Vande Bharat Sleeper Quota Update: रेल्वे प्रवाशांसाठी दिलासा; अमृत भारत, वंदे भारतमध्ये आपत्कालीन कोट्यातून मिळेल तिकीट

Vande Bharat Sleeper Quota Update: रेल्वे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भारतीय रेल्वेने अमृत भारत आणि वंदे भारत स्लीपर गाड्यांमध्ये आपत्कालीन कोटा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे बोर्डाने या संदर्भात एक आदेश जारी केला आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना तातडीने प्रवास करण्याची आवश्यकता असल्यास सीट किंवा बर्थ मिळण्याची शक्यता वाढेल.
आतापर्यंत, या गाड्यांमध्ये फक्त महिला कोटा, अपंग कोटा, ज्येष्ठ नागरिक कोटा आणि ड्युटी पास कोटा लागू होता. तथापि, आता विशेष परिस्थितीत प्रवाशांसाठी एक वेगळा आपत्कालीन कोटा स्थापित केला जाईल, जो आवश्यकतेनुसार समायोजित केला जाऊ शकतो. आपत्कालीन कोट्यातील जागा फक्त काही विशिष्ट व्यक्तींना किंवा त्यांनी शिफारस केलेल्या प्रवाशांनाच उपलब्ध आहेत.
रेल्वे बोर्डाच्या आदेशानुसार, सात किंवा त्याहून अधिक स्लीपर कोच असलेल्या अमृत भारत गाड्यांमध्ये २४ बर्थचा आपत्कालीन कोटा स्थापित करण्यात आला आहे. अनपेक्षितपणे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तिकिटे उपलब्ध करून देणे सुलभ करण्यासाठी हे करण्यात आले आहे.
वंदे भारत स्लीपर गाड्यांमध्ये वेगवेगळ्या वर्गांसाठी आपत्कालीन कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. पहिल्या एसीमध्ये आठवड्याच्या दिवशी ४ बर्थ आणि आठवड्याच्या शेवटी ६ बर्थचा कोटा असेल. दुसऱ्या एसीमध्ये आठवड्याच्या दिवशी २० बर्थ आणि आठवड्याच्या शेवटी ३० बर्थचा कोटा असेल. तिसऱ्या एसीमध्ये आठवड्याच्या दिवशी २४ बर्थ आणि आठवड्याच्या शेवटी ४२ बर्थचा आपत्कालीन कोटा असेल.
नवीन नियम कधी लागू होईल?
रेल्वेनुसार, हा आपत्कालीन कोटा आगाऊ आरक्षण कालावधी किंवा नो-बुकिंग तारखेपासून, जे आधी असेल त्या तारखेपासून लागू केला जाईल. याचा अर्थ असा की या कोट्यातील जागा सिस्टममध्ये तिकिटे उघडताच आरक्षित केल्या जातील.
या निर्णयामुळे प्रवाशांना अनपेक्षितपणे प्रवास करावा लागला तर तिकीट मिळण्याची शक्यता वाढेल. यामुळे विशेष गरजा असलेल्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल आणि मागणीनुसार रेल्वे कोटा समायोजित करू शकेल. रेल्वे बोर्डाने असे म्हटले आहे की झोनल रेल्वे सीट उपलब्धता आणि गरजांनुसार आपत्कालीन कोटा समायोजित करू शकतात.