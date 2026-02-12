हार्ट अटॅकच्या येण्याच्या 45 तासांआधी शरीर देतं महत्त्वाचे इशारे; वेळीच ओळखा अन् स्वतःचा जीव वाचवा!

वर्षानुवर्षे वापरलेली उशी धुळीने झालीये काळी-पिवळी? पाण्याचा एक थेंबही न वापरता करा स्वछ; ही भन्नाट ट्रिक आहे कामाची
वैद्यकीयदृष्ट्या प्रोड्रोमल विंडो म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या कालावधीकडे दुर्लक्ष केले जाते, तो सामान्य थकवा किंवा गॅस समजला जातो. डॉक्टरांच्या मते, या टप्प्यावर, हृदयाला रक्तपुरवठा प्रभावित होतो, हृदयावर दबाव वाढतो, जरी अडथळा अद्याप पूर्णपणे झालेला नसला तरी जर रुग्णांनी या टप्प्यावर डॉक्टरांचा सल्ला घेतला तर गंभीर नुकसान मोठ्या प्रमाणात टाळता येऊ शकतो.
असामान्य आणि सततचा थकवा
हार्ट अटॅकच्या लक्षणांमधील सर्वात सामान्य लक्षण म्हणजे अचानक अस्पष्ट जाणवणारा थकवा. हा थकवा सामान्य थकव्यासारखा नाही तर बरेच रुग्ण नोंदवतात की काही पाऊले चालताच किंवा हलके काम केल्यावरही त्यांना प्रचंड थकवा जाणवतो. किरकोळ हालचालींवर थकवा जाणवणे हृदयविकाराच्या झटक्याचे संकेत असू शकते.
छातीत येणारा आणि जाणारा दाब किंवा जळजळ
हृदयविकाराच्या आधी छातीत वेदना होऊ लागतात. या वेदना हळूहळू तीव्र होत जातात आणि एक क्षणी त्या असहय्य वाटू लागतात. कधीकधी शरीरीत दाब, जडपणा, घट्टपणा किंवा सौम्य जळजळ जाणवू लागते. विश्रांती घेतल्याने ते तात्पुरते कमी होत असल्याने लोक याला आम्लपित्त किंवा स्नायूंचा ताण समजतात. पण ही निष्काळजी पुढे जाऊन तुम्हाला चांगलीच महागात पडू शकते.
श्वास घेताना त्रास होणे
जर तुम्हाला विश्रांती घेत असतानाही अचानक श्वास घ्यायला त्रास होत असेल तर ही गोष्ट हलक्यात घेऊ नका. शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन पुरवत नसल्याने ही समस्या उद्भवू शकते ज्याचा आपल्या हृदयावर परिणाम होतो. विशेषतः जेव्हा हे लक्षण अचानक सुरू होते आणि थकवा किंवा छातीत अस्वस्थता येते, तेव्हा त्वरित वैद्यकीय मदत घेणे महत्वाचे आहे.
७ दिवसात कमी होतील चेहऱ्यावर वाढलेले पिंपल्स आणि काळे डाग! कडुलिंबाच्या पानांचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल स्वच्छ
इतर लक्षणे
कधीकधी शरीरात जाणवणाऱ्या या वेदना फक्त आपल्या हृदयाशी मर्यादित नसून शरीराच्या इतर भागातही या वेदना प्रकर्शाने जाणवू शकतात. हाताला, खांद्याला, मानाला, जबड्याला, पाठीच्या वरच्या भागात किंवा पोटाच्या वरच्या भागात या वेदना पसरू शकते. ही लक्षणे महिला, वृद्ध आणि मधुमेह असलेल्या लोकांमध्ये अधिक सामान्य आहेत, म्हणूनच हृदयविकाराचे निदान अनेकदा उशिरा होते. शिवाय, अचानक थंड घाम येणे, चक्कर येणे, मळमळ होणे किंवा अस्पष्ट चिंता ही देखील चिंताजनक लक्षणे असू शकतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.