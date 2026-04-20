उद्यापासून PCB समूहाची CET प्रवेश परीक्षा; पहिल्या संधीसाठी २ लाख ८४ हजार ०६३ परिक्षार्थी

Updated On: Apr 20, 2026 | 05:20 PM
एमएचटी सीईटी पीसीबी समूहा साठी सीईटी प्रवेश परीक्षा मंगळवारपासून सुरु होणार आहे (फोटो - istock)

Pune News : पुणे : सोनाजी गाढवे : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६ मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी औषधनिर्माणशास्त्र व कृषी शिक्षण याव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या एमएचटी सीईटी पीसीबीसमूहा साठी सीईटी प्रवेश परीक्षा (CET Exam) मंगळवारपासून दि. २१ एप्रिल ते २६ एप्रिल २०२६ दरम्यानसहा दिवस सकाळी व दुपारी अशा दररोज दोन बॅच नुसार घेण्यात येत आहेत.

 

ही सीईटी परीक्षा संगणकाधारित पद्धतीने होत आहे. पीसीबी समूहाच्या सीईटीसाठी राज्यात ३६ जिल्ह्यातील १८९ परीक्षा केंद्रावर ही परीक्षा होत आहे यावर्षी प्रथमच राज्यातील विद्यार्थ्यांना पीसीबी समूहाच्या सीईटीसाठी दोन संधी मिळत आहेत. यातील पहिल्या संधीची सीईटी दि. २१ ते २६ एप्रिल २०२६ दरम्यान होत आहे. दुसऱ्या संधीची सीईटी दि. १० आणि ११ मे २०२६ रोजी होणार आहे. पहिल्या संधीनुसार २ लाख ८४ हजार ६३ विद्यार्थी सीईटी प्रवेश परीक्षा देणारआहेत. तर दुसऱ्या संधीनुसार १ लाख ११ हजार ८०९ विद्यार्थी सीईटी प्रवेश परीक्षा देणार आहेत. व दोन्ही संधी मिळून ३ लाख ९५ हजार ८७२ विद्यार्थी पीसीबीसमूहाचीसीईटी प्रवेश परीक्षा देणार आहेत.

पीसीबी समूहाच्या दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी नोंदणी न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष बाब म्हणून दि. १५ आणि १६ एप्रिल २०२६ रोजी विशेष मुदतवाढ देण्यात आली होती. यामध्ये पीसीबी समूहासाठीच्या सीईटीसाठी ७ हजार १२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.

पहिल्या संधीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक

यावर्षी पीसीबी समूहाच्यापहिल्या संधीच्या सीईटीसाठी २ लाख ८४ हजार ६३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. यावर्षीच्या नोंदणीमध्ये १ लाख १३ हजार २२ विद्यार्थी १ लाख ७१ हजार ३३ विद्यार्थिनी आहेत. म्हणजेचपीसीबी सीईटीला विद्यार्थ्यांपेक्षा ५८ हजार ११ विद्यार्थिनी अधिक आहेत. तसेच यामध्ये ८ तृतीयपंथी, २ हजार ५७० अनाथ विद्यार्थी आणि २ हजार ६४ दिव्यांग विद्यार्थी पीसीबीसमूहाची सीईटी प्रवेश परीक्षा देणार आहेत. मागील वर्षी पीसीबी समूहाच्यासीईटीच्या प्रवेश परीक्षेमध्ये ३ लाख १ हजार ७२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती.

पीसीबी समूहाच्या सीईटी परीक्षेचे स्वरूप

पीसीबी समूहाचीही परीक्षा एकूण १८० मिनिटाची असूनती दोन भागात विभागलेली आहे. पहिले ९० मिनिटे भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र याविषयांसाठी असतील.हि९० मिनिटे पूर्ण झाल्यानंतर हा विभाग आपोआप सबमिट होईल. त्यानंतर पुढील ९० मिनिटे जीवशास्त्र याविषयासाठी असतील

मागील चार वर्षाची आकडेवारी

वर्ष – पीसीबी समूह (विद्यार्थ्यांची संख्या)

  • २०२३-२४ -२,७७,४०१
  • २०२४-२५ – २,९५,५७७
  • २०२५-२६ -३,०१,०७२
  • २०२६-२७ -३,९५,८७२
  • दोन्ही संधी मिळून (पहिलीसंधी: २,८४,०६३+ दुसरी संधी १,११,८०९ )

Published On: Apr 20, 2026 | 05:20 PM

महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

