‘गब्बर’च्या संगीत समारंभाचे फोटो व्हायरल! शिखर धवन आणि सोफी डिवाइन अडकणार लग्नबंधनात…

Shikhar Dhawan Sangeet Ceremony : टीम इंडियाचा माजी सलामीवीर शिखर धवनने पुन्हा एकदा त्याच्या चाहत्यांना एक मोठी बातमी दिली आहे. त्याच्या घरात लग्नाच्या घंटांचा आवाज घुमणार आहे. धवनने १९ फेब्रुवारीच्या संगीत समारंभाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले ज्यामुळे त्याच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली. हे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. शिखर धवन आणि सोफी शाइन बऱ्याच काळापासून एकत्र आहेत आणि त्यांचे रील आणि फोटो अनेकदा सोशल मीडियावर व्हायरल होतात.
शिखर धवन आणि सोफी शाइन यांचे अद्याप लग्न झालेले नाही, पण ते लवकरच होणार आहेत. याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही, पण विधी आधीच सुरू झाले आहेत. संगीत समारंभातील सुंदर फोटो त्यांच्या आनंदाचे स्पष्ट प्रतीक आहेत. ४० वर्षांचा शिखर आता त्याचे दुसरे लग्न आहे. संगीताचे फोटो समोर येताच, अभिनंदनाचा वर्षाव झाला. फोटो शेअर करताना त्याने एक खास कॅप्शन लिहिले: “संगीत रात्र, जवळजवळ धवन.”
View this post on Instagram
शिखर धवनची पहिली पत्नी आयेशा मुखर्जी होती. शिखर आणि आयेशा यांना एक मुलगा आहे, जो त्याच्या आईसोबत राहतो. शिखर त्याच्या मुलावर खूप प्रेम करतो आणि त्याने ही गोष्ट सोशल मीडियावर अनेकदा व्यक्त केली आहे. शिखर आणि आयेशा यांनी २०२३ मध्ये अधिकृतपणे घटस्फोट घेतला. शिखरला पुन्हा एकदा प्रेम मिळाले आहे आणि ते खूप आनंदी असल्याचे दिसून येते. या वर्षाच्या सुरुवातीला २ जानेवारी रोजी या जोडप्याने लग्न केले आणि लवकरच ते लग्न करू शकतात.
T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानच्या दिग्गज कोचने केला संघाला अलविदा! प्रशिक्षक Jonathan Trott च्या जाण्यावर कर्णधार राशीद भावूक
सोफी शाइन ही एक आयर्लंड मॉडेल आहे. शिखर आणि सोफीचे नाते २०२५ मध्ये दुबईमध्ये झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी सामन्यादरम्यान सुरू झाले. ते स्टँडमध्ये एकत्र दिसले आणि मे २०२५ मध्ये तिने इंस्टाग्रामवर एक फोटो शेअर करून त्यांच्या नात्याची पुष्टी केली. ते काही वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत आणि आता त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिखर सोफीपेक्षा पाच वर्षांनी मोठा आहे, परंतु वय कधीही त्यांच्यात अडथळा ठरले नाही. शिखरने अलीकडेच व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये त्याच्या वडिलांशी पुन्हा लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली.