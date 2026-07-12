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Liver Damage: लिव्हर खराब होण्यापूर्वी शरीर देतं ‘हे’ संकेत; वेळीच व्हा सावध, नाहीतर वाढू शकतो धोका

Updated On: Jul 12, 2026 | 08:33 PM IST
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सारांश

Liver Damage Early Symptoms: लिव्हर खराब होण्यापूर्वी शरीर आपल्याला काही संकेत देत असतं. याकडे दुर्लक्ष केल्यास गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे लिव्हर खराब होण्यापूर्वी शरीरात कोणती लक्षणे दिसतात, जाणून घ्या.

photo - yandex
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विस्तार
  • लिव्हर खराब होण्यापूर्वी शरीर देतं ‘हे’ संकेत
  • लिव्हरच्या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे
  • कावीळ हे महत्त्वाचे संकेत का मानले जाते?
शरीरातील सर्वात महत्त्वाच्या अवयवांपैकी एक असलेले लिव्हर अन्नाचे ऊर्जेत रूपांतर करणे, विषारी घटक बाहेर टाकणे, पचनक्रिया सुरळीत ठेवणे आणि रक्त शुद्ध करण्याचे महत्त्वाचे कार्य करते. मात्र बदलती जीवनशैली, अयोग्य आहार, वाढते वजन, मद्यपान तसेच काही संसर्गजन्य आजारांमुळे लिव्हरशी संबंधित समस्या झपाट्याने वाढत आहेत. विशेष म्हणजे लिव्हरचे आजार सुरुवातीच्या टप्प्यात स्पष्ट लक्षणे दाखवत नाहीत. त्यामुळे शरीरात काही लक्षणे वेळीच ओळखणे अत्यंत गरजेचे आहे.

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लिव्हरच्या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे

लिव्हरशी संबंधित समस्या सुरू झाल्यानंतर शरीर काही संकेत देत असते. सतत थकवा जाणवणे, भूक कमी लागणे किंवा अचानक वजन कमी होणे, वारंवार मळमळ होणे, अपचनाचा त्रास जाणवणे किंवा पोट जड वाटणे यांचा समावेश होतो. याशिवाय शरीरात अशक्तपणा जाणवणे, दैनंदिन कामांमध्ये उत्साह कमी होणे तसेच काही प्रकरणांमध्ये त्वचेवर खाज येणे किंवा शरीराच्या काही भागांवर हलकी सूज दिसणे ही देखील लिव्हरच्या बिघाडाची सुरुवातीची चिन्हे असू शकतात. ही लक्षणे सतत जाणवत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन आवश्यक वैद्यकीय तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे आहे.

कावीळ हे महत्त्वाचे संकेत का मानले जाते?

लिव्हर नीट कार्य करत नसल्यास शरीरातील बिलीरुबिन हे पिवळसर रंगद्रव्य योग्य प्रकारे बाहेर टाकले जात नाही. त्यामुळे रक्तातील त्याचे प्रमाण वाढते आणि डोळे तसेच त्वचा पिवळी पडू लागते. ही स्थिती कावीळ म्हणून ओळखली जाते. अनेकजण तिला वेगळा आजार समजतात, परंतु ती लिव्हरच्या बिघाडाचे महत्त्वाचे लक्षण असू शकते.

ही लक्षणे दिसल्यास त्वरित सावध व्हा

  • लघवीचा रंग गडद होणे.
  • शौचाच्या रंगात बदल होणे.
  • पोट, पाय किंवा घोट्यांवर सूज येणे.
  • जास्त झोप येणे किंवा स्मरणशक्ती कमी होणे.
  • तीव्र पोटदुखी, वारंवार उलट्या किंवा काळसर अथवा रक्तमिश्रित शौच होणे. अशी लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

लिव्हर निरोगी ठेवण्यासाठी काय कराल?

संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रणात ठेवणे, पुरेसे पाणी पिणे, मद्यपान टाळणे आणि वेळोवेळी आरोग्य तपासणी करणे या सवयी लिव्हरचे आरोग्य जपण्यास मदत करतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Liver health early signs of liver damage symptoms jaundice liver care tips

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Published On: Jul 12, 2026 | 08:33 PM

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