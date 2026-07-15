हे 10 कार्टून जे तुमच्या बालपणाची आठवण करून देतील! क्षणार्धात व्हाल नॉस्टॅल्जिक; बघा तुमचे आवडते शो यात आहेत का?

आजच्या डिजिटल युगात लहान मुलांचे भावविश्व जरी मोबाईल स्क्रीनभोवती फिरत असले, तरीही २००० ते २०१० चा काळ हा टीव्हीसमोरील बालपण अनुभवलेल्या पिढीसाठी खऱ्या अर्थाने एक सुवर्णकाळ होता. दुपारची शाळा संपवून किंवा सुट्ट्यांच्या दिवशी टीव्हीचा रिमोट हातात धरून आपल्या लाडक्या कार्टून्सच्या दुनियेत हरवून जाण्यात एक वेगळाच निखळ आनंद असायचा. त्या काळात आपल्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवणाऱ्या, कधी साहसाची अनुभूती देणाऱ्या तर कधी भावंडांसोबत रिमोटसाठी भांडायला लावणाऱ्या काही अजरामर कार्टून सिरीझच्या सोनेरी आठवणींना चला पुन्हा एकदा उजाळा देऊया.