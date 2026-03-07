Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शिळ्या चपातीपासून घरी बनवा टेस्टी ‘Veg Taco’, लहानच काय तर मोठेही होतील खुश, झटपट रेसिपी नोट करा

Veg Taco Recipe : टाको ही एक मेक्सिकन डिश असून याला देसी टच देत आपण उरलेल्या शिळ्या चपातीपासूनही त्याला तयार करू शकता. स्टार्टरसाठी ही डिश एक उत्तम पर्याय ठरते.

Updated On: Mar 07, 2026 | 09:53 AM
शिळ्या चपातीपासून घरी बनवा टेस्टी 'Veg Taco', लहानच काय तर मोठेही होतील खुश, झटपट रेसिपी नोट करा

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • टाको एक पाश्चात्य पदार्थ असला भारतातही याची क्रेझ फार वाढली आहे.
  • क्रिस्पी टाको शेलमध्ये मसालेदार स्टफिंग भरून चवदार सॉससह याचा आस्वाद घेतला जातो.
  • तुम्ही उरलेल्या शिळ्या चपातीपासूनही हे टाकोज तयार करू शकता.
भारतीय घरांमध्ये अनेकदा जेवणानंतर पोळ्या शिल्लक राहतात. दुसऱ्या दिवशी त्या खाण्याची इच्छा अनेकांना होत नाही, त्यामुळे त्या वाया जातात. पण थोडी कल्पकता वापरली तर याच शिल्लक पोळ्यांपासून अतिशय चविष्ट आणि वेगळा पदार्थ तयार करता येतो. अचानक घरी आलेल्या पाहुण्यांना तुम्ही झटपट ही डिश तयार करून खाऊ घालू शकता.

Recipe : स्ट्रीट स्टाईल क्रिमी, टेस्टी ‘मलाई चाप’ घरी कसा बनवायचा? संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा अन् सर्वांची मने जिंका

आजकाल मेक्सिकन पदार्थांची क्रेझ खूप वाढली आहे आणि त्यामध्ये टाको हा पदार्थ खूप लोकप्रिय आहे. पारंपरिक टाकोसाठी विशेष शेल वापरले जातात, पण आपण घरीच शिल्लक पोळी वापरून त्याचा भारतीय ट्विस्ट देऊ शकतो. शाळेतून आलेल्या मुलांसाठी, संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी किंवा अचानक पाहुणे आले तर झटपट बनवण्यासाठी ही रेसिपी उत्तम पर्याय आहे. चला तर मग पाहूया शिल्लक पोळीपासून बनणारी टेस्टी व्हेज टाको रेसिपी.

साहित्य:

  • उरलेल्या पोळ्या – ४-५उकडलेले बटाटे – २ (मॅश केलेले)
  • बारीक चिरलेला कांदा आणि सिमला मिरची – १/२ कप
  • हिरवी चटणी – २ चमचे
  • टोमॅटो केचप किंवा पिझ्झा सॉस – २ चमचे
  • चीज –  आवडीनुसार
  • चाट मसाला, चिली फ्लेक्स – चवीनुसार
  • तूप किंवा तेल – भाजण्यासाठी
मुंबईकरांच्या आवडीचा… यावेळी घरी बनवा स्ट्रीट स्टाईल ‘देसी चीज वडापाव’, याची चव तुम्हाला मोहात टाकेल

कृती : 

  • सर्वप्रथम बटाट्यामध्ये मीठ, चाट मसाला आणि थोडे तिखट मिसळून मसाला तयार करा.
  • तवा गरम करून त्यावर पोळी ठेवा, तूप लावून दोन्ही बाजूंनी कुरकुरीत (खस्ता) होईपर्यंत भाजा.
  • भाजलेल्या पोळीच्या अर्ध्या भागावर हिरवी चटणी आणि टोमॅटो सॉस लावा. तुम्ही यात तुमच्या आवडीचे सॉस देखील घालू शकता.
  • त्यावर बटाट्याचे मिश्रण, बारीक चिरलेला कांदा-सिमला मिरची पसरवा आणि वरून भरपूर चीज किसून टाका.
  • आता पोळी फोल्ड करा (अर्धचंद्राकृती).
  • तव्यावर पुन्हा तूप टाकून, हे फोल्ड केलेले टाकोस दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.
  • तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही यात पनीरचे तुकडे देखील घालू शकता.

Published On: Mar 07, 2026 | 09:53 AM

