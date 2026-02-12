‘२४ वर्षांपूर्वी आपल्या मनात…’ व्हॅलेंटाईन वीकमध्येच रितेश पडला जिनिलीयाच्या प्रेमात; शेअर केल्या आठवणी

रितेशने आपल्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये जिनिलीयासोबतचा एक रोमँटिक फोटो शेअर केला आहे. त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले की, “अगदी २४ वर्षांपूर्वी, आमची मने एकमेकांना भेटली आणि कधीही वेगळी झाली नाहीत. तू माझी सर्वात सुरक्षित जागा आहेस. तू माझे सर्वस्व आहे. तू माझे सर्वात गोड स्वप्न आहेस, हे सगळे खरे आहे.” अभिनेत्याने पुढे लिहिले, “दररोज मला निवडल्याबद्दल धन्यवाद. माझा मित्र, माझा प्रियकर, माझी पत्नी. मी तुला खूप प्रेम करतो.”
रितेश देशमुखचे आगामी चित्रपट
गेल्या वर्षी रितेश देशमुख “हाऊसफुल ५” चित्रपटात दिसला होता. तो आता “राजा शिवाजी” चित्रपट दिग्दर्शित करत आहे. या चित्रपटात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, जिनिलीया देशमुख, महेश मांजरेकर, फरदीन खान आणि भाग्यश्री यांच्या भूमिका आहेत. हा चित्रपट या वर्षी मे महिन्यात प्रदर्शित होणार आहे. तसेच हा चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते देखील उत्सुक आहेत.
यापूर्वी, जिनिलिया डिसूझा आणि रितेश देशमुख यांनी मंगळवारी त्यांचा १४ वा लग्नाचा वाढदिवस साजरा केला. जिनिलियाने इन्स्टाग्रामवर लग्नाचे अनेक फोटो शेअर केले. या पोस्टने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले, कारण हे जोडपे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रसिद्ध जोडप्यांपैकी एक आहे.जिनिलियाने तिच्या पोस्टमध्ये तिच्या लग्नाचे अनेक फोटो शेअर केले आहेत. पहिल्या काही फोटोंमध्ये पारंपारिक महाराष्ट्रीयन लग्नाच्या विधी दाखवल्या आहेत.
रितेश आणि जेनेलियाची पहिली भेट
जिनिलिया आणि रितेश या दोघांची पहिली भेट “तुझे मेरी कसम” (२००३) च्या सेटवर झाली आणि त्यानंतर “मस्ती,” “मिस्टर या मिस,” “लय भारी,” आणि “वेद” यासह अनेक चित्रपटांमध्ये ते एकत्र दिसले. गेल्या काही वर्षांत, त्यांची ऑन-स्क्रीन जोडी आणि त्यांच्या मजबूत ऑफ-स्क्रीन बंधामुळे त्यांचा मोठा चाहता वर्ग निर्माण झाला आहे. रितेश आणि जिनिलियाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये लग्न केले. या जोडप्याचा पहिला मुलगा रायन २०१४ मध्ये जन्मला आणि त्यांचा दुसरा मुलगा राहिल २०१६ मध्ये जन्मला आहे.