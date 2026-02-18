Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
इंडियन टुरिस्टची पहिली पसंत बनत आहे Vietnam, अवघ्या 50,000 रुपयांत घ्या लग्झरी ट्रिपची मजा

कमी बजेटमध्ये परदेश प्रवास करायचा आहे? व्हिएतनाममध्ये फक्त ५० हजारांत फ्लाइट, हॉटेल, व्हिसा आणि पर्यटनाचा आनंद घ्या. स्वस्त स्ट्रीट फूड, सुंदर बीच आणि ऐतिहासिक स्थळांचा अनुभव घ्या.

Updated On: Feb 18, 2026 | 08:22 AM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • कमी बजेटमध्ये करा परदेशाची सफर.
  • साधारण ५० हजार रुपयांत व्हिएतनामची सफर पूर्ण करता येते.
  • पर्यटकांमध्ये मागील काही काळापासून व्हिएतनाम खूप लोकप्रिय होत आहे.
जर तुम्हालाही कमी बजेटमध्ये परदेश प्रवास करण्याची इच्छा असेल, तर व्हिएतनाम हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. भारतीय रुपयाच्या तुलनेत इथला खर्च तुलनेने कमी असल्यामुळे कमी पैशांतही सुंदर आणि संस्मरणीय ट्रिप प्लॅन करता येते. राहण्याची सोय, स्थानिक वाहतूक, जेवण आणि पर्यटनस्थळांचे तिकीट या सर्व गोष्टी परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध आहेत. साधारण ५० हजार रुपयांच्या आत तुम्ही आरामात व्हिएतनामची आंतरराष्ट्रीय सहल आखू शकता. ऐतिहासिक मंदिरे, निसर्गरम्य समुद्रकिनारे, रंगतदार नाइट मार्केट, चविष्ट स्ट्रीट फूड आणि आकर्षक कॅफे यामुळे हा देश भारतीय पर्यटकांमध्ये झपाट्याने लोकप्रिय होत आहे.

व्हिएतनामसाठी फ्लाइट

भारतामधून व्हिएतनामला जाणाऱ्या विमान तिकिटांचे दर हंगामानुसार बदलतात. मात्र योग्य वेळी बुकिंग केल्यास दिल्ली, मुंबई किंवा कोलकाता येथून Hanoi किंवा Ho Chi Minh City येथे राउंड ट्रिप तिकीट सुमारे १८,००० ते २५,००० रुपयांत मिळू शकते. सेल किंवा ऑफर्सदरम्यान हा खर्च आणखी कमी होऊ शकतो.

व्हिएतनामचा व्हिसा

भारतीय नागरिकांसाठी ई-व्हिसाची सुविधा उपलब्ध आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण करता येते आणि कागदपत्रांची गरजही कमी असते. ई-व्हिसासाठी साधारण २,००० ते २,५०० रुपये इतका खर्च येतो. प्रक्रिया सोपी असल्यामुळे प्रवासाची तयारी करणे सहज शक्य होते.

राहण्याची सोय

व्हिएतनाममध्ये बजेट हॉटेल, हॉस्टेल आणि गेस्टहाऊस मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. प्रतिरात सुमारे ८०० ते १,५०० रुपयांत स्वच्छ आणि सोयीस्कर निवास मिळू शकतो. अनेक ठिकाणी एसी, मोफत वाय-फाय आणि नाश्त्याची सुविधा देखील दिली जाते.

खाद्यसंस्कृती

येथील स्थानिक खाद्यपदार्थ चविष्ट आणि किफायतशीर आहेत. साधारण २०० ते ४०० रुपयांत स्थानिक रेस्टॉरंट किंवा स्ट्रीट फूड स्टॉलवर पोटभर जेवण मिळते. राईस बाउल, नूडल्स, सीफूड आणि विविध स्नॅक्स पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय आहेत.

फिरण्यासाठी खास ठिकाणे

Hanoi आणि Ho Chi Minh City ही शहरे इतिहास आणि आधुनिक जीवनशैलीचा सुंदर संगम दाखवतात. Ba Na Hills येथील प्रसिद्ध Golden Bridge, Ha Long Bay मधील बोट राईड आणि Hoi An Old Town येथील नाइट मार्केट पर्यटकांना विशेष आकर्षित करतात.

स्थानिक वाहतूक

व्हिएतनाममधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सोयीस्कर आणि परवडणारी आहे. बस, टॅक्सी किंवा भाड्याने बाईक घेऊन शहरभर सहज फिरता येते. कमी खर्चात अधिक ठिकाणे पाहण्याची संधी येथे मिळते.
कमी बजेटमध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर व्हिएतनाम हा एक परिपूर्ण पर्याय ठरू शकतो. योग्य नियोजन आणि वेळेवर बुकिंग केल्यास तुमची ही परदेशवारी नक्कीच अविस्मरणीय ठरेल.

Published On: Feb 18, 2026 | 08:22 AM

Feb 18, 2026 | 08:22 AM
