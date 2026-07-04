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Prostate Cancer: लघ्वी वा Sperm मधून येत असेल रक्त, वेळीच व्हा सावध! प्रोस्टेट कॅन्सरचे असू शकते लक्षण, कारणं आणि उपाय

Updated On: Jul 04, 2026 | 05:36 PM IST
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सारांश

प्रोस्टेट कर्करोग केवळ पुरुषांच्या प्रजनन आरोग्यावरच परिणाम करत नाही, तर तो कधीकधी जीवघेणादेखील ठरू शकतो. तथापि, जर त्याचे लवकर निदान होऊन उपचार केले गेले, तर त्यावर मात करणे शक्य आहे

प्रोस्टेट कॅन्सरची लक्षणे वेळीच ओळखा (फोटो सौजन्य - iStock)

प्रोस्टेट कॅन्सरची लक्षणे वेळीच ओळखा (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • प्रोस्टेट कॅन्सरची नेमकी लक्षणे काय आहेत 
  • तज्ज्ञांनी दिला मोठा इशारा 
  • प्रोस्टेट कॅन्सरची कारणे आणि उपाय काय आहेत 
दिवसेंदिवस जगभरात कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. विज्ञानाने निश्चितच प्रगती केली आहे आणि उपचाराच्या पद्धती शोधल्या गेल्या आहेत, परंतु कधीकधी कर्करोग अशा टप्प्यावर पोहोचतो जिथे उपचार निष्प्रभ ठरतात. असाच एक कर्करोग म्हणजे प्रोस्टेट कर्करोग, जो पुरुषांमध्ये सर्वात प्राणघातक मानला जातो. याचा परिणाम केवळ पुरुषांच्या प्रजनन आरोग्यावरच होत नाही, तर दुर्लक्ष केल्यास तो प्राणघातकही ठरू शकतो. आज आपण या कर्करोगाबद्दल सर्व काही जाणून घेण्याचा आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

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प्रोस्टेट कर्करोग म्हणजे काय?

प्रोस्टेट सर्जन डॉ. राहुल अग्रवाल यांनी सांगितले की, प्रोस्टेट कर्करोग हा प्रोस्टेट ग्रंथीमध्ये होणारा एक प्रकारचा कर्करोग आहे, जी शुक्राणूंच्या निर्मितीसाठी जबाबदार असते. या कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीमध्ये, प्रोस्टेट ग्रंथीच्या पेशी वेगाने वाढू लागतात. सुरुवातीला लक्षणे दिसू शकत नाहीत, परंतु जसजसा कर्करोग वाढत जातो, तसतशी लक्षणे दिसू लागतात.

प्रोस्टेट कर्करोगाची लक्षणे

  • लघवी करण्यास अडचणः  लघवी करताना जळजळ होणे, लघवीचा प्रवाह कमकुवत असणे किंवा वारंवार लघवी होणे ही प्रोस्टेट कर्करोगाची काही लक्षणे आहेत. कधीकधी, लघवी अडकण्यासारख्या समस्या देखील उद्भवू शकतात, म्हणजेच लघवी कमी प्रमाणात येते.
  • लघवी करताना किंवा लैंगिक संबंधावेळी रक्तस्त्रावः या आजाराने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींना लघवीतून रक्त येण्यासारखी लक्षणे जाणवू शकतात. कधीकधी, लैंगिक संबंधावेळी त्यांच्या वीर्यातही रक्त आढळते
  • पोटात, पाठीत किंवा नितंबांमध्ये वेदनाः कर्करोगाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात ही लक्षणे सहसा दिसत नाहीत, परंतु कर्करोग जसजसा वाढत जातो, तसतसे पोटात किंवा पाठीच्या खालच्या भागात वेदना होऊ शकतात. कधीकधी, ही वेदना खूप त्रासदायक असू शकते
  • लैंगिक समस्याः  प्रोस्टेट कर्करोग असलेल्या व्यक्तींना लैंगिक संबंधावेळी अडचण येऊ शकते आणि त्यांना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लक्षणे जाणवू शकतात
  • थकवाः हे सर्व प्रकारच्या कर्करोगाचे एक सामान्य लक्षण आहे. वारंवार थकवा येणे, कठीण कामानंतर धाप लागणे आणि सतत अशक्तपणा जाणवणे ही प्रोस्टेट कर्करोगाची काही लक्षणे आहेत.
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प्रोस्टेट कर्करोगाची कारणे

डॉ. राहुल यांच्या मते, प्रोस्टेट कर्करोगाची अनेक संभाव्य कारणे आहेत, परंतु आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे असू शकतात:

१. वयाचा घटकः प्रोस्टेट कर्करोग सामान्यतः ५० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या पुरुषांमध्ये होतो. जसजसे वय वाढते, तसतसा कर्करोगाचा धोकाही वाढतो. हा धोका वृद्ध पुरुषांमध्ये जास्त असतो कारण वयानुसार त्यांच्या शरीरात हार्मोनल बदल होतात आणि त्यांची रोगप्रतिकारशक्ती देखील कमकुवत होते. जॉन हॉपकिन्स मेडिसिनच्या एका अहवालानुसार, प्रोस्टेट कर्करोगाचे निदान झालेल्या ६० टक्के पुरुषांचे वय ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक होते.

२. कौटुंबिक इतिहास आणि वंशः जर कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला प्रोस्टेट कर्करोग झाला असेल, तर त्या व्यक्तीलाही तो होण्याचा धोका असू शकतो. शिवाय, युरोपियन युरोलॉजीच्या एका अहवालानुसार, आफ्रिकन अमेरिकन लोकांना जास्त धोका असतो.

३. हार्मोन्समुळे प्रोस्टेट कर्करोग होतोः खरं तर, पुरुषांमधील प्रोस्टेट ग्रंथी टेस्टोस्टेरॉन नावाच्या हार्मोनवर अवलंबून असते. शरीरातील त्याची पातळी वाढल्याने प्रोस्टेट कर्करोगाचा धोका वाढतो.

४. प्रदूषण आणि जीवनशैलीः प्रोस्टेट कर्करोगाच्या प्रसारास दोन घटक कारणीभूत आहेत. पहिले, प्रदूषण, जी आता एक जागतिक समस्या बनली आहे, आणि दुसरे, लोकांची खराब जीवनशैली.

अमेरिकन असोसिएशन फॉर कॅन्सर रिसर्चच्या एका अहवालात असेही म्हटले आहे की, पुरुषांमध्ये प्रोस्टेट कर्करोगाचे वाढते प्रदूषण हे एक प्रमुख कारण आहे. वेळेवर न झोपणे, सकाळी न उठणे किंवा खूप जास्त फास्ट फूड खाणे यांसारख्या खराब दैनंदिन सवयी, हे सर्व प्रोस्टेट कर्करोगास कारणीभूत ठरणारे घटक आहेत.

प्रोस्टेट कर्करोगाचे प्रतिबंध

  • निरोगी आहारः आपल्या आहारात अधिक फळे, भाज्या आणि संपूर्ण धान्यांचा समावेश करा. मसालेदार, तळलेले पदार्थ आणि जास्त चरबीयुक्त पदार्थ टाळा
  • व्यायामः व्यायामाला आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनवा. यामुळे तुमचे वजन नियंत्रणात ठेवण्यास आणि प्रोस्टेट कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास मदत होईल, कारण लठ्ठपणामुळे प्रोस्टेट कर्करोगाचा धोका वाढतो
  • धूम्रपान आणि मद्यपान टाळाः हे सांगण्याची गरज नाही की मद्यपान आणि धूम्रपानामुळे कर्करोगाचा धोका वाढतो. म्हणून, कर्करोग दूर ठेवण्यासाठी या गोष्टी टाळा
  • नियमित तपासणीः  जर तुमचे वय ५० वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर प्रोस्टेट कर्करोगासाठी नियमित तपासणी करून घेण्याचा प्रयत्न करा. दरवर्षी किंवा दर सहा महिन्यांनी तपासणी करून घ्या. याचा फायदा असा आहे की, जरी तुम्हाला या कर्करोगाचे निदान झाले, तरी लवकर निदान झाल्यामुळे तुमचे उपचार सोपे होतील. त्यामुळे, नियमित तपासणी आवश्यक आहे. यामुळे कर्करोगाची लक्षणे लवकर ओळखण्यास मदत होते 
  • तणाव व्यवस्थापनः आजच्या जीवनात तणाव सामान्य आहे, परंतु तो आपल्या रोगप्रतिकारशक्तीची कोणत्याही रोगाशी लढण्याची किंवा त्याला प्रतिबंध करण्याची क्षमता कमी करतो. म्हणून, तणाव कमी करा, विशेषतः जसजसे आपले वय वाढते, तेव्हा या कर्करोगाचा धोका जास्त असतो.

Web Title: Blood in urine or semen could be a symptom of prostate cancer know causes and remedies

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Published On: Jul 04, 2026 | 05:36 PM

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