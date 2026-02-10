बोलतानाही धाप लागतेय? दुर्लक्ष करू नका, वाढू शकतो हृदय किंवा फुप्फुसांच्या आजाराचा धोका...

मधुमेह रुग्णांनी व्हा सावध! फक्त गोड पदार्थच नाही तर ‘हे’ खारट पदार्थही वाढतात साखरेची पातळी… डॉक्टरांनी दिलाय सल्ला
ही सामान्य परिस्थिती नाही
शारीरिक हालचाली केल्यानंतर श्वास घेण्यास अस होणे सामान्य आहे. जर तुम्हाला काम न करता, फक्त बोलत असतानाही श्वास घेण्यास त्रास होत असेल, तर ते तुमचे हृदय, फुप्फुसे किया रक्तप्रवाह तुमच्या शरीराच्या गरजेनुसार काम करत नसल्याचे लक्षण असू शकते.
गंभीर हृदय समस्या
बोलताना श्वास घेण्यास त्रास होण्याचे एक प्रमुख कारण हृदयरोग देखील असू शकते. जेव्हा हृदय कमकुवत होते तेका फुप्फुसांमध्ये द्रव जमा होऊ लागतो, त्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो. फुप्फुसांच्या नसांमध्ये रक्ताची गुठळी (पल्मोनरी एम्बोलिझम) देखील अचानक आणि तौव श्वास घेण्यास त्रास देऊ शकते.
फुप्फुसांच्या आजाराचे लक्षण
बोलताना धाप लागल्यास घरगुती उपाय करा
वाफ घ्या
गरम पाण्याची वाफ घेतल्याने श्वसनमार्गातील सर्व अडथळे दूर होण्यास मदत होते.
ब्लॅक कॉफी
कॉफीमधील कॅफिन वायुमार्ग उघडण्यास मदत करू शकतात. ब्लॅक कॉफीचे सेवन श्वासोच्छवासाचा त्रास कमी होतो.
उभे रहा
अचानक धाप लागल्यास भिंतीचा आधार घेऊन मान मोकळी ठेवून उभे राहा. यामुळे श्वासोच्छवासाचा त्रास कमी होतो.
