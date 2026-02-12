Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • Riteish Deshmukh Share Loving Post To Genelia Dsouza Says 24 Years Ago Their Hearts Found Each Other

‘२४ वर्षांपूर्वी आपल्या मनात…’ व्हॅलेंटाईन वीकमध्येच रितेश पडला जिनिलीयाच्या प्रेमात; शेअर केल्या आठवणी

जिनिलीया डिसूझा आणि रितेश देशमुख हे बॉलीवूडमधील आदर्श जोडपे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. या व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये, रितेश देशमुख त्यांच्या पहिल्या भेटीची आणि प्रेमाच्या आठवणी शेअर केल्या आहेत.

Updated On: Feb 12, 2026 | 03:11 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • व्हॅलेंटाईन वीकमध्येच रितेश पडला जिनिलीयाच्या प्रेमात
  • जुन्या आठवणी पुन्हा केल्या ताज्या
  • रितेश देशमुखचे आगामी चित्रपट
रितेश आणि जिनिलीया डिसूझाच्या लग्नाला १४ वर्षे झाली आहेत, पण त्यांची भेट २४ वर्षांपूर्वी झाली. १० वर्षे डेटिंग केल्यानंतर त्यांनी लग्न केले. अलीकडेच रितेशने त्याची पत्नी जिनिलीयाला समर्पित एक प्रेमळ पोस्ट शेअर केली आहे. जेव्हा त्यांचे मन पहिल्यांदा भेटले तेव्हा त्याला कसे वाटले याबद्दल अभिनेत्याने आपल्या भावना स्पष्ट केल्या आहेत.

रितेशने आपल्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये जिनिलीयासोबतचा एक रोमँटिक फोटो शेअर केला आहे. त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले की, “अगदी २४ वर्षांपूर्वी, आमची मने एकमेकांना भेटली आणि कधीही वेगळी झाली नाहीत. तू माझी सर्वात सुरक्षित जागा आहेस. तू माझे सर्वस्व आहे. तू माझे सर्वात गोड स्वप्न आहेस, हे सगळे खरे आहे.” अभिनेत्याने पुढे लिहिले, “दररोज मला निवडल्याबद्दल धन्यवाद. माझा मित्र, माझा प्रियकर, माझी पत्नी. मी तुला खूप प्रेम करतो.”

मनोज बाजपेयीच्या ‘घुसखोर पंडित’ चित्रपटाचे थांबले प्रदर्शन; सर्वोच्च न्यायालयाने शीर्षक बदलण्याचे दिले आदेश

रितेश देशमुखचे आगामी चित्रपट

गेल्या वर्षी रितेश देशमुख “हाऊसफुल ५” चित्रपटात दिसला होता. तो आता “राजा शिवाजी” चित्रपट दिग्दर्शित करत आहे. या चित्रपटात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, जिनिलीया देशमुख, महेश मांजरेकर, फरदीन खान आणि भाग्यश्री यांच्या भूमिका आहेत. हा चित्रपट या वर्षी मे महिन्यात प्रदर्शित होणार आहे. तसेच हा चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते देखील उत्सुक आहेत.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Riteish Deshmukh (@riteishd)

जिनिलिया डिसूझा आणि रितेश देशमुखचा लग्नाचा वाढदिवस

यापूर्वी, जिनिलिया डिसूझा आणि रितेश देशमुख यांनी मंगळवारी त्यांचा १४ वा लग्नाचा वाढदिवस साजरा केला. जिनिलियाने इन्स्टाग्रामवर लग्नाचे अनेक फोटो शेअर केले. या पोस्टने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले, कारण हे जोडपे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रसिद्ध जोडप्यांपैकी एक आहे.जिनिलियाने तिच्या पोस्टमध्ये तिच्या लग्नाचे अनेक फोटो शेअर केले आहेत. पहिल्या काही फोटोंमध्ये पारंपारिक महाराष्ट्रीयन लग्नाच्या विधी दाखवल्या आहेत.

‘लग्न तुटण्याची वाट पाहत आहेत…’, Nick Jonas सोबतच्या नात्यावर प्रियंकाचं मोठं वक्तव्य; म्हणाली…

रितेश आणि जेनेलियाची पहिली भेट

जिनिलिया आणि रितेश या दोघांची पहिली भेट “तुझे मेरी कसम” (२००३) च्या सेटवर झाली आणि त्यानंतर “मस्ती,” “मिस्टर या मिस,” “लय भारी,” आणि “वेद” यासह अनेक चित्रपटांमध्ये ते एकत्र दिसले. गेल्या काही वर्षांत, त्यांची ऑन-स्क्रीन जोडी आणि त्यांच्या मजबूत ऑफ-स्क्रीन बंधामुळे त्यांचा मोठा चाहता वर्ग निर्माण झाला आहे. रितेश आणि जिनिलियाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये लग्न केले. या जोडप्याचा पहिला मुलगा रायन २०१४ मध्ये जन्मला आणि त्यांचा दुसरा मुलगा राहिल २०१६ मध्ये जन्मला आहे.

 

 

 

Web Title: Riteish deshmukh share loving post to genelia dsouza says 24 years ago their hearts found each other

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 03:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मनोज बाजपेयीच्या ‘घुसखोर पंडित’ चित्रपटाचे थांबले प्रदर्शन; सर्वोच्च न्यायालयाने शीर्षक बदलण्याचे दिले आदेश
1

मनोज बाजपेयीच्या ‘घुसखोर पंडित’ चित्रपटाचे थांबले प्रदर्शन; सर्वोच्च न्यायालयाने शीर्षक बदलण्याचे दिले आदेश

कॉमेडियन कपिल शर्माने स्वतःच्याच केफेवर केला गोळीबार; का रचला हा डाव? राखी सावंतचा धक्कादायक खुलासा
2

कॉमेडियन कपिल शर्माने स्वतःच्याच केफेवर केला गोळीबार; का रचला हा डाव? राखी सावंतचा धक्कादायक खुलासा

“चला येणारा काळ बदलूया…” तापसी पन्नूची पोस्ट शेअर करताच व्हायरल; चाहत्यांना दिला खास सल्ला
3

“चला येणारा काळ बदलूया…” तापसी पन्नूची पोस्ट शेअर करताच व्हायरल; चाहत्यांना दिला खास सल्ला

Dhurandhar: 10 दिवसांत 15.8 मिलियन व्ह्यूज, 11 देशांमध्ये नंबर 1 चित्रपट; थिएटरनंतर आता ओटीटीवर वर्चस्व
4

Dhurandhar: 10 दिवसांत 15.8 मिलियन व्ह्यूज, 11 देशांमध्ये नंबर 1 चित्रपट; थिएटरनंतर आता ओटीटीवर वर्चस्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘२४ वर्षांपूर्वी आपल्या मनात…’ व्हॅलेंटाईन वीकमध्येच रितेश पडला जिनिलीयाच्या प्रेमात; शेअर केल्या आठवणी

‘२४ वर्षांपूर्वी आपल्या मनात…’ व्हॅलेंटाईन वीकमध्येच रितेश पडला जिनिलीयाच्या प्रेमात; शेअर केल्या आठवणी

Feb 12, 2026 | 03:11 PM
Portronics ची हाय-परफॉर्मन्स पोर्टोनिक्स पॉवर बँक लाँच; अनेक बेस्ट फीचर्सही मिळणार

Portronics ची हाय-परफॉर्मन्स पोर्टोनिक्स पॉवर बँक लाँच; अनेक बेस्ट फीचर्सही मिळणार

Feb 12, 2026 | 03:11 PM
आलीsss हो आली MG Majestor आली! फीचर्स आणि इंजिन असे की थेट Toyota Fortuner ला भरेल धडकी

आलीsss हो आली MG Majestor आली! फीचर्स आणि इंजिन असे की थेट Toyota Fortuner ला भरेल धडकी

Feb 12, 2026 | 03:09 PM
Donald Trump वरुन पेटला वाद ; रागातून पोटच्या मुलीच्या छातीत थेट झाडली गोळी

Donald Trump वरुन पेटला वाद ; रागातून पोटच्या मुलीच्या छातीत थेट झाडली गोळी

Feb 12, 2026 | 03:06 PM
आता मिटेल बेरोजगारी? नोकरीच्या मोठमोठ्या संधी! देशभरात… रोजगाराची लाट; वाचा

आता मिटेल बेरोजगारी? नोकरीच्या मोठमोठ्या संधी! देशभरात… रोजगाराची लाट; वाचा

Feb 12, 2026 | 03:03 PM
T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानने सामना गमावला आता माजी कर्णधाराच्या अडचणी वाढल्या! मोहम्मद नबीला आयसीसीने ठोठावला दंड

T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानने सामना गमावला आता माजी कर्णधाराच्या अडचणी वाढल्या! मोहम्मद नबीला आयसीसीने ठोठावला दंड

Feb 12, 2026 | 03:03 PM
Nashik News : उन्हाळ्यात भासणार १०७५ गावांना टंचाई, पाण्यासाठी टँकरवरच राहणार भर

Nashik News : उन्हाळ्यात भासणार १०७५ गावांना टंचाई, पाण्यासाठी टँकरवरच राहणार भर

Feb 12, 2026 | 03:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM