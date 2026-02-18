इंडियन टुरिस्टची पहिली पसंत बनत आहे Vietnam, अवघ्या 50,000 रुपयांत घ्या लग्झरी ट्रिपची मजा

भारताची सायलंट सिटी माहिती आहे का? इथे ना गाड्यांचा ना ट्रॅफिकचा आवाज येतो… कसे राहतात लोक?
व्हिएतनामसाठी फ्लाइट
भारतामधून व्हिएतनामला जाणाऱ्या विमान तिकिटांचे दर हंगामानुसार बदलतात. मात्र योग्य वेळी बुकिंग केल्यास दिल्ली, मुंबई किंवा कोलकाता येथून Hanoi किंवा Ho Chi Minh City येथे राउंड ट्रिप तिकीट सुमारे १८,००० ते २५,००० रुपयांत मिळू शकते. सेल किंवा ऑफर्सदरम्यान हा खर्च आणखी कमी होऊ शकतो.
व्हिएतनामचा व्हिसा
भारतीय नागरिकांसाठी ई-व्हिसाची सुविधा उपलब्ध आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण करता येते आणि कागदपत्रांची गरजही कमी असते. ई-व्हिसासाठी साधारण २,००० ते २,५०० रुपये इतका खर्च येतो. प्रक्रिया सोपी असल्यामुळे प्रवासाची तयारी करणे सहज शक्य होते.
राहण्याची सोय
व्हिएतनाममध्ये बजेट हॉटेल, हॉस्टेल आणि गेस्टहाऊस मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. प्रतिरात सुमारे ८०० ते १,५०० रुपयांत स्वच्छ आणि सोयीस्कर निवास मिळू शकतो. अनेक ठिकाणी एसी, मोफत वाय-फाय आणि नाश्त्याची सुविधा देखील दिली जाते.
खाद्यसंस्कृती
येथील स्थानिक खाद्यपदार्थ चविष्ट आणि किफायतशीर आहेत. साधारण २०० ते ४०० रुपयांत स्थानिक रेस्टॉरंट किंवा स्ट्रीट फूड स्टॉलवर पोटभर जेवण मिळते. राईस बाउल, नूडल्स, सीफूड आणि विविध स्नॅक्स पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय आहेत.
फिरण्यासाठी खास ठिकाणे
Hanoi आणि Ho Chi Minh City ही शहरे इतिहास आणि आधुनिक जीवनशैलीचा सुंदर संगम दाखवतात. Ba Na Hills येथील प्रसिद्ध Golden Bridge, Ha Long Bay मधील बोट राईड आणि Hoi An Old Town येथील नाइट मार्केट पर्यटकांना विशेष आकर्षित करतात.
जगभरातून लोक का येतात पुण्यातील OSHO ध्यानकेंद्रात? जाणून घ्या खास कारणे
स्थानिक वाहतूक
व्हिएतनाममधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सोयीस्कर आणि परवडणारी आहे. बस, टॅक्सी किंवा भाड्याने बाईक घेऊन शहरभर सहज फिरता येते. कमी खर्चात अधिक ठिकाणे पाहण्याची संधी येथे मिळते.
कमी बजेटमध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर व्हिएतनाम हा एक परिपूर्ण पर्याय ठरू शकतो. योग्य नियोजन आणि वेळेवर बुकिंग केल्यास तुमची ही परदेशवारी नक्कीच अविस्मरणीय ठरेल.