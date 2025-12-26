Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

थंडीत आखडतात शरीरातील 100 पेक्षा अधिक सांधे, 5 सोपी कामं जे त्रासापासून ठेवतील दूर

बरेच लोक थंड हवामानाचा आनंद घेतात, परंतु सांधे कडक होतात त्यांच्यासाठी ते खूप त्रासदायक असू शकते. मात्र पाच स्ट्रेचिंग पोझेस त्यांची अस्वस्थता लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात आणि तुम्ही ते घरी सहजपणे करू शकता.

Updated On: Dec 26, 2025 | 08:23 PM
गुडघेदुखी-सांधेदुखी असणाऱ्यांसाठी योगा ठरू शकते फायदेशीर (फोटो सौजन्य - iStock)

  • हिवाळ्यात सांधेदुखी आणि गुडघेदुखीची समस्या 
  • त्वरीत सुटका मिळविण्यासाठी काय करावे 
  • घरगुती उपाय काय आहेत 
शरीरात २५० ते ३६० सांधे असतात. यापैकी १०० हून अधिक सांधे दररोज हालचाल, वाकणे आणि बसणे यात मदत करतात. तथापि, वय वाढल्याने आणि शारीरिक हालचालींच्या अभावामुळे त्यांचे आरोग्य बिघडू लागते. शिवाय, थंड हिवाळ्यातील हवा आणि कमी तापमानामुळे कडकपणा येऊ शकतो. ३० किंवा ४० वर्षांच्या वयानंतर सांधेदुखी आणि कडकपणा अनेकदा सुरू होतो.

जर तुमचे गुडघे, कंबर, खांदे, कोपर, पाठीचा कणा किंवा इतर कोणताही सांधे थंडीमुळे कडक होत असेल, तर हे पाच पायऱ्या आराम देऊ शकतात. हे खूप सोपे स्ट्रेच आहेत जे कोणीही करू शकतात आणि त्याचा फायदा घेऊ शकतात. ते सांधे हळूवारपणे ताणण्यास, रक्त प्रवाह वाढविण्यास आणि आराम करण्यास मदत करतात. तुम्हाला काही सेकंदात फरक जाणवेल, ज्यामुळे आयुष्य थोडे सोपे होईल आणि त्रास कमी होईल. योगप्रशिक्षक दीक्षा दाभोळकर यांनी काही सोपे स्ट्रेचिंग दिले आहे, ज्यामुळे तुम्हाला थंडीत जास्त त्रास होणारन नाही. 

कॅट काउ स्ट्रेच

योगामध्ये या स्ट्रेचला मार्जारी-बितिलासन म्हणतात. या आसनाचा तुमच्या दिनचर्येत समावेश करून, तुम्ही तुमच्या शरीरातील अनेक सांधे आराम करू शकता. ते तुमच्या खांद्यावर, मान, कंबर, कंबरे आणि मणक्यामध्ये रक्ताभिसरण वाढविण्यास मदत करते, जे अनेकदा थंडीत कडक आणि वेदनादायक होतात.

वाढत्या थंडीत कायमच राहाल फिट आणि मजबूत! दैनंदिन जीवनातील ‘या’ सवयींमध्ये करा बदल, कधीच पडणार नाही आजारी

हिप ब्रिज

हिप ब्रिज, ज्याला योगामध्ये ब्रिज पोज किंवा सेतुबंधासन असेही म्हणतात, तुमच्या पाठीच्या खालच्या भागाचा, कंबरेचा, पेल्विक स्नायूंचा आणि सांध्याचा फायदा होतो. हा पोश्चर सुधारण्याचा आणि वेदना कमी करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे.

सीटेड नी एक्स्टेंशन 

हे स्ट्रेचिंग पोझ वृद्धांसाठी उत्तम आहे. संधिवात असलेल्यांसाठी ते गुडघ्यांमधील कडकपणा आणि वेदना कमी करण्यास मदत करते. हे तुमच्या गुडघ्यांना आधार देणाऱ्या स्नायूंमध्ये रक्त प्रवाह देखील वाढवते.

चाईल्ड पोझ

योगामध्ये ही एक लहान मुलांची पोझ आहे जी तुमच्या पोटाच्या अवयवांना हळूवारपणे मालिश करते. तथापि, याचा सांध्याला देखील फायदा होतो, ज्याचा मणक्यावर सर्वोत्तम परिणाम होतो. यामुळे मणक्यावरील दाब कमी होण्यास मदत होते आणि गुडघे, घोटे, नितंब आणि खांद्यांना देखील आराम मिळतो.

हिवाळ्यात वाढलेला सर्दी खोकला कमी करण्यासाठी घरीच तयार करा हर्बल टी! आयुर्वेदिक पदार्थांनी कफ होईल मोकळा

अँकल पंप

थंड हवामानामुळे शरीरात रक्ताभिसरण कमी होऊ शकते. यामुळे पायांच्या सांध्यामध्ये कडकपणा आणि वेदना होऊ शकतात. हे कमी करण्यासाठी, घोट्याचे पंप वापरून पहा, ज्यामध्ये तुमचे पाय सरळ बसून तुमचे पाय प्रथम तुमच्याकडे आणि नंतर तुमच्यापासून दूर ताणणे समाविष्ट आहे.

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Published On: Dec 26, 2025 | 08:23 PM

