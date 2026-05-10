स्वामी तिन्ही जगाचा, आईविणा भिकारी…! आयुष्यातील पहिल्या गुरुला आणि मैत्रीणीला पाठवा मातृदिनानिमित्त मराठमोळ्या शुभेच्छा

संपूर्ण जगभरात मोठ्या आनंद आणि उत्साहात मातृदिन साजरा केला जातो. यंदाच्या वर्षी १० मे ला मातृदिन आहे. आईचे निस्सीम प्रेम, त्याग आणि समर्पित भावनेचा सन्मान करण्यासाठी मातृदिन साजरा केला जातो. आई आपल्या मुलांसाठी कुटुंबासाठी कायमच झटत असते. आईच्या निस्वार्थ प्रेमाची आणि कष्टाची जाणीव ठेवून आईला मातृदिनाच्या दिवशी भेटवस्तू देऊ शकता. हा दिवस मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात साजरा केला जातो. त्यामुळे आईला आणि तुमच्या आयुष्यात असलेल्या आईसमान महिलांना मातृदिनानिमित्त मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवू शकता. या शुभेच्छा वाचून सगळ्यांचं खूप जास्त आनंद होईल.(फोटो सौजन्य – istock)
तुझ्या चेहर्यावरील हास्य हे असेच राहू दे
आणि माझ्या जीवनाला असाच अर्थ येऊ दे
मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
दु:खात हसवी, सुखात झुलवी, गाऊनी गोड अंगाई
जगात असे काहीही नाही, जशी माझी प्रिय आई
ठेच लागता माझ्या पायी, वेदना होती तिच्या हृदयी
तेहतीस कोटी देवांमध्ये, श्रेष्ठ मला माझी “आई”
मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
कोठेही न मागता, भरभरून मिळालेलं दान
म्हणजे आई …
विधात्याच्या कृपेचं निर्भेळ वरदान
म्हणजे आई…
मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
‘देव’ प्रत्येकाच्या घरी जाऊ शकत नाही
म्हणून त्याने तुला निर्माण केलंय आई
आई तू म्हणजेच ‘आत्मारूपी ईश्वर’ आणि
वात्सल्याची जननी आहे.
तुझ्यासारखं प्रेम कोणीच देऊ शकत नाही म्हणून
मातृदिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा आई !!!
आई तू म्हणजे अशी सावली आहे
जी नेहमी माझ्या सोबत असते,
जी उजेडातही आणि अंधारातही पुढे असते..
अगदी शेवटच्या श्वासापर्यंत’
मातृ दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
आई, हजार जन्म घेतले तरी
एका जन्माचे ऋण फिटणार नाही
आई, लाख चुका होतील मज कडून
तुझं समजवणं मिटणार नाही।
मातृ दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा।
आई, किती ते तुझं निस्वा:र्थ प्रेम
हृद्याच्या किती कप्प्यात साठवू मी
कितीदा नव्या हृदयाचा संदेश
देवाकडे क्षणाक्षणाला पाठवू मी।
मातृ दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा।
डोळे मिटून प्रेम करते,
ती प्रेयसी …..
डोळे मिटल्यासारखे प्रेम करते,
ती मैत्रीण ……
डोळे वटारून प्रेम करते,
ती पत्नी ……
आणि
डोळे मिटेपर्यँत प्रेम करते,
ती फक्त आई …..
मातृ दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा।
“आई म्हणजे स्वत: झिजून आपल्याला घडवणारी शक्ती…
तुझ्या मायेचा प्रत्येक क्षण माझं
आयुष्य घडवत असतो.
Happy Mother’s Day २०२६!”
“आई, तुझं अस्तित्व हेच माझं बळ आहे.
आजच्या या मातृदिनाच्या निमित्ताने तुला माझ्या अंत:करणापासून धन्यवाद!