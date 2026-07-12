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महिलेचा छळ करण्यासाठी तिचा ई-मेल आयडी टाकला पॉर्न साईटवर! मग अटक झाल्यावर जामीन मागण्यासाठी गेला अन्‌ न्यायाधीशांनी थेट…

Updated On: Jul 12, 2026 | 08:40 PM IST
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सारांश

Mumbai Cricme News: मुंबईतील एका २९ वर्षीय महिलेचा ऑनलाईन छळ करणाऱ्या ४३ वर्षीय जयकुमार बिदीचंदानीचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. आरोपीने पीडितेचा ई-मेल पॉर्न साईटवर रजिस्टर केला होता.

महिलेचा छळ करण्यासाठी तिचा ई-मेल आयडी टाकला पॉर्न साईटवर! मग अटक झाल्यावर जामीन मागण्यासाठी गेला अन्‌ न्यायाधीशांनी थेट... (Photo Credit- AI)

महिलेचा छळ करण्यासाठी तिचा ई-मेल आयडी टाकला पॉर्न साईटवर! मग अटक झाल्यावर जामीन मागण्यासाठी गेला अन्‌ न्यायाधीशांनी थेट... (Photo Credit- AI)

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विस्तार
  • महिलेचा छळ करण्यासाठी तिचा ई-मेल आयडी टाकला पॉर्न साईटवर!
  • मग अटक झाल्यावर जामीन मागण्यासाठी गेला अन्‌ न्यायाधीशांनी थेट…
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मुंबई: ऑनलाइन छळाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या एका ४३ वर्षीय व्यक्तीचा जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही एक वेळची घटना नसून, त्याच पीडितेला दीर्घ काळापासून लक्ष्य केले जात आहे. आपल्या आदेशात, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. ए. साबळे यांनी म्हटले आहे की, जर आरोपी जयकुमार किशोर बिडीचंदानी याला जामिनावर सोडले, तर तक्रारदाराला पुढील छळ, धमक्या किंवा मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते.

काय आहेत आरोप?

माहीम पोलिसांच्या माहितीनुसार, बिडीचंदानीवर भारतीय दंड संहिता, २०२३ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी पक्षाने म्हटले आहे की, १३ मार्च ते १० एप्रिल २०२६ दरम्यान, आरोपीने तक्रारदाराच्या ईमेल पत्त्याचा वापर करून तिची एका पोर्नोग्राफिक वेबसाइटवर नोंदणी केली. त्यानंतर, तिला अश्लील ईमेल येऊ लागले, ज्यात पोर्नोग्राफी होती. या काळात, वेगवेगळ्या लोकांच्या नावांवरून तयार केलेल्या फेसबुक प्रोफाइलवरून त्या महिलेच्या आणि तिच्या नातेवाईकांच्या विरोधात अश्लील टिप्पण्याही पोस्ट करण्यात आल्या. पीडितेने सांगितले की, या घटनांमुळे तिला तीव्र मानसिक त्रास झाला आणि तिच्या आरोग्यावर परिणाम झाला, त्यानंतर तिने माहीम पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली.

आधीच ३ गुन्हे दाखल

अभियोजन पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदाराने बिडीचंदानीविरुद्ध दाखल केलेला हा चौथा गुन्हा आहे. असा आरोप आहे की, पूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असूनही, आरोपीने बनावट ऑनलाइन आयडी, अश्लील संदेश आणि पोर्नोग्राफिक साइट्सवर नोंदणी करून त्या महिलेला लक्ष्य करणे सुरूच ठेवले. जामिनासाठी अर्ज करताना, बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला की आरोपीला यात गोवण्यात आले आहे. त्याचा मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आधीच जप्त करण्यात आली होती, त्यामुळे कोठडीतील चौकशीची आवश्यकता नव्हती. केवळ जप्ती हा जामिनाचा आधार असू शकत नाही, असे सांगून न्यायालयाने बचाव पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

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पीडितेच्या वकिलाचा युक्तिवाद

पीडितेचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील जोशुआ अभय पट्टिगेरे यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही प्रकरणे एकमेकांपासून वेगळ्या घटना नसून, एकाच पीडितेसोबत सातत्याने होणाऱ्या छळाचे प्रकरण आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जामीन मंजूर करण्यापूर्वी पीडितेच्या “सन्मान, सुरक्षितता आणि भीतीशिवाय जगण्याच्या हक्काचा” विचार केला पाहिजे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, आरोपीला यापूर्वी सोडण्यात आले असतानाही, त्याने पुन्हा पीडितेशी संपर्क साधला होता आणि त्याच प्रकारचे वर्तन केले होते.

न्यायालयाने काय म्हटले

आरोपांचे स्वरूप, तपासादरम्यान गोळा केलेले पुरावे, एकाच तक्रारदारावर वारंवार होणारे आरोप आणि पीडितेची सुरक्षितता लक्षात घेता, न्यायालयाने ठरवले की हे प्रकरण जामिनासाठी पात्र नाही. जामिनाचा अर्ज फेटाळण्यात आला.

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Web Title: Mumbai court rejects bail of man who registered womans email on porn site marathi news

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Published On: Jul 12, 2026 | 08:40 PM

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