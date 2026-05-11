कॅफेच्या दुनियेतील नवा ट्रेंड! जांभळ्या रंगाच्या पेयाने वेधले साऱ्यांचे लक्ष, चला तर जाणून उबे लाटे कॉफी पिण्याचे फायदे

संपूर्ण जगभरात काही दिवसांआधी 'मचा' हे सगळ्यांचे आवडते पेय होते. पण पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर एका नव्या पेयाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. कॅफेच्या मेन्यूमध्ये एक नवीन ड्रिंकचा समावेश करण्यात आला आहे. लक्षवेधी जांभळ्या रंगामुळे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. उबे ही फिलिपिन्समध्ये आढळणारी एक कंदमूळ भाजी आहे. जी पूर्णपणे रताळ्यासारखी दिसते. फिलिपिनो घरांमध्ये या भाजीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. उबे हे पेय त्याच्या गोड चवीमुळे आणि रंगामुळे खूप फेमस झाले आहे. चला तर जाणून घेऊया लक्षवेधी ठरलेल्या उबे लाटे कॉफीची सविस्तर माहिती. (फोटो सौजन्य – pinterest)