
खचलेल्या मनाला मिळेल आत्मविश्वासाचे बळ! स्वतःवरील विश्वास वाढवण्यासाठी ‘हे’ प्रेरणादायी विचार ठरतील प्रभावी

हरवलेला विश्वास आणि जिद्द पुन्हा परत मिळवण्यासाठी हे प्रेरणादायी विचार नक्की वाचा. यामुळे जीवन जगताना बळ मिळेल आणि कायमच सकारात्मक विचार मनात येतील. चला तर जाणून घेऊया.

Updated On: May 07, 2026 | 05:30 AM
जीवन जगताना बऱ्याचदा असे अनेक प्रसंग घडतात, तेव्हा माणूस पूर्णपणे खचून जातो. जीवनात कोणतीही नवीन कामे आणि मनाला आनंद देणाऱ्या गोष्टी करण्याची अजिबात इच्छा होत नाही. पण अशा परिस्थितीमध्ये खचलेल्या मनाला धीर देणे फार आवश्यक आहे. हरवलेला आत्मविश्वास पुन्हा वाढवण्यासाठी मनात जिद्द असणे फार आवश्यक आहे. त्यामुळे स्वतःवरील कमी झालेला विश्वास वाढवण्यासाठी हे प्रेरणादायी विचार तुमच्यासाठी प्रभावी ठरतील. यामुळे तुम्हाला जीवन जगताना बळ मिळेल आणि कायमच सकारात्मक विचार मनात येतील.(फोटो सौजन्य – istock)

“जेवढ्या जागा आहेत, त्यातली एक जागा निश्चितच माझी आहे,” असा स्वतःवर विश्वास ठेवा.

नशिबावर अवलंबून राहण्याऐवजी आपल्या कर्तृत्वावर आणि कष्टावर विश्वास ठेवा.

“यश अंतिम नसते, अपयश जीवघेणे नसते: महत्त्वाचे असते ते पुढे चालू ठेवण्याचे धैर्य” – विन्स्टन चर्चिल.

“हवेत झेप घ्यायची असेल तर पक्षासारखे बळ हवे, आकाशाएवढे धाडस हवे आणि परीक्षेत यशस्वी व्हायचे असेल तर योग्य नियोजन, प्रचंड कष्ट असायला हवे”.

दुसऱ्यांशी स्पर्धा करण्यापेक्षा, स्वतःच्या कालच्या प्रगतीशी आज स्पर्धा करा.

“स्वतःवर विश्वास ठेवा, तुम्ही जितका विचार करता त्यापेक्षा तुम्ही जास्त सक्षम आहात.”

“संकटं तुमच्यातली शक्ती, जिद्द पाहण्यासाठीच येत असतात.”

“आजचा संघर्ष उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करतो, विचार बदला आयुष्य बदलेल.”

“मोठ्या कार्यांसाठी आत्मविश्वास ही पहिली आवश्यकता आहे.”

“निंदेला घाबरून आपलं ध्येय सोडू नका, कारण आपलं ध्येय साध्य होताच, निंदा करणाऱ्यांची मतं बदलतात.”

“छत्री पाऊस थांबवू शकत नाही पण तो तुम्हाला पावसात देखील पुढे जाण्यासाठी मदत करतो, तसेच, आत्मविश्वास देखील तुम्हाला यश मिळवून देत नाही पण तो तुम्हाला कठीण काळातून बाहेर निघायला मदत करतो.”

“आयुष्यातील आव्हाने ही वाढीची संधी आहेत; त्यांचा सामना करण्यातच खरी विजयाची मजा आहे.”

“यशस्वी होण्याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे स्वतःवर विश्वास ठेवणे.”

काही माणसे पंचविसाव्या वर्षीच मारून जातात पण त्याच दफन मात्र पंचाहत्तराव्या वर्षी केले जाते‌.

कोकिळा स्वतःची भाषा बोलते म्हणून ती मुक्त आहे. परंतु पोपट दुसऱ्याची भाषा बोलतो म्हणून तो पिंजर्यात गुलाम बनून राहतो. म्हणून स्वतःची भाषा, स्वतःचे विचार आणि स्वतःवर विश्वास ठेवा.‌

जगणे निरर्थक म्हणतो तो बेइमान आहे, सुखासाठी कधी हसावं लागंत, तर कधी रडावं लागतं.. कारण सुंदर धबधबा बनायला पाण्यालाही उंचावरुन पडावं लागतं..‌

जितके अधिक जगण साजरं कराल तितके आयुष्य अधिक तुम्हाला साजर करण्यासाठी कारण देईल.‌

दुर्बल व्यक्ती एखादे उच्च ध्येय समोर ठेवून समाजात वावरु लागते तेव्हा धाडस व साहस हे गुण तिच्यात आपोआप येतात.

फक्त परिणामांकडे बघू नका, आपल्याला तेच मिळत ज्याचे आपण लायक आहोत.

कोणतेही कार्य हे अडथळ्याशिवाय पार पडत नाही, शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करीत राहतात, त्यांनाच यश प्राप्त होते.

काही वादळे विचलित करण्यासाठी नव्हे, तर वाट मोकळी करण्यासाठी येत असतात.

 

Published On: May 07, 2026 | 05:30 AM

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! ‘हा’ भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक ‘दर्पणकार’ बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: मराठी पाट्यांचा वाद पेटला; महापालिका प्रशासनाने वसूल केला तब्बल १.०५ कोटींचा दंड

VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

