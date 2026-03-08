PCOD पासून केसांपर्यंत.... महिलांसाठी वरदान आहेत हे 'लाडू', रेसिपी नोट करा आणि आजपासूनच खायला सुरुवात करा

Sunday Special : रविवारची मेजवानी करा खास, घरी बनवा मसालेदार आणि खमंग चवीचा ‘चिकन पेपर फ्राय’
अशाच एका पौष्टिक आणि आरोग्यदायी रेसिपीबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत ज्याचे नाव आहे काळ्या तिळाचे पौष्टिक लाडू. हा एक प्रकारचा सुपरफूड स्नॅक आहे जो शरीराला आतून ताकद देतो. यात आयर्न, ओमेगा-3, कॅल्शियम आणि अनेक महत्त्वाचे पोषक घटक असतात, जे महिलांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त मानले जातात. चला ही लाडू घरी कसे बनवायचे याची रेसिपी जाणून घेऊया.
हे लाडू खास का आहेत?
काळे तीळ:
काळ्या तिळामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे हाडे मजबूत ठेवण्यास मदत करतात आणि हार्मोन संतुलन राखण्यासही सहाय्य करतात.
भोपळ्याच्या बिया:
भोपळ्याच्या बियांमध्ये जिंक भरपूर असते. जिंक केसांच्या वाढीसाठी उपयुक्त मानले जाते आणि केसांची चमक टिकवून ठेवण्यास मदत करते.
खजूर:
साखरेऐवजी खजूर वापरल्यामुळे हे लाडू अधिक पौष्टिक बनतात. खजूर आयर्नचा चांगला स्रोत असल्यामुळे शरीरातील रक्ताची कमतरता दूर करण्यास मदत होते.
साहित्य
कृती