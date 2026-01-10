Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • A Wide Variety Of Traditional And Trendy Sweet Based Jewellery Is Available And You Can Even Get Your Preferred Designs Quickly

पारंपरिकसह ट्रेंडी हलव्याच्या दागिन्यांची रेलचेल, तुमच्या आवडीच्या डिझाईनही त्वरीत मिळतील; जाणून घ्या नक्की कुठे

मकरसंक्रांतीनिमित्त तुम्हाला सुद्धा हलव्याचे दागिने हवे असतील तर ठाण्यातील या दुकानाला नक्की भेट द्या. त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या डिझाईनचे हलव्याचे दागिने उपलब्ध आहेत.

Updated On: Jan 10, 2026 | 11:19 AM
पारंपरिकसह ट्रेंडी हलव्याच्या दागिन्यांची रेलचेल, तुमच्या आवडीच्या डिझाईनही त्वरीत मिळतील

पारंपरिकसह ट्रेंडी हलव्याच्या दागिन्यांची रेलचेल, तुमच्या आवडीच्या डिझाईनही त्वरीत मिळतील

Follow Us:
Follow Us:

हिंदू धर्मात मकरसंक्रांत सणाला विशेष महत्व आहे. कारण यादिवशी सूर्य मकर राशीमध्ये प्रवेश करतो. यंदाच्या वर्षी १४ जानेवारीला मकरसंक्रात तर १५ जानेवारीला किंक्रांत असते. घरात सुगड पूजन करून हळदीकुंकू साजरा केले जाते. महाराष्ट्रामध्ये मकरसंक्रांत हा सण तीन दिवस असतो. संक्रांतीच्या दिवशी काळ्या रंगाचे कपडे परिधान केले जातात. काळ्या रंगाचे कपडे परिधान करून त्यावर हलव्याचे सुंदर सुंदर दागिने परिधान केले जातात. संक्रांतीच्या दिवशी हलव्याच्या दागिन्यांना विशेष महत्व आहे. बाजारात अनेक वेगवेगळ्या प्रकारातील हलव्याचे दागिने उपलब्ध आहेत. हलव्याचे दागिने नवीन वर्ष गोड आणि आनंदाने जावे, यासाठी हलव्याचे दागिने परिधान केले जातात. नवविवाहित जोडपी आणि लहान मुलांसाठी हा एक कौतुकाचा सोहळा आहे, जो समृद्धी, आनंद आणि नव्या नात्यांची सुरुवात सुंदर करतो.(फोटो सौजन्य – navarashtra)

मकरसंक्रांतीच्या बोरन्हाणासाठी चिमुकल्यांचे खास कलेक्शन! ठाण्यातील ‘या’ दुकानात मिळतील पारंपरिकसह ट्रेंडी कपडे

मकरसंक्रांतीच्या दिवशी हलव्याचे दागिने घालण्याची परंपरा फार पूर्वीपासूनची आहे. या सणानंतर कापणीच्या हंगामाला सुरुवात होते. मकर संक्रांतीमध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि उत्तर भारतातसुद्धा हलव्याच्या दागिन्यांना खूप जास्त महत्व आहे. दागिने बनवण्यासाठी साखर, तीळ आणि साबुदाण्याचा वापर केला जातो. पण बऱ्याचदा हलव्याचे दागिने कुठून खरेदी करावेत? असा प्रश्न कायमच महिलांना पडतो. पण ठाण्यातील या दुकानात तुम्हाला सहज वेगवेगळ्या डिझाईनचे आणि कस्टमायझेशन करून बनवलेले दागिने खरेदी करता येतील. यांच्याकडे वेगवेगळ्या डिझाईनचे हलव्याचे दागिने उपलब्ध आहेत.पहा व्हिडिओ.

ठाण्यातील अनिता किएशनमध्ये वेगवेगळ्या पारंपरिक डिझाईनचे हलव्याचे दागिने उपलब्ध आहेत. मागील २९ वर्षांपासून अनिता हलव्याच्या दागिन्यांचा कारखाना चालवत आहेत. त्यांची मुलं आणि त्यांच्याकडे असलेल्या मदतनीसांची मदत घेऊन त्यात हलव्याचे सुंदर दागिने बनवतात. फॅशनच्या युगात पारंपरिक दागिन्यांमध्ये अनेक नवनवीन बदल होताना दिसून येत आहेत, त्याप्रमाणेच हलव्याच्या दागिन्यांमध्ये बदल होत आहेत. अनेकांना मिनिमल दागिने घालायला खूप जास्त आवडतात. त्यांच्याकडे हलव्याच्या मिनिमल दागिन्यांमध्ये खूप जास्त ऑप्शन उपलब्ध आहेत. हलव्याच्या दागिन्यांनासुद्धा मॉर्डन टच देण्यात आला आहे. त्यामध्ये डायमंड आणि हलव्याचा वापर करून बनवलेला सुंदर हार तुम्ही खरेदी करू शकता.

Makar Sankranti 2025: मकर संक्रांत सण का साजरा केली जाते? जाणून घ्या यामागील भौगोलिक आख्यायिका

काळ्या रंगाच्या साडीला मॉडर्न आणि हटके लुक देण्यासाठी तुम्ही हलव्याचा वापर करून बनवलेला सुंदर चोकर अनिता क्रिएशन यांच्याकडे उपलब्ध आहे. त्यांच्याकडे केवळ महिलांसाठीच नाहीतर लहान मुलांच्या बोरन्हाणसाठी लागणारे सुंदर सुंदर नाजूक दागिने सुद्धा उपलब्ध आहेत. हलव्याच्या दागिन्यांमध्ये वेगवेगळ्या राणी हार, तीन पदरी हार इत्यादी अनेक वेगवेगळ्या डिझाईन सहज मिळतील. त्यांच्याकडून तुम्ही सिंगल दागिने सुद्धा खरेदी करू शकता. त्यांच्याकडे ८०० रुपयांपासून हलव्याच्या सुंदर दागिने उपलब्ध आहेत. अनिता क्रिएशनमध्ये हलव्याचे दागिने तुमच्या आवडीनुसार कस्टमायझेशन करून मिळतात. तुम्हाला सुद्धायेणाऱ्या मकरसंक्रमितीनिमित्त हलव्याचे सुंदर सुंदर दागिने हवे असतील तर ठाण्यातील अनिता क्रिएशनला नक्की भेट द्या.

अनिता क्रिएशन पत्ता: ७०, नाईक हाऊस, राघोबा शंकर मार्ग, चेंदणी, ठाणे (प)
मोबाईल नंबर: ७७३८७६०३९१

Web Title: A wide variety of traditional and trendy sweet based jewellery is available and you can even get your preferred designs quickly

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 11:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर
1

फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

चोल राजवंशापासून सुरु झालेल्या झुमका कानातल्यांच्या प्रवासाला मुघलांनी दिली नवी ओळख, वाचा रंजक इतिहास
2

चोल राजवंशापासून सुरु झालेल्या झुमका कानातल्यांच्या प्रवासाला मुघलांनी दिली नवी ओळख, वाचा रंजक इतिहास

मकर संक्रांतीच्या हळदीकुंकू कार्यक्रमात नेसा ‘या’ पारंपरिक साड्या, सणसमारंभात मिळेल परफेक्ट लुक
3

मकर संक्रांतीच्या हळदीकुंकू कार्यक्रमात नेसा ‘या’ पारंपरिक साड्या, सणसमारंभात मिळेल परफेक्ट लुक

हलव्याच्या दागिन्यांचा साजशृंगार! पारंपरिक दागिन्यांनी वाढवा सणांची गोडी, साडीवर दिसतील शोभून
4

हलव्याच्या दागिन्यांचा साजशृंगार! पारंपरिक दागिन्यांनी वाढवा सणांची गोडी, साडीवर दिसतील शोभून

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

Jan 18, 2026 | 03:32 PM
NHAI मध्ये परीक्षेशिवाय नोकरीची सुवर्णसंधी; GATE 2025 स्कोअरवर थेट निवड

NHAI मध्ये परीक्षेशिवाय नोकरीची सुवर्णसंधी; GATE 2025 स्कोअरवर थेट निवड

Jan 18, 2026 | 03:26 PM
Latur Crime: लातूर मधील नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव ट्विस्ट! रॅगिंग की घातपात?

Latur Crime: लातूर मधील नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव ट्विस्ट! रॅगिंग की घातपात?

Jan 18, 2026 | 03:21 PM
“त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळे…” रोहित शर्माच्या मते ‘हा’ खेळाडू भारतीय संघाला सामना जिंकून देणारा ठरणार 

“त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळे…” रोहित शर्माच्या मते ‘हा’ खेळाडू भारतीय संघाला सामना जिंकून देणारा ठरणार 

Jan 18, 2026 | 03:11 PM
Delhi Crime: बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध! गार्डन मध्ये बोलवल आणि संपवल

Delhi Crime: बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध! गार्डन मध्ये बोलवल आणि संपवल

Jan 18, 2026 | 03:10 PM
Khatron Ke Khiladi 15 च्या प्रीमियरबाबत समोर आली मोठी अपडेट, कोण कोणते स्पर्धक होणार सामील?

Khatron Ke Khiladi 15 च्या प्रीमियरबाबत समोर आली मोठी अपडेट, कोण कोणते स्पर्धक होणार सामील?

Jan 18, 2026 | 03:07 PM
UP Crime: कुशीनगरमध्ये नराधमाचा अमानुष धुमाकूळ; आई-पत्नीची विटांनी ठेचून केली हत्या, नंतर कवटीतील मांस…

UP Crime: कुशीनगरमध्ये नराधमाचा अमानुष धुमाकूळ; आई-पत्नीची विटांनी ठेचून केली हत्या, नंतर कवटीतील मांस…

Jan 18, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM