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ड्रायव्हींग क्लास मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी शिकवल्या जातात? रस्त्यावर गाडी चालवण्याआधी ड्रायव्हींग क्लास घेणे का गरजेचे आहे?

Updated On: Jul 14, 2026 | 11:48 PM IST
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सारांश

थेट रस्त्यावर गाडी चालवणे धोकादायक असल्याने, वाहन नियंत्रणासोबतच वाहतुकीचे नियम, पार्किंग आणि तांत्रिक गोष्टींचे अचूक ज्ञान मिळवण्यासाठी व्यावसायिक ड्रायव्हिंग क्लास लावणे अत्यंत आवश्यक आहे.

ड्रायव्हींग क्लास मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी शिकवल्या जातात? रस्त्यावर गाडी चालवण्याआधी ड्रायव्हींग क्लास घेणे का गरजेचे आहे?
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विस्तार

आजच्या वेगवान युगात स्वतःची गाडी चालवता येणे ही केवळ एक हौस नसून अत्यंत महत्त्वाची गरज बनली आहे. मात्र, थेट रस्त्यावर उतरून ड्रायव्हिंगचा प्रयत्न करणे स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. म्हणूनच, थेट रस्त्यावर गाडी घेऊन उतरण्यापूर्वी व्यावसायिक ड्रायव्हिंग क्लास लावणे अत्यंत गरजेचे असते.

ड्रायव्हिंग क्लासमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी शिकवल्या जातात?

ड्रायव्हिंग क्लासमध्ये तुम्हाला केवळ गाडी पुढे न्यायला शिकवले जात नाही, तर ड्रायव्हिंगचा परिपूर्ण व्यावहारिक आणि तांत्रिक अभ्यास करून घेतला जातो:

  • गाडीचे मूलभूत नियंत्रण: क्लच, ब्रेक आणि ॲक्सिलेटर यांचा योग्य समन्वय कसा साधावा, वेगवेगळ्या वेगात गिअर कधी आणि कसे बदलावे आणि स्टीअरिंगवर अचूक नियंत्रण कसे ठेवावे, याचे सविस्तर प्रशिक्षण दिले जाते.
  • ट्रॅफिक नियम आणि रस्ते चिन्हे: रस्त्यावरील विविध चिन्हे, लेन शिस्त, वाहतुकीचे नियम आणि वेगवेगळ्या सिग्नलच्या नियमांची सखोल माहिती दिली जाते.
  • पार्किंगचे स्कील: अनेक नवीन चालकांना गाडी पार्क करणे कठीण जाते. क्लासमध्ये रिव्हर्स पार्किंग, पॅरलल पार्किंग आणि चढ-उतारावर गाडी सुरक्षित कशी उभी करावी, हे प्रॅक्टिकली शिकवले जाते.
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  • बचावात्मक ड्रायव्हिंग: रस्त्यावरील अचानक येणाऱ्या अडचणी, इतर वाहनांचा अंदाज घेऊन स्वतःचा बचाव करत सुरक्षितपणे गाडी कशी काढावी, हे शिकवले जाते.
  • तांत्रिक ज्ञान: पंक्चर झालेले टायर बदलणे, इंजिन ऑइल आणि कूलंट तपासणे यासारखी आपत्कालीन तांत्रिक माहिती दिली जाते.
रस्त्यावर गाडी चालवण्याआधी क्लास लावणे का गरजेचे आहे?
  • दुहेरी नियंत्रण असलेली वाहने: ड्रायव्हिंग स्कूलच्या गाड्यांना क्लच आणि ब्रेकची दुसरी जोडी ट्रेनरच्या बाजूला असते. त्यामुळे सुरुवातीला तुमच्याकडून चूक झाल्यास ट्रेनर गाडी नियंत्रित करून संभाव्य अपघात टाळतो.
  • आत्मविश्वास वाढतो: थेट गर्दीच्या रस्त्यावर गाडी चालवल्यास भीती वाटू शकते. क्लासमधील पद्धतशीर प्रशिक्षणामुळे चालकाचा आत्मविश्वास वाढतो आणि रस्त्यावरील भीती पूर्णपणे निघून जाते.
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  • कायदेशीर प्रक्रिया आणि लायसन्स: क्लास लावल्यामुळे ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होते. आरटीओ चाचणी पास करण्यासाठी लागणारी सर्व पूर्वतयारी क्लासमध्ये करून घेतली जाते.
  • अपघातांचे प्रमाण कमी होते: स्वतःहून अर्धवट किंवा चुकीच्या पद्धतीने शिकलेल्या चालकांपेक्षा, रीतसर प्रशिक्षित चालकांकडून रस्त्यावर चुका होण्याची शक्यता खूप कमी असते, ज्यामुळे रस्ते अपघात टळतात.
चुकीच्या पद्धतीने ड्रायव्हिंग शिकल्यास अपघात धोका वाढतो. त्यामुळे जबाबदार नागरिक म्हणून सुरक्षित प्रवासासाठी ड्रायव्हिंग क्लासमधूनच योग्य प्रशिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Web Title: Driving class teaching automobile news marathi

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Published On: Jul 14, 2026 | 11:48 PM

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