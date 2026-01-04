Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Lifestyle Tips :साठीत वाटाल तिशीतले, ‘या’ गोष्टी आहारात समाविष्ट करा

वाढते वय ही नैसर्गिक प्रक्रिया असली, तरी योग्य आहार आणि जीवनशैलीमुळे त्याचे दुष्परिणाम कमी करता येतात. ब्लूबेरी आणि ड्रायफ्रूट्समधील अँटीऑक्सिडंट्स सूज कमी करून स्मरणशक्ती सुधारण्यास मदत करतात.

Updated On: Jan 04, 2026 | 04:15 AM
फोटो सौजन्य - Social Media

वाढते वय ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, ती पूर्णपणे थांबवणे शक्य नाही. मात्र वय वाढत असताना येणारी थकवा, स्मरणशक्ती कमी होणे, शरीरात सूज येणे यांसारखी लक्षणे योग्य आहार आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीच्या मदतीने नक्कीच कमी करता येतात. तज्ज्ञांच्या मते, रोजच्या आहारात काही पोषक घटकांचा समावेश केल्यास वाढत्या वयाचा परिणाम शरीरावर कमी जाणवतो. आज आपण अशाच काही फूड्सबद्दल जाणून घेणार आहोत, जे हेल्दी लाइफस्टाइलसोबत घेतल्यास अँटी-एजिंगसाठी फायदेशीर ठरू शकतात.

ब्लूबेरीमध्ये अँथोसायनिन आणि पॉलीफेनॉल्ससारखे शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे घटक शरीरातील सूज कमी करण्यास आणि फ्री रेडिकल्समुळे होणाऱ्या पेशींच्या नुकसानीपासून संरक्षण करण्यास मदत करतात. अनेक संशोधनांमध्ये असे आढळले आहे की नियमितपणे ब्लूबेरी खाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची स्मरणशक्ती अधिक चांगली राहते. रोज एक मूठ ब्लूबेरी स्मूदी, दही किंवा ओट्समध्ये मिसळून खाऊ शकता. बदाम, अक्रोड यांसारखे ड्रायफ्रूट्स पोषक घटकांनी समृद्ध असतात. यामध्ये असलेले हेल्दी फॅट्स, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स वय वाढण्याची प्रक्रिया मंदावण्यास मदत करतात. मोठ्या संशोधनांनुसार, नियमित ड्रायफ्रूट्स खाणाऱ्या लोकांमध्ये अकाली मृत्यूचा धोका कमी आढळतो. ड्रायफ्रूट्स तुम्ही स्नॅक्स म्हणून किंवा सकाळच्या आहारात समाविष्ट करू शकता.

सॅल्मन, मॅकरेल आणि सार्डिनसारख्या माशांमध्ये ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड मोठ्या प्रमाणात असते. हे घटक शरीरातील सूज कमी करतात, मेंदू तीक्ष्ण ठेवण्यास मदत करतात आणि पेशी निरोगी राखतात. संशोधनानुसार, जास्त प्रमाणात मासे खाणाऱ्या लोकांची स्मरणशक्ती आणि विचारशक्ती वयाबरोबरही चांगली टिकून राहते.

ग्रीन टीमध्ये कॅटेचिन नावाचे अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे मेंदूच्या पेशींना नुकसान होण्यापासून वाचवतात आणि ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करतात. काही अभ्यासांमध्ये असेही आढळले आहे की नियमित ग्रीन टी पिल्याने वृद्धांमध्ये डिमेन्शियाचा धोका कमी होऊ शकतो. उत्तम आरोग्यासाठी दररोज २ ते ३ कप ग्रीन टी पिणे फायदेशीर मानले जाते. शकरकंद ही फायबर, हेल्दी कार्बोहायड्रेट्स आणि पोटॅशियमने भरलेली असते. संशोधनानुसार, शकरकंदामध्ये बीटा-कॅरोटीन, अँथोसायनिन आणि फ्लेवोनॉइड्ससारखे घटक असतात, जे शरीरातील सूज कमी करतात आणि पेशींना होणारे नुकसान टाळतात. शकरकंद उकडून, भाजून, वाफवून किंवा मॅश करून आहारात समाविष्ट करता येते. एकंदरीत, योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि सकारात्मक जीवनशैली यांची सांगड घातल्यास वाढत्या वयाचा परिणाम कमी करता येतो आणि शरीर व मन दोन्ही दीर्घकाळ निरोगी ठेवता येतात.

Published On: Jan 04, 2026 | 04:15 AM

