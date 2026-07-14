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IND vs ENG ODI: बॉलर्सचा तुफान मारा, Shubman Gill चा धमाका; UK च्या दौऱ्यावर भारताची ‘शुभ’ सुरूवात

Updated On: Jul 14, 2026 | 11:38 PM IST
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सारांश

कर्णधार शुभमन गिलच्या ८० धावांच्या जोडीला उत्कृष्ट गोलंदाजीच्या जोरावर भारताने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात इंग्लंडला ६ गडी राखून पराभूत करत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.

कर्णधाराला साजेशी खेळी करत शुभमन फॉर्ममध्ये (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

कर्णधाराला साजेशी खेळी करत शुभमन फॉर्ममध्ये (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • बॉलर्सने इंग्रंजांना घाबरवले
  • शुभमन गिलची कमालीची फलंदाजी 
  • अक्षर आणि वॉशिंग्टन सुंदरने दिली उत्तम साथ 
भारतीय क्रिकेट संघाने इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात सहा गडी राखून दणदणीत विजय नोंदवला. या विजयामुळे, टीम इंडियाने यूके दौऱ्यावरील सहा पराभवांनंतर आपला पहिला विजय नोंदवला. प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडने २५८ धावा केल्या. शुभमन गिलच्या शानदार खेळीमुळे भारताने चार षटके आधीच सामना जिंकला. यासह टीम इंडियाने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. 

शुभमनने सुरुवातीपासूनच या सामन्यावर चांगलीच पकड ठेवली होती. अगदी उत्तम फिल्डिंगपासून कोणत्या गोलंदाजांना कधी आणि कशी बॉलिंग करायला द्यायची याची उत्तम समज त्याने कर्णधार म्हणून आज मैदानावर दाखवली आणि इतकंच नाही तर कर्णधाराला साजेशी खेळी करत आपल्या संघाला पहिला विजयही मिळवून दिला. अखेर इतक्या दिवसांनी भारतीय टीमला इंग्लंडमध्ये विजय मिळवता आला. मात्र रो – को अर्थात रोहित आणि कोहलीच्या जोडीने चाहत्यांना निराश केले. रोहित शर्मा ११ तर विराट कोहली केवळ ५ धावा काढून तंबूत परतले. शुभमननंतर अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदरने उत्तम खेळी करत भारताला विजय मिळवून दिला. 

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इंग्लंडच्या २५८ धावा

यापूर्वी, अनुभवी फलंदाज जो रूट आणि लियाम डॉसन यांच्या अर्धशतकांच्या आणि सातव्या विकेटसाठी १२१ धावांच्या भागीदारीच्या जोरावर, भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी सुरुवातीला दिलेल्या धक्क्यांवर मात करून इंग्लंडने २५८ धावांपर्यंत मजल मारली. १३ व्या षटकात इंग्लंडच्या धावसंख्येवर एकही गडी बाद न होता ६१ धावा झाल्या होत्या. त्यानंतर २२ व्या षटकापर्यंत १०७ धावांत त्यांच्या सहा विकेट पडल्या आणि यजमान संघ १५० धावांपर्यंत पोहोचेल असे वाटत नव्हते.

रूट आणि डॉसन यांची शानदार भागीदारी

मात्र, रूटच्या ७६ चेंडूंतील ७६ धावा आणि डॉसनच्या ८३ चेंडूंतील ६८ धावांनी संघाला संकटातून बाहेर काढले. रूटने बुमराहचे पहिले दोन स्पेल संपण्याची वाट पाहिली आणि मग अक्षर पटेलच्या गोलंदाजीवर हल्ला चढवला. बुमराहने नऊ षटकांत ३१ धावा देऊन एक विकेट घेतली, तर गुरनूर ब्रारने नऊ षटकांत ६१ धावा देऊन दोन विकेट्स घेतल्या. प्रसिद्ध कृष्णाने १० षटकांत ५० धावा देऊन दोन विकेट्स घेतल्या.

बुमराह आणि ब्रारची कमाल 

उसळणाऱ्या आणि सीमिंगला मदत करणाऱ्या खेळपट्टीवर इंग्लंडने फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सहा आठवड्यांच्या विश्रांतीनंतर पुनरागमन करणाऱ्या बुमराहने आपल्या पहिल्या स्पेलमध्ये चार षटकांत केवळ आठ धावा दिल्या. जेकब बेथेल (३१ चेंडूंत १४ धावा) आणि बेन डकेट (४५ चेंडूंत ४३ धावा) त्याच्या गोलंदाजीचा सामना करू शकले नाहीत, त्याने टाकलेल्या ३६ चेंडूंत एकही धाव दिली नाही. दुसऱ्या टोकाकडून प्रसिद्धनेही चांगली गोलंदाजी केली आणि ब्रारच्या पहिल्या षटकात १७ धावा दिल्या. ब्रारच्या पुढच्या षटकातही दोन चौकार मिळाले, पण तिसऱ्या षटकात त्याने तीन चेंडूंत दोन बळी घेतले.

IND Vs ENG Live: आज होणार महामुकाबला! भारताविरुद्ध इंग्लंडचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय

Web Title: India vs england first odi at edgebaston ind won first match live update result

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Published On: Jul 14, 2026 | 11:38 PM

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