WPL 2026 ची गुणतालिका मनोरंजक! जाणून घ्या तुमचा आवडता संघ कसा करणार प्लेऑफमध्ये प्रवेश, जाणून घ्या संपूर्ण गणित

महिला प्रीमियर लीग २०२६ एका मनोरंजक टप्प्यावर पोहोचली आहे, दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यातील सामन्यानंतर पॉइंट टेबलमध्ये गोंधळ आहे. गुणतालिकेची स्थिती कशी आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.

Updated On: Jan 29, 2026 | 03:29 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

WPL 2026 Point Table : महिला प्रिमियर लीग 2026 आता शेवटच्या टप्प्यात आहे, आता फक्त स्पर्धेचे शेवटचे तीन साखळी सामने शिल्लक आहेत. त्यानंतर एक एलिमिनेटर सामना आणि फायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे. महिला प्रिमियर लीग 2026 च्या गुणतालिकेवर नजर टाकली तर आरसीबीचा संघ हा अव्वल स्थानावर आहे. पहिल्या स्थानावर असलेला संघ हा फायनलमध्ये प्रवेश करणार आहे. सध्या दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानामध्ये सध्या चुरशीची लढत आहे. 

महिला प्रीमियर लीग २०२६ एका मनोरंजक टप्प्यावर पोहोचली आहे, दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यातील सामन्यानंतर पॉइंट टेबलमध्ये गोंधळ आहे. गुजरातने २७ जानेवारी रोजी डीसीला हरवून पॉइंट टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली. तथापि, आरसीबी १० गुणांसह अव्वल स्थानावर आहे. आरसीबी विरुद्ध यूपीडब्ल्यू सामना शुक्रवार, २९ जानेवारी रोजी होणार आहे. क्रिकेट चाहते त्यांचे आवडते संघ प्लेऑफमध्ये कसे पोहोचू शकतात हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत.

PAK vs AUS : भारतात कधी आणि कुठे पाहता येणार पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलियाचा सामना? बाबर आझमवर असणार सर्वाची नजर

आरसीबी

स्मृती मानधनाचा आरसीबी संघ आधीच पात्र ठरला आहे, पण तरीही अंतिम फेरीत थेट स्थान मिळविण्यावर त्यांचे लक्ष आहे. २९ जानेवारी रोजी यूपी वॉरियर्सविरुद्ध विजय मिळवल्यास ते टॉप-२ मध्ये स्थान मिळवू शकतील. पराभव झाला तरी, त्यांचा मजबूत नेट रन रेट त्यांना आरामदायी स्थितीत ठेवेल.

गुजरात जायंट्स

गुजरातचे समीकरण सोपे आहे. मुंबई इंडियन्सला हरवून १० गुणांसह पात्रता मिळवा. पराभव त्यांना अडचणीत आणू शकतो, विशेषतः त्यांचा खराब नेट रन रेट पाहता. त्यांना अजूनही अव्वल स्थानावर पोहोचण्याची थोडीशी संधी आहे, परंतु त्यासाठी मोठा विजय आणि इतरत्र अनुकूल निकालांची आवश्यकता असेल.

IND vs NZ : खराब नशीब…मी पुढच्या प्रत्येक सामन्यात थोडा चांगला आणि हुशार होण्याचा प्रयत्न करतो : शिवम दुबे

मुंबई इंडियन्स

तिसऱ्या स्थानावर असूनही, मुंबई इंडियन्स चांगल्या स्थितीत आहे. गुजरात जायंट्सवरील विजय पात्रता मिळविण्यासाठी पुरेसा असावा, कारण त्यांचा नेट रन रेट सर्वोत्तम आहे आणि मुंबई कधीही गुजरातविरुद्ध हरलेले नाही, हा देखील एक प्लस पॉइंट आहे. पराभवामुळे परिस्थिती कठीण होईल, परंतु त्यामुळे त्यांच्या संधी संपणार नाहीत.

दिल्ली कॅपिट्ल्स

चौथ्या स्थानावर असलेल्या दिल्लीला आव्हान टिकवून ठेवण्यासाठी यूपी वॉरियर्सविरुद्धचा त्यांचा शेवटचा सामना जिंकावा लागेल. त्यानंतरही, त्यांना मुंबई किंवा गुजरात जायंट्सकडून पराभवाची प्रार्थना करावी लागेल. डीसीचा फायदा वेळेत आहे. ते त्यांचा शेवटचा लीग सामना खेळणार आहेत आणि त्यांना किती फरकाची आवश्यकता आहे हे त्यांना नक्की कळेल.

यूपी वॉरियर्स

यूपीडब्ल्यूची परिस्थिती बिकट आहे. त्यांना ८ गुण मिळवण्यासाठी आरसीबी आणि दिल्लीविरुद्धचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावे लागतील. तरीही, त्यांचा खराब नेट रन रेट म्हणजे पात्रता इतर निकालांवर आणि मोठ्या फरकाने विजयावर अवलंबून असेल. एका पराभवाने यूपीची कहाणी संपेल.

महिला प्रीमियर लीग २०२६ पाॅइंट टेबल 

संघ सामना विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
आरसीबी 7 5 2 0 10 +0.947
गुजरात जायंट्स 7 4 3 0 8 -0.271
मुंबई इंडियन्स 7 3 4 0 6 +0.146
दिल्ली कॅपिट्ल्स 7 3 4 0 6 -0.146
यूपी वॉरियर्स 6 2 4 0 4 -0.769

Published On: Jan 29, 2026 | 03:29 PM

