शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Nitin Gadkari Plan 15 Percent Isobutanol Blending In Diesel See Details Marathi News

Petrol नंतर आता Diesel चा नंबर? 15% आयसोब्युटेनॉल मिसळण्याची मोठी योजना, नितीन गडकरींचा नेमका प्लॅन काय?

Updated On: Jul 04, 2026 | 05:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील इंधनाचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आता डिझेलमध्ये १५% आयसोब्युटेनॉल मिसळण्याची एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल यशस्वीरित्या मिसळल्यानंतर आता सरकारचे संपूर्ण लक्ष डिझेलच्या पर्यायावर केंद्रित झाले आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Petrol नंतर आता Diesel चा नंबर?
  • 15% आयसोब्युटेनॉल मिसळण्याची मोठी योजना
  • नितीन गडकरींचा नेमका प्लॅन काय?
Diesel Blending: भारत आपल्या बायोफ्यूल ट्रांजिशनच्या पुढच्या टप्प्याची तयारी करायला सुरुवात केली आहे. या योजनेअंतर्गत पेट्रोलनंतर आता डिझेलचा नंबर लागला आहे. डिझेलमध्ये १५ टक्क्यांपर्यंत आयसोब्युटेनॉल मिसळण्याची योजना आखली जात आहे. या निर्णयाचा उद्देश जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील देशाचे अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली. नेमका काय आहे प्लॅन? सविस्तर जाणून घेऊयात.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने कांदा खरेदी दरात केली वाढ, आता प्रति क्विंटल मिळणार तब्बल इतकी रक्कम

गडकरींची नेमकी योजना काय?

सरकारच्या ऑल्‍टरनेटिव फ्यूल स्ट्रेटर्जीबद्दल बोलताना गडकरी म्हणाले की, इथेनॉल थेट डिझेलमध्ये मिसळता येत नाही. त्यामुळे, इथेनॉलपासून आयसोब्युटेनॉल तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, जो एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

डिझेलमध्ये आयसोब्युटेनॉल मिसळण्यास परवानगी दिली जाणार

डिझेलमध्ये १५% पर्यंत आयसोब्युटेनॉल मिसळण्यास परवानगी देण्याच्या दिशेने सरकार काम करत आहे, असे नितीन गडकरी म्हणाले. भारताच्या ऊर्जा स्वयंपूर्णतेच्या आणि स्वच्छ वाहतूक इंधनांकडे होणाऱ्या संक्रमणाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा संदर्भ देत गडकरी म्हणाले की, प्रायोगिक प्रात्यक्षिकाचे निकाल उत्साहवर्धक आहेत. “आम्ही १००% इथेनॉल आणि आयसोब्युटेनॉलवर दोन जनरेटर सेट यशस्वीरित्या चालवले आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की, या इंधनांवर चालणारी इंजिने बनवता येतात”, हे बोलत गडकरींनी स्पष्ट केलं.

आयसोब्युटेनॉलचे फायदे काय?

आयसोब्युटेनॉलला एक आशादायक पुढच्या पिढीचे जैवइंधन मानले जाते. कारण त्याची ऊर्जा घनता जास्त आहे. ते इंजिनसोबत अधिक चांगल्या प्रकारे काम करते. अनेक पारंपरिक जैवइंधनांपेक्षा त्यामुळे कमी उत्सर्जन होते.

कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल

अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे की, त्याचा अवलंब केल्यास भारताची कच्च्या तेलाची आयात आणखी कमी होऊ शकते आणि देशांतर्गत उत्पादित जैवइंधनांची मागणी वाढू शकते. सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या चुकीच्या माहितीला उत्तर म्हणून पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सरकारच्या E20 इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा बचाव केल्यानंतर काही दिवसांतच ही घोषणा करण्यात आली आहे.

PF खातेधारकांनो लक्ष द्या! EPFO चे पोर्टल सुरू झालंय, पण दोन मोठ्या सेवा बंद केल्या; ‘या’ ॲपवरुन होणार तुमचं काम

Web Title: Nitin gadkari plan 15 percent isobutanol blending in diesel see details marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 05:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कांद्याने नाही तर आता टोमॅटोने रडवलं, भाव पुन्हा कडाडले; काही दिवसांत 100 रुपये किलो होणार?
1

कांद्याने नाही तर आता टोमॅटोने रडवलं, भाव पुन्हा कडाडले; काही दिवसांत 100 रुपये किलो होणार?

‘या’ बँकेत तुमचं तर खातं नाही ना? RBI कडून मोठा दणका; ठोठावला लाखो रुपयांचा दंड, नेमकं प्रकरण काय?
2

‘या’ बँकेत तुमचं तर खातं नाही ना? RBI कडून मोठा दणका; ठोठावला लाखो रुपयांचा दंड, नेमकं प्रकरण काय?

‘मातृभूमी’ चित्रपटाच्या सेन्सॉर वादाच्या बातम्या खोट्या! सलमान खान फिल्म्सचे मोठं स्पष्टीकरण
3

‘मातृभूमी’ चित्रपटाच्या सेन्सॉर वादाच्या बातम्या खोट्या! सलमान खान फिल्म्सचे मोठं स्पष्टीकरण

Chandrapur News: 25 दिवसांचा मुक्काम संपला, हत्तींचा कळप गडचिरोलीकडे परतला; परतीच्या वाटेवर शेतांचे नुकसान, एकाचा बळी
4

Chandrapur News: 25 दिवसांचा मुक्काम संपला, हत्तींचा कळप गडचिरोलीकडे परतला; परतीच्या वाटेवर शेतांचे नुकसान, एकाचा बळी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Petrol नंतर आता Diesel चा नंबर? 15% आयसोब्युटेनॉल मिसळण्याची मोठी योजना, नितीन गडकरींचा नेमका प्लॅन काय?

Petrol नंतर आता Diesel चा नंबर? 15% आयसोब्युटेनॉल मिसळण्याची मोठी योजना, नितीन गडकरींचा नेमका प्लॅन काय?

Jul 04, 2026 | 05:29 PM
अडचणीच अडचणी! भारताविरुद्ध England उतरवणार ‘हा’ युवा खेळाडू; रेकॉर्ड वाचून बसेल धक्का

अडचणीच अडचणी! भारताविरुद्ध England उतरवणार ‘हा’ युवा खेळाडू; रेकॉर्ड वाचून बसेल धक्का

Jul 04, 2026 | 05:21 PM
संततधार पावसाने बळीराजाला दिलासा; उत्तर पुणे जिल्ह्यात खरीप पिकांच्या लागवडीला वेग

संततधार पावसाने बळीराजाला दिलासा; उत्तर पुणे जिल्ह्यात खरीप पिकांच्या लागवडीला वेग

Jul 04, 2026 | 05:19 PM
चिखली-मोशी परिसरात उभारणार आधुनिक एसटी स्थानक; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश

चिखली-मोशी परिसरात उभारणार आधुनिक एसटी स्थानक; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश

Jul 04, 2026 | 05:06 PM
इच्छा तिथे मार्ग! आई फुलं विकतेय अन् चिमुकली रस्त्यावरच अभ्यासात मग्न; VIDEO पाहून नेटकऱ्यांनी केलं कौतुक

इच्छा तिथे मार्ग! आई फुलं विकतेय अन् चिमुकली रस्त्यावरच अभ्यासात मग्न; VIDEO पाहून नेटकऱ्यांनी केलं कौतुक

Jul 04, 2026 | 04:59 PM
Mumbai Rain Update : धडकी भरवणारं दृश्य! मुसळधार पावसात भांडूपमध्ये रस्ता खचला; टेम्पोसह झाड जमिनीच्या पोटात गायब

Mumbai Rain Update : धडकी भरवणारं दृश्य! मुसळधार पावसात भांडूपमध्ये रस्ता खचला; टेम्पोसह झाड जमिनीच्या पोटात गायब

Jul 04, 2026 | 04:58 PM
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने कांदा खरेदी दरात केली वाढ, आता प्रति क्विंटल मिळणार तब्बल इतकी रक्कम

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने कांदा खरेदी दरात केली वाढ, आता प्रति क्विंटल मिळणार तब्बल इतकी रक्कम

Jul 04, 2026 | 04:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा