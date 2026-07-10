शुक्रवार, 10 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Monsoon Tourism : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! दरडीच्या धोक्यामुळे रघुवीर घाट १० ऑगस्टपर्यंत बंद; पर्यटकांना नो-एंट्री

Updated On: Jul 10, 2026 | 05:07 PM IST
जाहिरात
सारांश

रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील पावसाळी पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेला रघुवीर घाट ९ जुलै ते १० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पर्यटकांसाठी तात्पुरता बंद करण्यात आला आहे. मुसळधार पावसामुळे रस्त्याची कडा खचणे, दरड कोसळण्याचा धोका आणि संभाव्य जीवितहानी टाळण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी वैशाली पाटील यांनी हा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.

पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! दरडीच्या धोक्यामुळे रघुवीर घाट १० ऑगस्टपर्यंत बंद; पर्यटकांना नो-एंट्री

पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! दरडीच्या धोक्यामुळे रघुवीर घाट १० ऑगस्टपर्यंत बंद; पर्यटकांना नो-एंट्री

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी!
  • दरडीच्या धोक्यामुळे रघुवीर घाट १० ऑगस्टपर्यंत बंद
  • पर्यटकांना नो-एंट्री
Monsoon Tourism News Marathi : रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात पावसाळी पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेला रघुवीर घाट दरड कोसळण्याचा वाढता धोका लक्षात घेता ९ जुलै ते १० ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत पर्यटकांसाठी तात्पुरता बंद करण्यात आला आहे. मुसळधार पावसामुळे घाटातील रस्त्यांची झालेली मोठी हानी आणि संभाव्य अपघातांचा धोका लक्षात घेऊन खेडच्या उपविभागीय दंडाधिकारी वैशाली पाटील यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.

रस्ता खचल्याने प्रशासनाचा निर्णय

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४६१ वरील रघुवीर घाटात साखळी क्रमांक १०३/०० ते १०४/०० दरम्यान दरीकडील रस्त्याचा कडा तुटला आहे. तसेच १००/५०० ते १०५/५०० किलोमीटर या पट्ट्यात डांबरी रस्ता आणि साईडपट्टी खचली असून अनेक ठिकाणी माती आणि दगड रस्त्यावर आले आहेत. रस्त्याला तडे गेल्याने कोणत्याही क्षणी मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

Chiplun Flood News : अचानक वाढलेल्या वशिष्ठीच्या पाण्यात अडकले कुटुंब , एनरॉन परिसरातील थरार प्रसंग

पर्यटकांना पूर्णपणे प्रवेशबंदी

पावसाळ्यात रघुवीर घाट परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक गर्दी करतात. मात्र, सध्याची धोकादायक परिस्थिती लक्षात घेऊन घाटातील सर्व पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांना थांबण्यास तसेच खासगी वाहनांच्या प्रवेशावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय सर्व प्रकारच्या जड वाहनांनाही या मार्गावरून वाहतुकीस मनाई करण्यात आली आहे.

अत्यावश्यक सेवांना दिलासा

प्रशासनाने अत्यावश्यक सेवांचा विचार करून अत्यावश्यक सेवेतील चारचाकी वाहने आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बससेवेला आवश्यकतेनुसार परवानगी दिली आहे. मात्र, या वाहनांनाही अत्यंत सावधगिरीने प्रवास करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

प्रशासनाने नागरिक आणि पर्यटकांना आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. पावसाळ्यात डोंगरभागात दरडी कोसळणे, रस्ते खचणे आणि अचानक पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढलेला असल्याने कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करू नये, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य

रघुवीर घाट हा कोकणातील लोकप्रिय पावसाळी पर्यटनस्थळांपैकी एक असला तरी मानवी जीविताचे संरक्षण आणि नैसर्गिक आपत्ती टाळणे हेच प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे १० ऑगस्टपर्यंत पर्यटकांनी रघुवीर घाटात जाणे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

Ratnagiri Heavy Rain : खेड शहरावर पुन्हा पुराचे सावट; जगबुडी नदी ७.७० मीटरवर, बाजारपेठेत पाणी शिरले

Web Title: Raghuveer ghat closed for tourists till 10 august due to landslide risk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 10, 2026 | 05:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kanda Bhaji: पावसाळ्यात कांदा भजी का खावीशी वाटते, कारण माहिती आहे का?
1

Kanda Bhaji: पावसाळ्यात कांदा भजी का खावीशी वाटते, कारण माहिती आहे का?

Chiplun Flood News : अचानक वाढलेल्या वशिष्ठीच्या पाण्यात अडकले कुटुंब , एनरॉन परिसरातील थरार प्रसंग
2

Chiplun Flood News : अचानक वाढलेल्या वशिष्ठीच्या पाण्यात अडकले कुटुंब , एनरॉन परिसरातील थरार प्रसंग

Travel News : निवृत्तीनंतर शांत आयुष्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर परदेशातील ही 6 ठिकाणं आहेत परफेक्ट
3

Travel News : निवृत्तीनंतर शांत आयुष्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर परदेशातील ही 6 ठिकाणं आहेत परफेक्ट

Monsoon Health: पावसाळ्यात बाहेरचे ‘हे’ चटपटीत पदार्थ खाणे टाळा; अन्यथा वाढू शकतो फूड पॉइझनिंगचा धोका
4

Monsoon Health: पावसाळ्यात बाहेरचे ‘हे’ चटपटीत पदार्थ खाणे टाळा; अन्यथा वाढू शकतो फूड पॉइझनिंगचा धोका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NEET Pre Ayurveda 2026: संस्कृतच्या विद्यार्थ्यांना १० वी नंतर थेट आयुर्वेद डॉक्टर बनता येणार; जाणून घ्या सविस्तर

NEET Pre Ayurveda 2026: संस्कृतच्या विद्यार्थ्यांना १० वी नंतर थेट आयुर्वेद डॉक्टर बनता येणार; जाणून घ्या सविस्तर

Jul 10, 2026 | 05:46 PM
बाप रे! महाभंयकर पुरात वाहून आले हजारो सिलेंडर; फुकटच्या टाक्या पळवण्यासाठी लोकांनी काय केलं पाहा, VIDEO VIRAL

बाप रे! महाभंयकर पुरात वाहून आले हजारो सिलेंडर; फुकटच्या टाक्या पळवण्यासाठी लोकांनी काय केलं पाहा, VIDEO VIRAL

Jul 10, 2026 | 05:35 PM
Mumbai BEST Bus Accident : मुंबईत पुन्हा भीषण अपघात! बेस्ट बसचे ब्रेक फेल? अंधेरीत १४ गाड्यांची एकमेकांना धडक, प्रवाशांमध्ये घबराट

Mumbai BEST Bus Accident : मुंबईत पुन्हा भीषण अपघात! बेस्ट बसचे ब्रेक फेल? अंधेरीत १४ गाड्यांची एकमेकांना धडक, प्रवाशांमध्ये घबराट

Jul 10, 2026 | 05:29 PM
विलास घुले हत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट; खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या मुलाच्या अटकेच्या मागणीसाठी केजमध्ये मोर्चा

विलास घुले हत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट; खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या मुलाच्या अटकेच्या मागणीसाठी केजमध्ये मोर्चा

Jul 10, 2026 | 05:23 PM
चायनीज खाताय? सावधान! चवीचा मोह महागात पडणार; नूडल्स, मंच्युरियनमध्ये वापरला जाणारा अजिनोमोटो किती धोकादायक?

चायनीज खाताय? सावधान! चवीचा मोह महागात पडणार; नूडल्स, मंच्युरियनमध्ये वापरला जाणारा अजिनोमोटो किती धोकादायक?

Jul 10, 2026 | 05:22 PM
Nashik Ring Road प्रकल्पाची १५ दिवसांत उच्चस्तरीय चौकशी; बावनकुळेंची मोठी घोषणा

Nashik Ring Road प्रकल्पाची १५ दिवसांत उच्चस्तरीय चौकशी; बावनकुळेंची मोठी घोषणा

Jul 10, 2026 | 05:15 PM
Adani Stock : अदानींच्या बिझनेस मॉडेलवर सिंगापूरच्या कंपनी फिदा, केली मोठी गुंतवणूक; शेअर्समध्ये येणार सुसाट तेजी?

Adani Stock : अदानींच्या बिझनेस मॉडेलवर सिंगापूरच्या कंपनी फिदा, केली मोठी गुंतवणूक; शेअर्समध्ये येणार सुसाट तेजी?

Jul 10, 2026 | 05:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा