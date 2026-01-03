Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कालांतराने लोकरीच्या कपड्यांवरील धागे निघायला लागलेत? मग या ट्रिकचा वापर करा; जुना स्वेटर दिसेल नव्यासारखा

Winter Tips : लोकरीचे कपडे शरीराला ऊब मिळवून देतात पण एकदा का यांचे धागे निघायला लागले की नवीन कपडे देखील जुनाट दिसू लागतात. लोकरीच्या कपड्यावरील निघत असलेला धागा किंवा लिंट दूर करण्यासाठी काही घरगुती उपायांची मदत घ्या.

Updated On: Jan 03, 2026 | 08:15 PM
कालांतराने लोकरीच्या कपड्यांवरील धागे निघायला लागलेत? मग या ट्रिकचा वापर करा; जुना स्वेटर दिसेल नव्यासारखा

(फोटो सौजन्य – Youtube)

  • थंडीत अनेकजण लोकरीचे कापड वापरतात कारण ते शरीराला ऊबदार ठेवते.
  • पण कालांतराने लोकरीच्या कपड्यांवरील धागे निघायला लागतात ज्यामुळे त्यांचे तेज कमी होते.
  • हिवाळ्यात कपड्यांची ही समस्या दूर करण्यासाठी तुम्ही घरगुती उपायांची मदत घेऊ शकता.
हिवाळ्यात थंडीपासून शरीराचे संरक्षण करण्यासाठी स्वेटर, कानटोपि, साॅक्स अशा अनेक गोष्टींचा वापर केला जातो. हिवाळ्यात लोकरीच्या कापडांना विशेष महत्त्व. लोकरीचे कपडे शरीराला ऊबदार ठेवतात. पण हे कपडे धुतल्यानंतर कालांतराने याचे धागे निघायला सुरुवात होते ज्यामुळे ते जुनाट दिसू लागतात. लोकरीचे कपडे असल्यास हा अनुभव तुम्हीही घेतला असेल. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, लोकरीच्या कपड्यांची जर योग्य रितीने काळजी घेतली नाही तर त्याचे शेल्फ लाइफ कमी होऊ शकते.

सोशल मीडियाच्या अतिवारापामुळे मानसिक आरोग्य धोक्यात! Mental Health ची काळजी घेण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स

एकदा का लोकरीच्या कापडावरील धागा दिसायला लागला की, कपडे कितीही नवे असले तरी ते जुने असल्यासारखेच वाटू लागतात. आज आपण या लेखात लोकरीच्या कपड्यांवरील धागा निघायला लागताच यावर कोणता घरगुती उपाय प्रभावी ठरेल याची एक सोपी ट्रि्क सांगणार आहोत. थंडीच्या दिवसांत ही ट्रिक तुमच्या भरपूर कामी येईल. याच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या कपड्यांना जुनाट दिसण्यापासून वाचवू शकतात.

मेडिकल टेपचा वापर करा

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल पण लोकरीच्या कापडावरुन निघत असलेले धागे किंवा लिंट हे सामान्य मेडिकल टेपच्या मदतीने काढता येऊ शकतात. यासाठी प्रथम स्वेटरवर लिंट पडलेल्या भागात मेडिकल टेप लावून ठेवा. टेपला लिंट चिपकताच त्यांना हलकी थाप द्या आणि मग नंतर टेप ओढून काढून टाका. थोड्या प्रमाणात लिंट काढण्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.

लिंट रोलरचा वापर करा

लिंट रोलर स्टोअरमध्ये किंवा ऑनलाइन सहज उपलब्ध आहेत. लिंट रोलरमुळे लिंट काढणे सोपे होते. कपडे सपाट पृष्ठभागावर ठेवा आणि लिंट रोलरचा वापर करुन सर्व लिंट सहजपणे काढा. काही मिनिटांतच, तुमचा जुना दिसणारा स्वेटर अगदी नवीन दिसेल.

तुम्ही वेल्क्रो स्ट्रिप्स वापरू शकता

जर तुम्हाला लोकरीचे कपडे, पिशव्या किंवा शूज नवीनसारखे दिसावे असे वाटत असेल तर तुम्ही वेल्क्रो स्ट्रिप्सची मदत घेऊ शकता. त्यांचा चिकटपण सहजपणे लिंट काढून टाकण्यास मदत करते. यासाठी एक वेल्क्रो स्ट्रिप घ्या आणि ती लिंटवरील भागात लावा. आता, वेल्क्रो स्ट्रिप दाबून थोडा दाब द्या जेणेकरून लिंट त्यावर चिकटेल. नंतर, स्वेटरमधून लिंट काढण्यासाठी वेल्क्रो स्ट्रिपला झटक्याने ओढा.

केमिकलयुक्त ब्लिच कायमचे जा विसरून! १० रुपयांच्या ‘या’ पदार्थाचा वापर करून बनवा आयुर्वेदिक ब्लिच, त्वचा होईल मऊ

लोकरीचे कपडे धुण्यासाठी टिप्स

  • लोकरीचे कपडे मऊ असल्याने नेहमी त्यांना धुताना उलटी बाजू वर करुन मग कपडे धुवावेत.
  • लोकरीचे कपडे शक्यतो वाॅशिंग मशीनमध्ये न धुता, त्यांना हातानेच धुवावे.
  • लोकरीचे कपडे धुताना सौम्य डिटर्जंट किंवा साबणाचा वापर करा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

