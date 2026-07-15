वेळीच ओळखा लिव्हर कॅन्सरची लक्षणे! लिव्हरच्या आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

लिव्हरच्या आजारांची कारणे?
लिव्हर कॅन्सर झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
लिव्हर मजबूत राहण्यासाठी काय खावे?
जीवनशैलीत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, कमी पाण्याचे सेवन, चुकीच्या वेळी जेवण इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम शरीरावर लगेच दिसून येतो. लिव्हर शरीरातील अतिशय महत्वाचा अवयव आहे. पित्त तयार करणे, शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकणे, रक्त शुद्ध करणे इत्यादी महत्वपूर्ण ५० पेक्षा जास्त कामे लिव्हर करते. हा आपल्या शरीरातील सगळ्यात मोठा आणि अतिशय महत्वाचा अवयव आहे. पण हल्लीची बदललेली जीवनशैली आणि आहारात सतत होणाऱ्या बदलांमुळे लिव्हरच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. सुरुवातीच्या टप्प्यात शरीरात कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाही. पण कालांतराने समस्या वाढतात आणि लिव्हरचे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते.(फोटो सौजन्य – istock)
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लिव्हरसबंधित आजार झाल्यानंतर सुरुवातीच्या टप्प्यात कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाही. पण कालांतराने समस्या आणखीनच तीव्र होतात आणि शरीराचे गंभीर नुकसान करतात. लिव्हर कॅन्सर किंवा फॅटी लिव्हर झाल्यानंतर दुर्लक्ष करणे धोक्याचे ठरेल. आज आम्ही तुम्हाला लिव्हरच्या आजारांची लागण झाल्यानंतर कोणती लक्षणे दिसून येतात? लिव्हरसबंधित आजार होऊ नये म्हणून कोणते पदार्थ खावेत, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती. या पदार्थांचे सेवन केल्यास आरोग्य निरोगी राहण्यासोबतच शरीराला अजिबात हानी पोहचणार नाही.
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लिव्हर कॅन्सर किंवा लिव्हरच्या गंभीर आजारांपासून कायमची सुटका मिळवण्यासाठी दैनंदिन आहारात पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करणे फार आवश्यक आहे. याशिवाय आहारात साखर युक्त किंवा प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे जास्त सेवन करू नये. हे पदार्थ लिव्हरसह शरीरातील अवयव आतून पोखरतात आणि आरोग्याला हानी पोहचवतात. दैनंदिन आहारात सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे.
Ans: हिरव्या पालेभाज्या, फळे, संपूर्ण धान्ये, डाळी, कडधान्ये, सुकामेवा, हळद, लसूण आणि अँटिऑक्सिडंटयुक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करावा.
Ans: दीर्घकाळ फॅटी लिव्हर, सिरोसिस, हिपॅटायटिस बी किंवा सी संसर्ग, अतिमद्यपान, लठ्ठपणा आणि मधुमेह असलेल्या व्यक्तींमध्ये धोका वाढू शकतो.
Ans: सर्व प्रकरणे टाळता येत नसली तरी निरोगी जीवनशैली, जोखीम घटकांवर नियंत्रण आणि वेळेवर तपासणी केल्यास धोका कमी करण्यास मदत होऊ शकते. लक्षणे दिसल्यास त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.