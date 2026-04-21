नगरसेवक अमाेल बालवडकरांच्या आरोपानंतर महापौरांकडून चौकशीचे आदेश; नेमकं प्रकरण काय?

पुणे : बाणेर येथे उभारण्यात आलेले महापालिकेचे सुमारे ४० काेटी रुपयांचे रुग्णालय एका संस्थेला पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर चालविण्यास दिल्याचा आराेप नगरसेवक अमाेल बालवडकर यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. यानंतर नगरसेवकांनी आराेग्य सुविधांवर टिका केल्यानंतर महापाैर मंजुषा नागुपरे यांनी चाैकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनानाला दिले आहेत.
पुणे शहरात उभरण्यात आलेल्या खाजगी तसेच पीपीपी तत्ववारील रुग्णालयात नागरिकांची मोठी फसवणूक केली जात आहे. नगरसेवक बालवडकर यांनी बाणेर येथील रुग्णालयाचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर विराेधी पक्षनेते निलेश निकम, अजय खेडेकेर, अर्चना पाटील ,वैशाली भालेराव, सचिन दाेडके, माजी महापाैर दत्ता धनकवडे आदींनी आराेग्य विभागाच्या कारभारावर टिका केली.
एक महिन्याच्या मुलीवर उपचार केल्यानंतर संबंधित रुग्णालयाकडून एैंशी हजार रुपयांची मागणी केली गेली. सदर मुलगी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्याची असून, कुटुंबीयांनी महात्मा फुले आरोग्य योजनेची कागदपत्रे सादर केली. बिलाचे पैसे न भरल्याने ती रुग्णालयातच ठेवले आहे. महापालिकेची बाणेर येथील मालमत्ता कोणत्या नियमानुसार जेटी फौंडेशनला देण्यात आली याची माहिती द्यावी – अमाेल बालवडकर (नगरसेवक)
महापालिकेसह इतर खासगी रुग्णालयांमध्ये शहरी गरीब योजना, महात्मा फुले योजना यासह केंद्राची आयुष्मान भारत योजनेचे कार्ड चालत नाही. त्यामुळे रुग्ण आणि कुटुंबियांना त्याचा फटका बसत आहे. त सर्व रुग्णालयांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्याच्या सुचना द्याव्यात. – अजय खेडेकर
पुणे शहरातील महापालिका, पीपीपी, खाजगी व धर्मादाय रुग्णालयांत गरीब व गरजू रुग्णांसाठी बेड आरक्षित असतात मात्र, रुग्णालय प्रशासनाकडून बेड शिल्लक नाही, असे सांगितले जाते. त्यामुळे सर्व रुग्णालयांतील बेड उपलब्धतेची माहिती मोबाइलवर उपलब्ध झाली पाहिजे, त्यासाठी मोबाइल आपलिकेशन तयार करावे. त्यात, रुग्णालयाचे नाव, आरक्षित बेडची संख्या तसेच उपलब्ध असलेले बेड व उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची माहिती द्यावी. – सचिन दाेडके