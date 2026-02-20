Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Ambani New Daughter In Law Shweana Salgaocar Wore Jade Lehenga Rare Mughal Era Technique With No Fabric Kasab Details Inside

मुघलकालीन टेक्निकने Fabric शिवाय बनला Ambani च्या नव्या सुनेचा लेहंगा, 15,000 तास कामगिरी किंमत 1 कोटी, पाहून डोळे विस्फारतील

तुम्ही कधी कापडाशिवाय बनवलेला लेहेंगा पाहिला आहे का? अंबानी कुटुंबातील नवीन सुनेच्या लेहंग्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे. मुघल काळातील तंत्रांचा वापर केलेल्या लेहंग्यांची किंमत वाचून श्वासच लागेल.

Updated On: Feb 20, 2026 | 11:23 AM
अंबानींच्या सुनेच्या लेहंग्याने वेधले लक्ष (फोटो सौजन्य - @jade_bymk Instagram)

अंबानींच्या सुनेच्या लेहंग्याने वेधले लक्ष (फोटो सौजन्य - @jade_bymk Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • अंबानींची बहीण दीप्ती साळगावकरच्या मुलाचे लग्न 
  • सुनेचा लेहंगा पाहून डोळेच दिपतील 
  • कापडाशिवाय तयार केला लेहंगा, वाचा वैशिष्ट्य 
अंबानी कुटुंबाच्या सुनांच्या ड्रेसची चर्चा प्रत्येक वेळी होते आणि आता सर्वांच्या नजरा कुटुंबातील नवीन वधूवर आहेत. तिने सिल्क, कॉटन किंवा इतर कोणत्याही कापडापासून बनवलेला लेहेंगा घातला नव्हता, तर तिने धातूच्या धाग्यापासून बनवलेला लेहेंगा घातला होता. म्हणूनच या वधूची सर्वत्र चर्चा होत आहे. ती नीता अंबानीची सून श्लोका मेहता किंवा राधिका मर्चंट नाही तर अंबानींचा भाचा साळगावकर याच्या पत्नीची सर्वत्र चर्चा आहे. तिच्या लग्नाच्या लुकची सर्वांनी प्रशंसा केली आहे.

अलीकडेच, मुकेश अंबानी यांची बहीण दीप्ती साळगावकर यांचा मुलगा विक्रम साळगावकर यांचे लग्न झाले. अंबानी कुटुंबातील महिलांनी फॅशनच्या बाबतीत कोणतीही कसर सोडली नाही, तर वधूचा अनोखा लेहेंगा सर्वांनाच आश्चर्यचकीत करणारा आहे. तो अशा अनोख्या तंत्राने बनवला गेला होता की तुम्ही कदाचित असा लेहेंगा कधीही पाहिला नसेल. डिझायनरने तपशील शेअर केल्यापासून, प्रत्येकजण त्याच्या कामाचे कौतुक करत आहेत. 

Nita Ambani: नीता अंबानींनी त्यांच्या नातीला म्हटले ‘लक्ष्मी’, हृदयस्पर्शी व्हिडिओने वेधले लक्ष

१५,००० तास काम

Shweana Poy Raiturcar चा क्लासी लुक

Shweana Poy Raiturcar चा क्लासी लुक

या लेहेंग्याचे काम इतका गुंतागुंतीचे आहे की, भरतकाम केलेला हा लेहंगा तयार करण्यासाठी १५,००० तास लागले. प्रत्येक कळी ७ ते ८ इंटरलेसिंग तंत्रांनी वापर करून बनविण्यात आली आहे. स्वारोवस्की क्रिस्टल्स, मोराचे आकृतिबंध आणि निळ्या रंगाचे रंग देखील यामध्ये वापरण्यात आले आहेत, ज्यामुळे त्याला एक शाही लुक मिळालाय. डिझायनरचा दावा आहे की हा लेहेंगा नाही तर लेहेंगासारखा दिसणारा दागिन्यांचा तुकडा आहे. अहवालानुसार त्याची किंमत अंदाजे ₹१ कोटी सांगण्यात आली आहे. 

मुघल काळातील तंत्रांचा वापर करून बनवलेला कस्टम लेहेंगा

वधू शावियानाने डिझायनर्स मोनिका आणि करिश्मा शाह यांच्या लेबल, JADE चा कस्टम ब्राइडल लेहेंगा घालून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. तिचा लेहेंगा कोणताही कपडा न वापरता तयार करण्यात आला होता. लेहेंग्याच्या निर्मितीमध्ये धातूचे धागे वापरले जातात आणि कसाब नावाची ही अनोखी तंत्रं मुघल काळातील आहेत. ही तंत्रं शाही पोशाख आणि दरबारातील पोशाख तयार करण्यासाठी वापरली जात होती आणि आता ती लग्नाच्या लेहेंग्यांसाठी वापरली जात आहेत. याचा वेगळेपणा पाहून तुम्हालाही नक्कीच आश्चर्य वाटेल

कसाब टेक्निक म्हणजे काय?

कसाब म्हणजे सोने किंवा चांदीपासून बनवलेली एक बारीक तार किंवा धागा, जी भरतकामासाठी रेशीम किंवा सुती धाग्यात मिसळले जाते. ही टेक्निक अशी आहे की, याचे सर्व काम हे हातानेच होते. ज्यामुळे गुंतागुंतीच्या डिझाइन आणि 3D प्रभाव तयार होतो. मुघल काळापासून प्रेरित आकृतिबंध, जसे की वेली, बुटा, पान पटणी आणि जाळी नमुने वापरून तयार केले जातात. कसाब अजूनही भरतकामाच्या कापडासाठी वापरला जातो, परंतु येथे डिझायनरने संपूर्ण लेहेंगा त्यातून बनवला आहे.

गोल्डन साडीमध्ये चमकल्या अंबानी महिला, शाहरुख, रणवीरसह दिले पोझ; पाहा PHOTOS

ब्लाऊजदेखील खूप खास 

ब्लाऊजचे खास डिझाईन

ब्लाऊजचे खास डिझाईन

वधूचा केवळ लेहेंगाच नाही तर ब्लाऊजदेखील मॅक्रॅम अभियांत्रिकी नावाच्या एका अनोख्या तंत्राचा वापर करून बनवली गेली आहे. यामध्ये, कापड विणकामकरून नव्हे तर धागे गाठी बांधून तयार केले आहेत. डिझाइन आणि रचना विविध गाठी वापरून तयार केल्या जातात, ज्यामुळे कापड मजबूत होते आणि त्याचा आकार निश्चित होतो. गाठी जितक्या घट्ट असतील तितके कापड मजबूत होते. हा ब्रायडल ब्लाऊज डीप नेक असून त्याच्या बाह्यांवरील मोती सौंदर्यात अधिक भर घालत आहेत. 

दुपट्टाही आहे क्लासी 

कसे आहे वेल

कसे आहे वेल

केवळ लेहेंगा आणि ब्लाऊजच नाही तर Shweana चा दुप्पटा हा रोझ गोल्ड जाळीपासून बनवला होता. हे वधूच्या लेहेंग्याच्या स्वारोवस्की क्रिस्टल्सच्या पेस्टल शेड्सने केला असून परफेक्ट चमक देण्यता आली आहे. बॉर्डरवर वक्र कट डिटेलिंग आहे, तर तळाशी मोत्याच्या टॅसल लेसमुळे त्याचा क्लासीनेस वाढला आहे. हवा जाळीबद्दल बोलायचे झाले तर, ही एक अशी डिझाइन आहे ज्यामध्ये लहान छिद्रे किंवा कटवर्क वापरण्यात येते.  याशिवाय तिच्या दुप्पट्याच्या बॉर्डरवर कटआउट डिटेलिंगसह फुलांच्या पॅटर्नने सजावट करण्यात आली होती, तर उर्वरित वेल बुटीजने सजवण्यात आला होता.

रॉयल टच असणारे दागिने 

क्लासी दागिने

क्लासी दागिने

लेहंग्यासह क्लासी दागिने तर पाहिजेतच आणि अंबानीची सून, शावियानाने लग्नात आकर्षक डायमंड आणि रूबी निवडले होते.  रुबी पेंडंटसह डायमंड चोकर सेट घातला होता. यासह मांग टिक्का, कानातले आणि मोठी नथही उत्कृष्ट दिसत होती. न्यूड मेकअपसह अत्यंत सुंदर अशी वधू म्हणून सध्या सगळीकडे तिचीच चर्चा आहे. 

Web Title: Ambani new daughter in law shweana salgaocar wore jade lehenga rare mughal era technique with no fabric kasab details inside

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 11:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लग्नातील हळदी समारंभासाठी पिवळ्या साडीवर करा स्पेशल आणि हटके लुक, नवरीच्या सौंदर्यात पडेल भर
1

लग्नातील हळदी समारंभासाठी पिवळ्या साडीवर करा स्पेशल आणि हटके लुक, नवरीच्या सौंदर्यात पडेल भर

लग्नसमारंभापासून पार्टीपर्यंत… फेस्टिव्ह लूकसाठी परफेक्ट! रेनड्रॉप बांगड्यांचे हे ट्रेंडी डिझाइन्स पाहिलेत का?
2

लग्नसमारंभापासून पार्टीपर्यंत… फेस्टिव्ह लूकसाठी परफेक्ट! रेनड्रॉप बांगड्यांचे हे ट्रेंडी डिझाइन्स पाहिलेत का?

लग्नसराईनिमित्त सिल्क साड्यांची खरेदी करताना फॉलो करा ‘या’ महत्वपूर्ण टिप्स, अजिबात होणार नाही फसवणूक
3

लग्नसराईनिमित्त सिल्क साड्यांची खरेदी करताना फॉलो करा ‘या’ महत्वपूर्ण टिप्स, अजिबात होणार नाही फसवणूक

शिवजयंती निमित्त नव्या कोऱ्या साडीवर शिवा चंद्रकोर आरी वर्कचे ब्लाऊज, चारचौघांमध्ये होईल तुमच्या लुकची चर्चा
4

शिवजयंती निमित्त नव्या कोऱ्या साडीवर शिवा चंद्रकोर आरी वर्कचे ब्लाऊज, चारचौघांमध्ये होईल तुमच्या लुकची चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुघलकालीन टेक्निकने Fabric शिवाय बनला Ambani च्या नव्या सुनेचा लेहंगा, 15,000 तास कामगिरी किंमत 1 कोटी, पाहून डोळे विस्फारतील

मुघलकालीन टेक्निकने Fabric शिवाय बनला Ambani च्या नव्या सुनेचा लेहंगा, 15,000 तास कामगिरी किंमत 1 कोटी, पाहून डोळे विस्फारतील

Feb 20, 2026 | 11:23 AM
Rohit Pawar News: रोहित पवारांच्या जिवाला धोका कुणाकडून; नेमकं चाललंय काय?

Rohit Pawar News: रोहित पवारांच्या जिवाला धोका कुणाकडून; नेमकं चाललंय काय?

Feb 20, 2026 | 11:17 AM
Gajakesari Yoga 2026: गजकेसरी योग या राशीच्या लोकांना ठरणार लाभदायक, करिअरमध्ये मिळणार प्रगतीची संधी

Gajakesari Yoga 2026: गजकेसरी योग या राशीच्या लोकांना ठरणार लाभदायक, करिअरमध्ये मिळणार प्रगतीची संधी

Feb 20, 2026 | 11:15 AM
‘गब्बर’च्या संगीत समारंभाचे फोटो व्हायरल! शिखर धवन आणि सोफी डिवाइन अडकणार लग्नबंधनात…

‘गब्बर’च्या संगीत समारंभाचे फोटो व्हायरल! शिखर धवन आणि सोफी डिवाइन अडकणार लग्नबंधनात…

Feb 20, 2026 | 11:12 AM
Dinvishesh : चळवळीतील नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 20 फेब्रुवारीचा इतिहास

Dinvishesh : चळवळीतील नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 20 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 20, 2026 | 11:11 AM
AI Impact Expo 2026: १० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीपासून यूपीआयच्या कौतुकापर्यंत… ईव्हेंटमध्ये काय घडलं? वाचा सविस्तर

AI Impact Expo 2026: १० लाख कोटींच्या गुंतवणूकीपासून यूपीआयच्या कौतुकापर्यंत… ईव्हेंटमध्ये काय घडलं? वाचा सविस्तर

Feb 20, 2026 | 11:05 AM
खडकवासला धरणातून दिले जाणार शेतीसाठी पाणी; दोन टप्प्यांमध्ये होणार पुरवठा

खडकवासला धरणातून दिले जाणार शेतीसाठी पाणी; दोन टप्प्यांमध्ये होणार पुरवठा

Feb 20, 2026 | 10:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM