‘द केरल स्टोरी’ सीक्वलवर चर्चा; निर्मात्याने कडक सुरक्षेत केले शूटिंग, धमक्यांबद्दलही उघड केले सत्य

“द केरळ स्टोरी २ – गोज बियॉन्ड” हा चित्रपट २७ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे. काही आठवड्यांपूर्वी त्याचा टीझर प्रदर्शित झाला होता आणि त्यानंतर त्याला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे. चित्रपटाचा विषय धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानला जातो, त्यामुळे वृत्तानुसार शूटिंग कडक सुरक्षेत करण्यात आले. निर्माते विपुल अमृतलाल शाह यांनी आता या चिंता दूर केल्या आहेत.
अलिकडच्या एका मुलाखतीत विपुल शाह यांनी सांगितले की सेटवरील सुरक्षितता ही नेहमीच त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता असते. ते म्हणाले, “आम्ही ‘कमांडो’ सारख्या अॅक्शन चित्रपटाचे शूटिंग करत असतानाही, सेटवर एक रुग्णवाहिका आणि डॉक्टर उपस्थित असतात.” त्यांनी स्पष्ट केले की चित्रपटाचा विषय संवेदनशील आहे, त्यामुळे कलाकार आणि क्रूसाठी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान कोणताही अडथळा आला नाही असेही शाह यांनी सांगितले.
पहिल्या चित्रपटादरम्यान त्याला काही धमक्या मिळाल्याचे त्याने कबूल केले, पण यावेळी त्याला अशा कोणत्याही समस्यांची अपेक्षा नाही. त्याच्या शब्दांत, “शूटिंग पूर्णपणे शांततेत पार पडले. भाग एक दरम्यान आम्हाला काही धमक्या मिळाल्या, पण मला वाटत नाही की यावेळी त्याची पुनरावृत्ती होईल.” कामाख्या नारायण सिंह यांनी हा चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे. ही कथा २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या “द केरळ स्टोरी” ची कथा पुढे चालू ठेवते. टीझरमध्ये तीन हिंदू मुलींची कहाणी दाखवण्यात आली आहे.
या मुलींची भूमिका उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा आणि अदिती भाटिया यांनी केली आहे. चित्रपटात ओळख, विश्वास आणि नातेसंबंधांमधील संघर्ष गंभीर पद्धतीने दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. टीझरमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते की प्रेम हे ओळख कमकुवत करण्यासाठी वापरले जाणारे शस्त्र म्हणून दाखवले आहे. धार्मिक श्रद्धा संघर्षाला कसे कारणीभूत ठरू शकतात हे देखील या कथेत शोधले जाईल. चित्रपटातील वातावरण गंभीर आणि तणावपूर्ण दिसते, जे प्रेक्षकांना विचार करण्यास भाग पाडू शकते.
View this post on Instagram
Dhurandhar: 10 दिवसांत 15.8 मिलियन व्ह्यूज, 11 देशांमध्ये नंबर 1 चित्रपट; थिएटरनंतर आता ओटीटीवर वर्चस्व
२०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या “द केरळ स्टोरी” या पहिल्या चित्रपटानेही बरीच लोकप्रियता मिळवली. त्यात अदा शर्मा, सिद्धी इदनानी, योगिता बिहानी आणि सोनिया बलानी यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. ही कथा केरळमधील काही मुलींच्या कट्टरतावाद आणि धार्मिक धर्मांतरावर केंद्रित होती. या चित्रपटाला ७१ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन आणि सर्वोत्कृष्ट छायांकन पुरस्कार मिळाले. बॉक्स ऑफिसवरही त्याने चांगली कमाई केली. आजही तो ट्रेंडमध्ये आहे आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहिला जातो.
‘Devkhel’मध्ये अंकुश चौधरीची निवड का ठरली खास? दिग्दर्शक चंद्रकांत गायकवाड यांनी केला खुलासा