दीर्घकाळ ॲसिडिटी दुर्लक्षित करू नका… होऊ शकतात गंभीर आजार, डॉक्टरांनी दिला इशारा

आम्लपित्त ही अनेकांना सामान्य वाटणारी समस्या असली तरी ती दीर्घकाळ दुर्लक्षित केल्यास गंभीर आजारांचे कारण ठरू शकते. चुकीचा आहार, ताणतणाव आणि जीवनशैलीमुळे वाढणारी ॲसिडिटी पचनसंस्थेवर वाईट परिणाम करते.

Updated On: Feb 10, 2026 | 11:01 AM
ॲसिडिटी

  • सतत ॲसिडिटी राहिल्यास अन्ननलिकेवर परिणाम होऊ लागतो.
  • दीर्घकाळ ॲसिडिटी राहिल्याने अन्ननलिकेच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो.
  • यामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्यांचा धोका वाढू शकतो.
आपल्या पोटाचे आरोग्य थेट आपल्या आहाराशी संबंधित असते. आपण जे काही खातो त्याचा परिणाम आपल्या शरीरावर होत असतो. जर तुम्ही निरोगी आहार घेतला तर तुमची पचनसंस्था देखील निरोगी राहिल. जर आहार चुकीचा असेल तर त्याचा आपल्या आरोग्यावरही वाईट परिणाम होऊ लागतो. चुकीच्या खाण्याच्या सवयी, ताणतणाव आणि चुकीची जीवनशैली आम्लपित्ताची समस्या वाढवते. आम्लपित्ताची समस्या आपल्याला सामान्य वाटत असली तरी दिर्घकाळा होणारा आम्लपित्ताचा त्रास आपल्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरु शकतो. सतत आम्लपित्त येणे हे पचनसंस्थेत काही समस्या असल्याचे लक्षण आहे, जे नंतर गंभीर आजारांचे कारण बनू शकते.

मधुमेह रुग्णांनी व्हा सावध! फक्त गोड पदार्थच नाही तर ‘हे’ खारट पदार्थही वाढतात साखरेची पातळी… डॉक्टरांनी दिलाय सल्ला

दीर्घकाळापर्यंत आम्लपित्त राहिल्याने गॅस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग (GERD) होण्याचा धोका वाढतो. या स्थितीत पोटातील आम्ल वारंवार अन्ननलिकेत वाहते, ज्यामुळे छातीत जळजळ, ढेकर येणे आणि घशात जळजळ होणे अशा समस्या वाढू लागते. जर GERD वर त्वरित उपचार केले नाहीत तर ते अन्ननलिकेस नुकसान पोहोचू शकते. दीर्घकालीन आम्लतेमुळे अन्ननलिकेच्या आतील थराची जळजळ, अन्ननलिकेत जळजळ देखील होऊ शकते. यामुळे गिळताना वेदना, छातीत जळजळ आणि कधीकधी रक्ताच्या उलट्या सारख्या गंभीर परिस्थिती देखील उद्भवू शकतात.

डाॅक्टरांनी सांगितले की, सतत आम्लाच्या संपर्कात आल्याने आपल्या शरीरातील अन्ननलिकेच्या पेशी कमकुवत होऊ लागतात. दिर्घकाळ आम्लपित्त राहिल्याने पोटात अल्सरचा धोका वाढतो. पोटाच्या आतील आवरणावरील आम्लाच्या दिर्घकाळ संपर्कात राहिल्याने अल्सर होऊ शकतो. यामुळे पोटदुखी, उलट्या, मळमळ आणि कधीकधी रक्तस्त्राव होणे अशा समस्या वेगाने वाढू शकतात. हेच कारण आहे की, दिर्घकाळ ॲसिडिटीचा त्रास जाणवू लागल्यास यावर वेळीच डाॅक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे असते. काही प्रकरणांमध्ये, दीर्घकाळ आम्लतेमुळे बॅरेटच्या अन्ननलिकेसारखा गंभीर आजार होऊ शकतो. ही स्थिती अन्ननलिकेच्या अस्तर असलेल्या पेशींच्या संरचनेत बदल करते, ज्यामुळे अन्ननलिकेच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो. जरी ही स्थिती प्रत्येक रुग्णात होत नाही, परंतु ज्यांना दीर्घकालीन आम्लतेचा त्रास आहे त्यांच्यामध्ये हा धोका जास्त मानला जातो.

महागड्या आय-क्रीम लावणे कायमचे जाल विसरून! १० रुपयांच्या खोबरेल तेलाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, चेहरा दिसेल फ्रेश

आम्लपित्त दूर करण्यासाठी घरगुती उपाय

गार दूध – पोटात जळजळ होत असल्यास थंड दूधाचे सेवन करणे फायद्याचे ठरते. दूधात कॅल्शियम असते जे ॲसिड शोषून घेते.
बडिशेप किंवा जिरे – जेवणानंतर बडिशेप किंवा जिऱ्याचे सेवन केल्याने पचन सुधारते.
ताक – जेवणानंतर किंवा जेवणाआधी ताक पिल्याने पचन सुधारण्यास मदत होते.
केळी – केळीमध्ये पोटॅशियम असते, जे पोटातील ॲसिडीचे प्रमाण कमी करण्यास मदत करते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: Feb 10, 2026 | 11:01 AM

