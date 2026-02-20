Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dinvishesh : चळवळीतील नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 20 फेब्रुवारीचा इतिहास

चळवळीतील महत्त्वपूर्ण नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यावर १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी दोन अज्ञात इसमांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी उपचारादरम्यान त्यांचे मुंबईमध्ये निधन झाले.

Updated On: Feb 20, 2026 | 11:11 AM
leader of the movement Comrade Govind Pansaredeath anniversary 20February History

चळवळीतील नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची पुण्यतिथी आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीचे प्रणेते आणि प्रखर बुद्धिवादी कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची पुण्यतिथी आहे.  सामाजिक चळवळीत सक्रिय नेते असलेल्या गोविंद पानसरे यांनी कामगारांसाठी तसेच घर कामगार महिलांसाठी लढा दिला. कोल्हापूर टोलविरोधी आंदोलनातही अग्रभागी होते. शालेय जीवनापासूनच सामाजिक चळवळीमध्ये असलेल्या पानसरे यांनी सामाजिक चालींविरोधात लढा दिला. १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी दोन अज्ञात इसमांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी उपचारादरम्यान त्यांचे मुंबईमध्ये निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने चळवळी संघटनांमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली. (Dinvishesh)

20 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1792: अमेरिकेत पोस्टल सर्व्हिस सुरू झाली.
  • 1935: कॅरोलिन मिकेलसेन – डॅनिश-नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर, अंटार्क्टिकामध्ये पाऊल ठेवणारी पहिली महिला बनली.
  • 1962: जॉन ग्लेन – अमेरिकन मरीन कॉर्प्स एव्हिएटर, अंतराळवीर, पृथ्वीभोवती फिरणारे पहिले अमेरिकन बनले, त्यांनी चार तास, 55 मिनिटांत तीन कक्षा पूर्ण केल्या.
  • 1978: शेवटचा ऑर्डर ऑफ व्हिक्टरी पुरस्कार लिओनिड ब्रेझनेव्ह यांना देण्यात आला.
  • 1986: मीर अंतराळयान – सोव्हिएत युनियनने प्रक्षेपित केले.
  • 1987: मिझोराम हे भारताचे 23 वे राज्य बनले.
  • 2014: तेलंगणा हे भारताचे 29 वे राज्य बनले.
हे देखील वाचा : महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्मदिन; जाणून घ्या १९ फेब्रुवारीचा इतिहास

20 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1901: ‘मिसर मुहम्मद नागुईब’ – इजिप्त चे पहिले अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 28 ऑगस्ट 1984)
  • 1904: ‘अलेक्सी कोसिजीन’ – रशियाचे पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू: 18 डिसेंबर 1980)
  • 1923: ‘फोर्ब्स बर्नहॅम’ – गयानीज वकील आणि राजकारणी, गयाना देशाचे 2रे अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 ऑगस्ट 1985)
  • 1951: ‘गॉर्डन ब्राऊन’ – इंग्लंडचे पंतप्रधान यांचा जन्म.
  • 1962: ‘अतुल चिटणीस’ – भारतीय-जर्मन तंत्रज्ञ आणि पत्रकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 3 जून 2013)
  • 1920: ‘कार्ल अल्ब्रेक्ट’ – जर्मन व्यापारी, अल्दी सुपरमार्केट कंपनीचे सह-स्थापना यांचा जन्म. (मृत्यू : 16 जुलै 2014)
हे देखील वाचा :  शिवराजे सांगे जना…! स्वतः शिवरायांनी लिहिलेला ‘हा’ अभंग तुम्हाला ठाऊक आहे का? प्रत्येक ओळीत दडलंय आयुष्याचं सार

20 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1950: ‘बॅ. शरदचंद्र बोस’ – स्वातंत्र्यसेनानी, सुभाषचंद्र बोस यांचे बंधू यांचे निधन.(जन्म: 6 सप्टेंबर 1889)
  • 1974: ‘के. नारायण काळे’ – नाट्यसमीक्षक यांचे निधन.
  • 1997: ‘श्री. ग. माजगावकर’ – पत्रकार, माणूस साप्ताहिकाचे संपादक यांचे निधन.
  • 2001: ‘इंद्रजित गुप्ता’ – केन्द्रीय गृहमंत्री आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते यांचे निधन. (जन्म: 18 मार्च 1919)
  • 2012: ‘डॉ. रत्‍नाकर मंचरकर’ – संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक, साक्षेपी समीक्षक व संशोधक यांचे निधन. (जन्म: 6 ऑक्टोबर 1943)
  • 2015: ‘गोविंद पानसरे’ – भारतीय लेखक आणि राजकारणी यांचे निधन. (जन्म: 26 नोव्हेंबर 1933)
  • 2023: ‘एस. के. भगवान’ – भारतीय चित्रपट दिग्दर्शक, निर्माते आणि लेखक – यांचे निधन. (जन्म: 5 जुलै 1933)

Published On: Feb 20, 2026 | 11:11 AM

