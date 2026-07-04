मान्सून ट्रेक ठरला थरारक! धुक्यामुळे तंदुळवाडी किल्ल्यावर सहा पर्यटक भरकटले; 112 वर कॉल करताच सुरू झाले रेस्क्यू ऑपरेशन

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पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी सांगितले की, शुक्रवारी संध्याकाळी या गटाने ११२ या आपत्कालीन हेल्पलाइनवर फोन केल्यानंतर सफळे पोलीस स्टेशनच्या पथकाने बचावकार्य सुरू केले. देशमुख यांनी सांगितले की, ३ जुलै रोजी नालासोपारा, विरार आणि डहाणू येथील सहा पर्यटकांचा (चार पुरुष आणि दोन महिला) एक गट तांदुळवाडी किल्ल्यावर सहलीसाठी गेला होता. किल्ल्यावरून खाली उतरताना मुसळधार पाऊस, दाट धुके आणि निसरड्या रस्त्यांमुळे ते रस्ता चुकले आणि एका घनदाट जंगलात अडकले. डायल ११२ प्रणालीद्वारे मदतीसाठी कॉल आल्यानंतर, सफळे पोलीस ठाण्यातून एक पथक तांदुळवाडी येथे पाठवण्यात आले.
पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी सांगितले की, पथकाने पोलीस पाटील सुजित पाटील यांच्याशी समन्वय साधून गावातून एक बचाव पथक तयार केले आणि त्यांना किल्ल्यावर चढवले. देशमुख यांनी स्पष्ट केले की, खराब हवामान, दाट धुके आणि निसरड्या रस्त्यांचा सामना करत बचाव पथकाने सर्व सहा पर्यटकांना शोधून काढले आणि त्यांना सुखरूप खाली आणले. देशमुख यांनी सर्व नागरिकांना आणि पर्यटकांना पावसाळ्यात डोंगर, किल्ले, धबधबे आणि दुर्गम पर्यटन स्थळांना भेट देताना सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास, नागरिकांनी तात्काळ मदतीसाठी डायल ११२ हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा.
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