस्थिरता यामुळे भारताच्या Foreign Exchange Reserves दबाव येत आहे. जागतिक तेल आणि वायूची गरज पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग असलेल्या Strait of Hormuz आणि त्याच्या आसपासच्या प्रदेशात निर्माण झालेल्या व्यत्ययांमुळे, भारतासारख्या तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या राष्ट्रांची चिंता वाढली आहे.
आपल्या संबोधनात, पंतप्रधानांनी ज्या शहरांमध्ये मेट्रोची सुविधा उपलब्ध आहे, तेथील रहिवाशांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे आणि खाजगी वाहनांचा अनावश्यक वापर टाळण्याचे आवाहन केले. याव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी यांनी मध्यमवर्गीयांना परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहन केले. यासाठी त्यांनी किमान एक वर्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळणे, एक वर्ष सोन्याची खरेदी न करणे आणि भारतात उत्पादित वस्तूंना खरेदीमध्ये प्राधान्य देणे या गोष्टींवर भर दिला.

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

Web Title: Modi govt order to banks lockdown like guidelines what to do and avoid see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 12:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Petrol-Diesel Price Hike: इंधनाचे दर कडाडले! 2022 मध्ये 13 वेळा वाढले होते भाव; जाणून घ्या काय आहे 90 पैशांचा पॅटर्न?
1

Petrol-Diesel Price Hike: इंधनाचे दर कडाडले! 2022 मध्ये 13 वेळा वाढले होते भाव; जाणून घ्या काय आहे 90 पैशांचा पॅटर्न?

India Nordic Summit : PM मोदी आज भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत होणार सहभागी; चार राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी घेणार भेट
2

India Nordic Summit : PM मोदी आज भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत होणार सहभागी; चार राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी घेणार भेट

Ladki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अचानक बंद का झाला? पात्र असूनही खात्यात पैसे न आल्याने महिलांचा संताप!
3

Ladki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अचानक बंद का झाला? पात्र असूनही खात्यात पैसे न आल्याने महिलांचा संताप!

India Norway Partnership : भारत-नॉर्वे संबंधांना नवी दिशा! क्लीन एनर्जी अन् ग्रीन शिपिंगला बळ; ‘हरित भागीदारी’वर शिक्कामोर्तब
4

India Norway Partnership : भारत-नॉर्वे संबंधांना नवी दिशा! क्लीन एनर्जी अन् ग्रीन शिपिंगला बळ; ‘हरित भागीदारी’वर शिक्कामोर्तब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?

Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?

May 19, 2026 | 12:39 PM
EV Cars in India : महागड्या इंधनापासून सुटका हवी? ‘या’ ५ इलेक्ट्रिक गाड्या पहा; कमी खर्चात देतात जबरदस्त मायलेज

EV Cars in India : महागड्या इंधनापासून सुटका हवी? ‘या’ ५ इलेक्ट्रिक गाड्या पहा; कमी खर्चात देतात जबरदस्त मायलेज

May 19, 2026 | 12:32 PM
Nuclear Pact : अमेरिकेची झोप उडाली! रशियाच्या ‘या’ मित्र देशाला मिळणार १० अणुबॉम्ब; युरोपच्या उंबरठ्यावर तैनात होणार?

Nuclear Pact : अमेरिकेची झोप उडाली! रशियाच्या ‘या’ मित्र देशाला मिळणार १० अणुबॉम्ब; युरोपच्या उंबरठ्यावर तैनात होणार?

May 19, 2026 | 12:30 PM
PM Kisan Yojana: पीएम किसानचा २३वा हप्ता कधी येणार? ‘ही’ ३ महत्त्वाची कामे पूर्ण नसतील तर अडकणार २ हजार रुपये?

PM Kisan Yojana: पीएम किसानचा २३वा हप्ता कधी येणार? ‘ही’ ३ महत्त्वाची कामे पूर्ण नसतील तर अडकणार २ हजार रुपये?

May 19, 2026 | 12:25 PM
क्रिकेट लव्हर्ससाठी भन्नाट ट्रेंड! घरबसल्या तयार करा IPL स्टेडियममधील रिअ‍ॅलिस्टिक फोटो, वापरा हे व्हायरल Gemini AI प्रॉम्प्ट्स

क्रिकेट लव्हर्ससाठी भन्नाट ट्रेंड! घरबसल्या तयार करा IPL स्टेडियममधील रिअ‍ॅलिस्टिक फोटो, वापरा हे व्हायरल Gemini AI प्रॉम्प्ट्स

May 19, 2026 | 12:19 PM
लातूरमध्ये मध्यरात्री धावत्या ट्रॅव्हल्सला भीषण आग; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे 35 प्रवासी बचावले

लातूरमध्ये मध्यरात्री धावत्या ट्रॅव्हल्सला भीषण आग; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे 35 प्रवासी बचावले

May 19, 2026 | 12:18 PM
RRB Recruitment: रेल्वेत ६,५६५ पदांची बंपर भरती! आता अर्ज करण्याची तारीख आणि पात्रता वाचा एका क्लिकवर..

RRB Recruitment: रेल्वेत ६,५६५ पदांची बंपर भरती! आता अर्ज करण्याची तारीख आणि पात्रता वाचा एका क्लिकवर..

May 19, 2026 | 12:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM