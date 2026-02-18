लग्नसमारंभापासून पार्टीपर्यंत… फेस्टिव्ह लूकसाठी परफेक्ट! रेनड्रॉप बांगड्यांचे हे ट्रेंडी डिझाइन्स पाहिलेत का?

मुलांना बनवा सुसंस्कृत आणि प्रामाणिक; लहानपणापासून लावा या ५ महत्त्वाच्या सवयी
क्रिस्टल
यामध्ये बांगड्यावर लहान वेगवेगळ्या रंगांचे क्रिस्टल्स एम्बेड केलेले असतात. हे क्रिस्टल्स घेबाप्रमाणे अगदी छोट्या आकाराचे असतात. प्रकाशाच्या संपर्कात आल्यावर ते चमकतात. जर तुम्हाला बहुरंगी बांगड्या आवडत असतील तर ही डिझायन पारंपरिक आणि इंडो-वेस्टर्न दोन्ही आऊटफिटवर छान दिसते.
लटकन
लटकन डिझाईनच्या रेनड्रॉप बांगड्या आजकाल सर्वात ट्रेंडी आहेत. त्यात लहान मोब किंवा घुंगरू असतात. लग्न समारंभात हेव्ही लूक परिपूर्ण करण्यासाठी तुम्ही त्या हातात घालू शकता.
पेस्टल शेडू
आजकाल पेस्टल शेड् आऊटफिट जास्त ट्रेडि आहेत. अशावेळी तुम्ही त्यावर पेस्टल शेड् रेनड्रॉप बांगड्या घाल शकता. हे एक अतिशय सुंदर आणि शाही डिझाईन आहे. ऑफि पार्टी किंवा दिवसाच्या कार्यक्रमांसाठी हे उत्तम ठरते.
ट्रान्सपेरंट
हे डिझाईन मेटल किंवा काचेच्या बांगड्यांसोबत घातल्यास जास्त शोभून दिसते. तरुणी आणि नववधूमध्ये हे डिझाईन लोकप्रिय आहे. हातात घातल्यावर या बांगड्या अतिशय सुंदर दिसतात.
ड्युअल शेडेड
ड्युअल शेडेड रेनड्रॉप बांगड्या आजकाल महिलांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. दोन रंगांचे सुंदर कॉम्बिनेशन हे त्याला खास बनवते. ही बांगडी मॉडर्न आणि पारंपारिक दोन्ही आऊटफिटवर परिपूर्ण दिसते.
