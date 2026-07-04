Prostate Cancer: लघ्वी वा Sperm मधून येत असेल रक्त, वेळीच व्हा सावध! प्रोस्टेट कॅन्सरचे असू शकते लक्षण, कारणं आणि उपाय

शहरी भागात वाढतोय प्रायव्हेट पार्टचा कॅन्सर, 50 पेक्षा कमी पुरुषांना धोका; 5 लक्षणे दिसताच डॉक्टरांकडे पळा
प्रोस्टेट कर्करोग म्हणजे काय?
प्रोस्टेट सर्जन डॉ. राहुल अग्रवाल यांनी सांगितले की, प्रोस्टेट कर्करोग हा प्रोस्टेट ग्रंथीमध्ये होणारा एक प्रकारचा कर्करोग आहे, जी शुक्राणूंच्या निर्मितीसाठी जबाबदार असते. या कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीमध्ये, प्रोस्टेट ग्रंथीच्या पेशी वेगाने वाढू लागतात. सुरुवातीला लक्षणे दिसू शकत नाहीत, परंतु जसजसा कर्करोग वाढत जातो, तसतशी लक्षणे दिसू लागतात.
प्रोस्टेट कर्करोगाची लक्षणे
प्रोस्टेट कर्करोगाची कारणे
डॉ. राहुल यांच्या मते, प्रोस्टेट कर्करोगाची अनेक संभाव्य कारणे आहेत, परंतु आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे असू शकतात:
१. वयाचा घटकः प्रोस्टेट कर्करोग सामान्यतः ५० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या पुरुषांमध्ये होतो. जसजसे वय वाढते, तसतसा कर्करोगाचा धोकाही वाढतो. हा धोका वृद्ध पुरुषांमध्ये जास्त असतो कारण वयानुसार त्यांच्या शरीरात हार्मोनल बदल होतात आणि त्यांची रोगप्रतिकारशक्ती देखील कमकुवत होते. जॉन हॉपकिन्स मेडिसिनच्या एका अहवालानुसार, प्रोस्टेट कर्करोगाचे निदान झालेल्या ६० टक्के पुरुषांचे वय ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक होते.
२. कौटुंबिक इतिहास आणि वंशः जर कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला प्रोस्टेट कर्करोग झाला असेल, तर त्या व्यक्तीलाही तो होण्याचा धोका असू शकतो. शिवाय, युरोपियन युरोलॉजीच्या एका अहवालानुसार, आफ्रिकन अमेरिकन लोकांना जास्त धोका असतो.
३. हार्मोन्समुळे प्रोस्टेट कर्करोग होतोः खरं तर, पुरुषांमधील प्रोस्टेट ग्रंथी टेस्टोस्टेरॉन नावाच्या हार्मोनवर अवलंबून असते. शरीरातील त्याची पातळी वाढल्याने प्रोस्टेट कर्करोगाचा धोका वाढतो.
४. प्रदूषण आणि जीवनशैलीः प्रोस्टेट कर्करोगाच्या प्रसारास दोन घटक कारणीभूत आहेत. पहिले, प्रदूषण, जी आता एक जागतिक समस्या बनली आहे, आणि दुसरे, लोकांची खराब जीवनशैली.
अमेरिकन असोसिएशन फॉर कॅन्सर रिसर्चच्या एका अहवालात असेही म्हटले आहे की, पुरुषांमध्ये प्रोस्टेट कर्करोगाचे वाढते प्रदूषण हे एक प्रमुख कारण आहे. वेळेवर न झोपणे, सकाळी न उठणे किंवा खूप जास्त फास्ट फूड खाणे यांसारख्या खराब दैनंदिन सवयी, हे सर्व प्रोस्टेट कर्करोगास कारणीभूत ठरणारे घटक आहेत.
प्रोस्टेट कर्करोगाचे प्रतिबंध