Gajakesari Yoga 2026: गजकेसरी योग या राशीच्या लोकांना ठरणार लाभदायक, करिअरमध्ये मिळणार प्रगतीची संधी

ज्योतिषशास्त्रानुसार गजकेसरी योग अत्यंत शुभ मानला जातो. तो धन, यश, समृद्धी, चांगले व्यक्तिमत्व आणि ज्ञान आणतो. फेब्रुवारी महिन्यात हा राजयोग तयार होत असल्याने काही राशीच्या लोकांसाठी हा योग खूप फायदेशीर ठरणार आहे. मनाचा ग्रह चंद्र गुरुवार 26 फेब्रुवारी रोजी मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे यावेळी गुरु ग्रह देखील या राशीत आहे. अशा वेळी गुरु आणि चंद्राच्या युतीमुळे गजकेसरी राजयोग तयार होत आहे. चंद्राचे पुढील संक्रमण अडीच दिवसांनी होत असल्याने हा काळ काही राशींच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर राहणार आहे. तसेच कामापासून व्यवसायापर्यंत तुम्हाला यावेळी अपेक्षित यश मिळेल. गजकेसरी योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ असणार आहे. या काळात तुम्हाला व्यवसायात चांगला फायदा होणार आहे यावेळी गुंतवणुकीतून नफा मिळेल आणि संपत्ती वाढण्याची दाट शक्यता आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत होईल. जर तुम्ही व्यवसायात असाल तर नवीन करार होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना पदोन्नती किंवा पगारवाढीचा फायदा देखील होऊ शकतो. कुटुंबामध्ये शांती आणि आनंदाचे वातावरण राहील.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहणार आहे. तसेच नवीन संधी मिळणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात, ज्यामुळे भविष्यात मोठे यश मिळू शकते. लोकांमध्ये सामाजिक संवाद वाढतील आणि तुमचे संपर्क फायदेशीर ठरतील. तसेच कामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्यांना लक्षणीय यश मिळू शकेल. तुमच्या प्रतिभेचे कौतुक होईल आणि तुमचा आत्मविश्वास वाढेल.
मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप सामान्य राहील. या काळात करिअरमध्ये चांगल्या संधी मिळतील. तुम्हाला प्रलंबित निधी परत मिळू शकतो किंवा अचानक आर्थिक फायदा होऊ शकतो. करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी निर्माण होतील आणि तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. हा काळ प्रगती आणि समृद्धी घेऊन येऊ शकतो. नवीन योजनेमुळे तुम्हाला आर्थिक फायदा होऊ शकतो.
तुम्हाला मित्र आणि सामाजिक वर्तुळातूनही पाठिंबा मिळू शकतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा गुरु आणि चंद्र एकमेकांपासून केंद्र (१, ४, ७, १०) भावात असतात, तेव्हा गजकेसरी योग तयार होतो. हा योग अत्यंत शुभ आणि फलदायी मानला जातो.
Ans: नोकरीत पदोन्नतीची शक्यता, वरिष्ठांकडून कौतुक, नवीन जबाबदाऱ्या आणि संधी, व्यवसायात विस्तार
Ans: गजकेसरी योगाचा मिथुन, कन्या आणि मीन राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे