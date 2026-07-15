Smartphone Tips: फोनची स्क्रीन पाहून डोळे दुखतात? लगेच बदला या सेटिंग्ज; डोळ्यांना मिळेल आराम

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प्रखर सूर्यप्रकाशात फोनचा वापर करताना स्क्रीन ब्राइटनेस अतिशय गरजेची असते. त्यामुळे यूजर्स ऊन्हात गेल्यानंतर स्क्रीन ब्राइटनेस वाढवतात. पण अंधारात फोनचा वापर करताना ही सेटिंग बदलणं गरजेचं आहे. अंधारात स्क्रीन ब्राईटनेस कमी केली तर तुमच्या डोळ्यांवर ताण येत नाही. मॉडर्न फोनमध्ये तुम्हाला ऑटो-ब्राइटनेस फीचर मिळणार आहे, जे आजूबाजूच्या प्रकाशाच्या हिशोबाने ब्राईटनेस ऑटोमॅटिक एडजस्ट करते. यामुळे ऊन्हात किंवा अंधारात सतत ब्राईटनेस ॲडजस्ट करण्याचा कंटाळा येत असेल तर तुम्ही ऑटो ब्राईटनेसचा पर्याय निवडू शकता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
सूर्याच्या किराणांमध्ये सुमारे 25 टक्क्यांपर्यंत ब्लू लाईट असते. हा प्रकाश तुम्हाला ऊर्जा देतो आणि दिवसभर सतर्क ठेवतो. तुमच्या फोनच्या स्क्रीनमधून देखील ब्लू लाईट बाहेर येते. ही लाईट सूर्याच्या प्रकाशा इतकी शक्तीशाली नसते. मात्र यामुळे तुमच्या झोपेत अडथळे येऊ शकतात. निळा प्रकाश दिसल्यानंतर मेंदूला झोप आणणारे हार्मोन, मेलाटोनिन, स्रवण्यापासून रोखले जाते. त्यामुळे जर तुम्ही झोपताना फोनचा वापर करत असाल तर ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करा. यामुळे निळा प्रकाश फिल्टर होईल आणि तुमच्या मेंदूला झोप आणणारे हार्मोन स्रवण्यास मदत होईल.
जर तुम्ही अंधारात स्मार्टफोनचा वापर करत असाल तर डार्क मोड चालू करा. यामध्ये टेक्स्ट पांढऱ्या रंगाचा आणि बॅकग्राऊंड काळ्या रंगाचे होते. यामुळे डोळ्यांवर पडणारा प्रकाश आणि डोळ्यांवरील ताण कमी होतो. डार्क मोडचा आणखी एक फायदा आहे, की यामध्ये बॅटरीचा वापर कमी केला जातो. यामुळे चार्जिंग देखील लवकर संपत नाही.
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तुम्ही फार जवळून स्मार्टफोनची स्क्रीन पाहत असाल तर डोळ्यांवर ताण येऊ शकतो. यामुळे मुलांच्या डोळ्यांवर ताण येऊ शकतो. त्यामुळे शक्य असेल तितका फोन डोळ्यांपासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न करा. यासाठी आयफोनमध्ये ‘स्क्रीन डिस्टन्स’ नावाचे एक वैशिष्ट्य दिले आहे. जर तुम्ही फोन तुमच्या डोळ्यांपासून 12 इंचांपेक्षा कमी अंतरावर धरला, तर हे वैशिष्ट्य तुम्हाला सावध करेल.