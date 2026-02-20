मुघलकालीन टेक्निकने Fabric शिवाय बनला Ambani च्या नव्या सुनेचा लेहंगा, 15,000 तास कामगिरी किंमत 1 कोटी, पाहून डोळे विस्फारतील

अलीकडेच, मुकेश अंबानी यांची बहीण दीप्ती साळगावकर यांचा मुलगा विक्रम साळगावकर यांचे लग्न झाले. अंबानी कुटुंबातील महिलांनी फॅशनच्या बाबतीत कोणतीही कसर सोडली नाही, तर वधूचा अनोखा लेहेंगा सर्वांनाच आश्चर्यचकीत करणारा आहे. तो अशा अनोख्या तंत्राने बनवला गेला होता की तुम्ही कदाचित असा लेहेंगा कधीही पाहिला नसेल. डिझायनरने तपशील शेअर केल्यापासून, प्रत्येकजण त्याच्या कामाचे कौतुक करत आहेत.
१५,००० तास काम
या लेहेंग्याचे काम इतका गुंतागुंतीचे आहे की, भरतकाम केलेला हा लेहंगा तयार करण्यासाठी १५,००० तास लागले. प्रत्येक कळी ७ ते ८ इंटरलेसिंग तंत्रांनी वापर करून बनविण्यात आली आहे. स्वारोवस्की क्रिस्टल्स, मोराचे आकृतिबंध आणि निळ्या रंगाचे रंग देखील यामध्ये वापरण्यात आले आहेत, ज्यामुळे त्याला एक शाही लुक मिळालाय. डिझायनरचा दावा आहे की हा लेहेंगा नाही तर लेहेंगासारखा दिसणारा दागिन्यांचा तुकडा आहे. अहवालानुसार त्याची किंमत अंदाजे ₹१ कोटी सांगण्यात आली आहे.
मुघल काळातील तंत्रांचा वापर करून बनवलेला कस्टम लेहेंगा
वधू शावियानाने डिझायनर्स मोनिका आणि करिश्मा शाह यांच्या लेबल, JADE चा कस्टम ब्राइडल लेहेंगा घालून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. तिचा लेहेंगा कोणताही कपडा न वापरता तयार करण्यात आला होता. लेहेंग्याच्या निर्मितीमध्ये धातूचे धागे वापरले जातात आणि कसाब नावाची ही अनोखी तंत्रं मुघल काळातील आहेत. ही तंत्रं शाही पोशाख आणि दरबारातील पोशाख तयार करण्यासाठी वापरली जात होती आणि आता ती लग्नाच्या लेहेंग्यांसाठी वापरली जात आहेत. याचा वेगळेपणा पाहून तुम्हालाही नक्कीच आश्चर्य वाटेल
कसाब टेक्निक म्हणजे काय?
कसाब म्हणजे सोने किंवा चांदीपासून बनवलेली एक बारीक तार किंवा धागा, जी भरतकामासाठी रेशीम किंवा सुती धाग्यात मिसळले जाते. ही टेक्निक अशी आहे की, याचे सर्व काम हे हातानेच होते. ज्यामुळे गुंतागुंतीच्या डिझाइन आणि 3D प्रभाव तयार होतो. मुघल काळापासून प्रेरित आकृतिबंध, जसे की वेली, बुटा, पान पटणी आणि जाळी नमुने वापरून तयार केले जातात. कसाब अजूनही भरतकामाच्या कापडासाठी वापरला जातो, परंतु येथे डिझायनरने संपूर्ण लेहेंगा त्यातून बनवला आहे.
ब्लाऊजदेखील खूप खास
वधूचा केवळ लेहेंगाच नाही तर ब्लाऊजदेखील मॅक्रॅम अभियांत्रिकी नावाच्या एका अनोख्या तंत्राचा वापर करून बनवली गेली आहे. यामध्ये, कापड विणकामकरून नव्हे तर धागे गाठी बांधून तयार केले आहेत. डिझाइन आणि रचना विविध गाठी वापरून तयार केल्या जातात, ज्यामुळे कापड मजबूत होते आणि त्याचा आकार निश्चित होतो. गाठी जितक्या घट्ट असतील तितके कापड मजबूत होते. हा ब्रायडल ब्लाऊज डीप नेक असून त्याच्या बाह्यांवरील मोती सौंदर्यात अधिक भर घालत आहेत.
दुपट्टाही आहे क्लासी
केवळ लेहेंगा आणि ब्लाऊजच नाही तर Shweana चा दुप्पटा हा रोझ गोल्ड जाळीपासून बनवला होता. हे वधूच्या लेहेंग्याच्या स्वारोवस्की क्रिस्टल्सच्या पेस्टल शेड्सने केला असून परफेक्ट चमक देण्यता आली आहे. बॉर्डरवर वक्र कट डिटेलिंग आहे, तर तळाशी मोत्याच्या टॅसल लेसमुळे त्याचा क्लासीनेस वाढला आहे. हवा जाळीबद्दल बोलायचे झाले तर, ही एक अशी डिझाइन आहे ज्यामध्ये लहान छिद्रे किंवा कटवर्क वापरण्यात येते. याशिवाय तिच्या दुप्पट्याच्या बॉर्डरवर कटआउट डिटेलिंगसह फुलांच्या पॅटर्नने सजावट करण्यात आली होती, तर उर्वरित वेल बुटीजने सजवण्यात आला होता.
रॉयल टच असणारे दागिने
लेहंग्यासह क्लासी दागिने तर पाहिजेतच आणि अंबानीची सून, शावियानाने लग्नात आकर्षक डायमंड आणि रूबी निवडले होते. रुबी पेंडंटसह डायमंड चोकर सेट घातला होता. यासह मांग टिक्का, कानातले आणि मोठी नथही उत्कृष्ट दिसत होती. न्यूड मेकअपसह अत्यंत सुंदर अशी वधू म्हणून सध्या सगळीकडे तिचीच चर्चा आहे.