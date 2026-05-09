Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

What is E-Cigarette? ई-सिगारेट म्हणजे काय? जाणून घ्या वेपिंगबाबतचे समज आणि गैरसमज?

E-Cigarette: ई-सिगारेट हे एक बॅटरी, एक हीटर (ॲटोमायझर) आणि एक लिक्विड टँक असतो. या द्रवामध्ये निकोटीन, फ्लेवरिंग्ज आणि इतर रसायने असतात.

Updated On: May 09, 2026 | 04:56 PM
E-Cigarette, Vaping, Nicotine, Health Risks, Vape Pen, Smoking Cessation,

ई-सिगारेट म्हणजे काय? जाणून घ्या ई-सिगारेटमधील रसायनांचा धोका

Follow Us:
Follow Us:
  • बहुतेक ई-सिगारेटमध्ये निकोटीन असते. त्यामुळे मेंदूला त्याची सवय लागते
  • व्हेपिंगमुळे पाण्याची वाफ तयार होत नाही.
  • निकोटीनमुळे रक्तदाब आणि हृदयाचे ठोके वाढतात
What is E-Cigarette or Vaping : ई-सिगारेट म्हणजे बॅटरीवर चालणारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण असून त्याला “व्हेप” किंवा “वेपिंग डिव्हाइस” असेही म्हटले जाते. यात निकोटीन, फ्लेवर्स आणि इतर रसायनांचे द्रव (e-liquid) गरम करून धूरासारखी वाफ तयार केली जाते, जी व्यक्ती श्वासावाटे आत घेतो. पारंपरिक सिगारेटप्रमाणे तंबाखू जळत नसला तरी ई-सिगारेट पूर्णपणे सुरक्षित मानली जात नाही. ई-सिगारेट हे बॅटरीवर चालणारे एक उपकरण आहे, जे निकोटीनयुक्त द्रव (ई-लिक्विड) गरम करून एक एरोसोल तयार करते, जो श्वासावाटे आत घेतला जातो. यात पारंपरिक सिगारेटप्रमाणे तंबाखू जळत नाही, परंतु त्यातील रसायने आरोग्यासाठी हानिकारक असतात.

वेपिंग म्हणजे काय?

ई-सिगारेट हे एक बॅटरी, एक हीटर (ॲटोमायझर) आणि एक लिक्विड टँक असतो. या द्रवामध्ये निकोटीन, फ्लेवरिंग्ज आणि इतर रसायने असतात. हे पेन, यूएसबी स्टिक किंवा लहान सिगारेटसारखे दिसतात. यात टार (डांबर) नसले तरी, यामुळे फुफ्फुसे, हृदय आणि मेंदूला गंभीर नुकसान होऊ शकते. ई- सिगारेटला ‘व्हेप पेन’, ‘ई-हुक्का’ किंवा ‘सिगारेटसारखे दिसणारे’ (सिगारेटलाईक्स) असेही म्हटले जाते.

Mother’s Day 2026: भावना आणि दैनंदिन उपयोगाचा सुंदर मिलाफ! मदर्स डे साठी आईला आवडतील अशा खास भेटवस्तू

 

व्हेपिंग सिगारेटपेक्षा जास्त धोकादायक आहे का?

वेपिंग हे सिगारेट ओढण्यापेक्षा अधिक सुरक्षित मानले जाते, परंतु वेपिंगमुळे देखील आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. वेपिंग आणि धूम्रपान दोन्ही व्यसनेच आहेत. पण सिगारेट पाहता वेपिंगला इतका काळ लोटलेला नाही की त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम कळू शकतील.

वेपिंग म्हणजे फक्त पाण्याची वाफ असते का?

नाही. नावाप्रमाणे असले तरी, व्हेपिंगमुळे पाण्याची वाफ तयार होत नाही. खरं तर, त्यामुळे एक एरोसोल (किंवा धुके) तयार होते, ज्यामध्ये निकोटीन, धातू आणि इतर हानिकारक पदार्थांचे सूक्ष्म कण असतात.

ई-सिगारेटचे प्रमुख दुष्परिणाम

1. निकोटीनचे व्यसन

बहुतेक ई-सिगारेटमध्ये निकोटीन असते. त्यामुळे मेंदूला त्याची सवय लागते आणि व्यसन निर्माण होऊ शकते. विशेषतः तरुणांमध्ये हे व्यसन पटकन वाढते.

2. फुफ्फुसांवर परिणाम

वेपिंगमुळे फुफ्फुसांना सूज येणे, श्वास घेण्यास त्रास, सतत खोकला, छातीत दुखणे अशा समस्या होऊ शकतात. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये फुफ्फुसांचे नुकसानही दिसून आले आहे.

3. हृदयविकाराचा धोका

निकोटीनमुळे रक्तदाब आणि हृदयाचे ठोके वाढतात. त्यामुळे हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो.

4. मेंदूच्या विकासावर परिणाम

किशोरवयीन मुलांमध्ये निकोटीनमुळे लक्ष केंद्रीत न होणे, चिडचिड, स्मरणशक्तीवर परिणाम अशा समस्या उद्भवू शकतात.

5. रसायनांचे दुष्परिणाम

ई-सिगारेटच्या वाफेमध्ये काही हानिकारक रसायने आणि धातूंचे सूक्ष्म कण असू शकतात. यांचा दीर्घकाळ शरीरावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

 

Recipe : बाजारासारखा कुरकुरीत गुजराती ‘फाफडा’ बनवा घरच्या घरी, अनेक दिवस साठवून ठेवता येईल हा हटके स्नॅक

6. तोंड आणि घशाच्या समस्या

घसा कोरडा पडणे, तोंडाला जळजळ, दुर्गंधी, हिरड्यांचे आजार अशा तक्रारी होऊ शकतात.

भारतातील स्थिती

तरुणांमध्ये वाढणारे व्यसन आणि आरोग्यावरील धोके लक्षात घेता भारतात मध्ये ई-सिगारेटच्या विक्री, उत्पादन आणि जाहिरातींवर २०१९ पासून बंदी घालण्यात आली आहे.

 

व्हेपिंगचा फुफ्फुसांवर कसा परिणाम होतो?

काही लोक ई-सिगारेटला “सिगारेट सोडण्यासाठी सुरक्षित पर्याय” मानतात, पण डॉक्टरांच्या मते तीही आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. धूम्रपान सोडायचे असल्यास वैद्यकीय सल्ला, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरपी किंवा समुपदेशन अधिक सुरक्षित पर्याय असू शकतात.

वेपिंग करताना तुम्ही श्वासावाटे आत घेतलेले कण फुफ्फुसांमध्ये सूज आणि जळजळ निर्माण करू शकतात. यामुळे फुफ्फुसांचे नुकसान होऊ शकते, जसे की फुफ्फुसांमध्ये हवा वाहून नेणाऱ्या श्वासनलिकेवर व्रण पडणे आणि ती अरुंद होणे, यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात. पण वेपिंगचे शरीरावर होणाऱ्या परिणांमांवर संशोधक अजून संशोधन करत आहे.

 

Web Title: E cigarette vaping nicotine health risks vape pen smoking cessation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 04:56 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

May 18, 2026 | 05:54 PM
पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; ‘या’ गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार

पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; ‘या’ गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार

May 18, 2026 | 05:50 PM
ही चिमुकली अभिनेत्री ओळखली का? 70 च्या दशकात गाजवला पडदा, 72 व्या वर्षी धर्मेंद्रसोबत किसिंग सीनने खळबळ

ही चिमुकली अभिनेत्री ओळखली का? 70 च्या दशकात गाजवला पडदा, 72 व्या वर्षी धर्मेंद्रसोबत किसिंग सीनने खळबळ

May 18, 2026 | 05:30 PM
हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral

May 18, 2026 | 05:24 PM
‘८ वाजून १३ मिनिटे’ पहिल्यांदाच सुनील बर्वे ऐश्वर्या नारकर एकत्र, वेब सिरीजचे Poster पाहून अंगावर येईल काटा

‘८ वाजून १३ मिनिटे’ पहिल्यांदाच सुनील बर्वे ऐश्वर्या नारकर एकत्र, वेब सिरीजचे Poster पाहून अंगावर येईल काटा

May 18, 2026 | 05:23 PM
रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

May 18, 2026 | 05:21 PM
Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट ‘या’ तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री

Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट ‘या’ तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री

May 18, 2026 | 05:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM