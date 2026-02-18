Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Are Arteries Blocked By Bad Cholesterol Then Eat These Nutritious Foods Regularly The Heart Will Remain Healthy

खराब कोलेस्टरॉलमुळे रक्तवाहिन्या ब्लॉक झाल्या आहेत? मग नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, हृद्य राहील हेल्दी

शरीरात वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित वेगवेगळ्या डाळींचा आहारात समावेश करावा. यामुळे रक्तवाहिन्या स्वच्छ होतील आणि हृदयाचे आरोग्य कायमच चांगले राहील.

Updated On: Feb 18, 2026 | 08:27 AM
खराब कोलेस्टरॉलमुळे रक्तवाहिन्या ब्लॉक झाल्या आहेत? मग नियमित खा 'हे' पौष्टिक पदार्थ, हृद्य राहील हेल्दी

खराब कोलेस्टरॉलमुळे रक्तवाहिन्या ब्लॉक झाल्या आहेत? मग नियमित खा 'हे' पौष्टिक पदार्थ, हृद्य राहील हेल्दी

Follow Us:
Follow Us:

खराब कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची कारणे?
कोणत्या डाळींचा आहारात समावेश करावा?
खराब कोलेस्ट्रॉलची लक्षणे?

जीवनशैलीतील बदलांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे शरीराची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. हल्ली तरुण वयातील मुलामुलींना कोणत्याही वयात हार्ट अटॅक किंवा स्ट्रोक येत आहे. हृदयरोगाचे प्रमाण वाढल्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. चुकीच्या वेळी जेवण, अपुरी झोप, शारीरिक हालचालींचा अभाव इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येत आहे. शरीरात वाढलेले उच्च कोलेस्ट्रॉल पुढे जाऊन गंभीर आजारांचे कारण बनते. यामुळे हृदयविकाराचा झटका येणे, रक्तवाहिन्या ब्लॉक होणे, स्ट्रोक इत्यादी गंभीर आजारांची लागण होऊ शकते. त्यामुळे आजारांपासून बचाव करण्यासाठी जीवनशैली आणि आहारात बदल करणे आवश्यक आहे. रक्तवाहिन्यांमध्ये साचून राहिलेले अनावश्यक फॅट शरीरासाठी धोक्याचे ठरते.(फोटो सौजन्य – istock)

Women Health: मासिक पाळीत रक्ताच्या गाठी का पडतात? जाणून घ्या Blood Clots पडणे योग्य की अयोग्य

शरीरामध्ये दोन प्रकारचे कोलेस्ट्रॉल असतात. एक म्हणजे चांगले कोलेस्ट्रॉल आणि वाईट कोलेस्ट्रॉल. चांगले कोलेस्ट्रॉल शरीरात हेल्दी फॅट्स तयार करतात तर वाईट कोलेस्ट्रॉल रक्तवाहिन्यांमध्ये आवश्यक चरबी जमा करतात, ज्याच्या परिणामामुळे रक्तवाहिन्या ब्लॉक होऊन जातात. रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा झालेला चिकट थर रक्तप्रवाहात अनेक अडथळे निर्माण करतो, ज्यामुळे शरीरातील अवयवांना व्यवस्थित रक्तपुरवठा होत नाही. व्यवस्थित ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला रक्तात साचून राहिलेले खराब कोलेस्ट्रॉल बाहेर काढून टाकण्यासाठी आहारात कोणत्या डाळींचा समावेश करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. या डाळींचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरपूर ताकद मिळेल आणि तुम्ही कायमच निरोगी राहाल.

उच्च कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास कोणत्या डाळी खाणे फायदेशीर:

राजमा:

कडधान्यांमध्ये राजम्याची भाजी अतिशय आवडीने खाल्ली जाते. यामध्ये असलेले फायबर आतड्यांमध्ये जाऊन चांगल्या कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण वाढवते आणि खराब कोलेस्ट्रॉल बाहेर काढून टाकण्यासाठी मदत करते.आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा राजम्याचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील. राजम्यामध्ये केवळ फायबरचं नाही तर प्रथिने, लोह आणि मॅग्नेशियम इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी आणि शरीर स्वच्छ ठेवण्यासाठी आहारात वेगवेगळ्या डाळींचा समावेश करावा.

हिरवे मटार:

थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात हिरवे मटार मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. यामध्ये फायबर आणि विटामिन के मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते. रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा झालेले खराब कोलेस्ट्रॉल बाहेर काढून टाकण्यासाठी मटार खाण्याचा सल्ला दिला जातो. शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यासाठी आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी आहारात मटार खावेत. मटारमध्ये असलेले फायटोन्यूट्रिएंट्स रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा झालेली खराब चरबी बाहेर काढून टाकण्यासाठी मदत करते.

Epilepsy: फिट्स येण्याचा आजार नक्की काय आहे? समज, गैरसमज आणि सत्य

मसूर डाळ:

प्रत्येक घरात मसूर डाळ अतिशय आवडीने खाल्ली जाते. कारण यामध्ये असलेले घटक सहज विरघळून जातात आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी मदत करतात. मसूर डाळीमध्ये फायबर आणि फोलेट मुबलक प्रमाणात आढळून येते. त्यामुळे आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा आहारात मसूर डाळीचे सेवन करावे. रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवण्यासाठी आणि कोलेस्ट्रॉल नष्ट करण्यासाठी मसूर डाळ खावी.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोलेस्टेरॉल म्हणजे काय?

    Ans: कोलेस्टेरॉल हा आपल्या रक्तात आढळणारा चरबीयुक्त पदार्थ आहे. हे शरीरातील पेशींच्या भिंती (cell membranes) आणि काही हार्मोन्स तयार करण्यासाठी आवश्यक असते.

  • Que: उच्च कोलेस्टेरॉलची लक्षणे काय आहेत?

    Ans: डोळ्यांभोवती पिवळसर चरबी जमा होणे, उच्च कोलेस्टेरॉलची सहसा कोणतीही लक्षणे नसतात

  • Que: कोलेस्टेरॉल नियंत्रित कसे करावे?

    Ans: आहारात फायबर (फळे, भाज्या, ओट्स) वाढवा आणि ट्रान्स फॅट, जंक फूड कमी करा.

Web Title: Are arteries blocked by bad cholesterol then eat these nutritious foods regularly the heart will remain healthy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 08:27 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खराब कोलेस्टरॉलमुळे रक्तवाहिन्या ब्लॉक झाल्या आहेत? मग नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, हृद्य राहील हेल्दी

खराब कोलेस्टरॉलमुळे रक्तवाहिन्या ब्लॉक झाल्या आहेत? मग नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, हृद्य राहील हेल्दी

Feb 18, 2026 | 08:27 AM
Jalgaon Crime: पोलीस दलाच्या पंपात आर्थिक घोटाळा! १.३३ कोटींचा गैरव्यवहार उघड; आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक फरार

Jalgaon Crime: पोलीस दलाच्या पंपात आर्थिक घोटाळा! १.३३ कोटींचा गैरव्यवहार उघड; आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक फरार

Feb 18, 2026 | 08:24 AM
YouTube Down: भारत, अमेरिकेसह अनेक देशांत व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म डाऊन! ‘Something Went Wrong’ मुळे वाढली युजर्सची डोकेदुखी

YouTube Down: भारत, अमेरिकेसह अनेक देशांत व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म डाऊन! ‘Something Went Wrong’ मुळे वाढली युजर्सची डोकेदुखी

Feb 18, 2026 | 08:22 AM
इंडियन टुरिस्टची पहिली पसंत बनत आहे Vietnam, अवघ्या 50,000 रुपयांत घ्या लग्झरी ट्रिपची मजा

इंडियन टुरिस्टची पहिली पसंत बनत आहे Vietnam, अवघ्या 50,000 रुपयांत घ्या लग्झरी ट्रिपची मजा

Feb 18, 2026 | 08:22 AM
Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Feb 18, 2026 | 08:10 AM
छत्रपती संभाजीनगरच्या सिन्नरमध्ये भंगार दुकानाला भीषण आग; तब्बल सहा तासांच्या प्रयत्नानंतर…

छत्रपती संभाजीनगरच्या सिन्नरमध्ये भंगार दुकानाला भीषण आग; तब्बल सहा तासांच्या प्रयत्नानंतर…

Feb 18, 2026 | 08:05 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात घसरण सुरुच! आजचे दर पाहून ग्राहक झाले आनंदी, वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात घसरण सुरुच! आजचे दर पाहून ग्राहक झाले आनंदी, वाचा सविस्तर

Feb 18, 2026 | 08:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Feb 17, 2026 | 07:12 PM
Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Feb 17, 2026 | 07:07 PM