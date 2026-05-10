मुख्यमंत्री होताच थलपती विजय यांची मोठी घोषणा; राहुल गांधींच्या समोरच ठणकावून सांगितले, “माझ्याव्यतिरिक्त कोणीही…”

Thalapathy Vijay CM: तामिळनाडूचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी शपथ घेतल्यानंतर मित्रपक्षांना मोठा इशारा दिला आहे. "सत्ताकेंद्र फक्त मीच असेन," असे म्हणत त्यांनी आपल्या कामाची दिशा स्पष्ट केली.

Updated On: May 10, 2026 | 04:19 PM
मुख्यमंत्री होताच थलपती विजय यांची मोठी घोषणा (Photo Credit- X)

Thalapathy Vijay CM: तामिळनाडूच्या राजकारणात गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या मोठ्या राजकीय सस्पेन्सचा अखेर ‘ब्लॉकबस्टर’ शेवट झाला आहे. तामिळनाडूचे सुपरस्टार आणि ‘टीव्हीके’ (TVK) पक्षाचे सर्वेसर्वा ‘थलपती’ सी. जोसेफ विजय यांनी आज राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. सत्तेच्या सिंहासनावर विराजमान झाल्यानंतर आपल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी स्पष्ट केले की, तामिळनाडूमध्ये आता सत्तेचे दुसरे कोणतेही केंद्र नसेल; सत्तेचे एकमेव केंद्र ते स्वतःच असतील.

‘दुसरे कोणतेही पॉवर सेंटर चालणार नाही’

मुख्यमंत्री विजय यांचे हे पहिलेच विधान मित्रपक्ष आणि राजकीय विरोधक या दोघांसाठीही मोठा संदेश मानला जात आहे. “माझ्याव्यतिरिक्त दुसरे कोणतेही पॉवर सेंटर असणार नाही. सत्तेचे एकमेव केंद्र मीच राहीन,” असे विजय यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांच्या या विधानामुळे आघाडीतील घटक पक्षांवर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

चुकीचे इरादे असणाऱ्यांना इशारा: ‘मी थम्बी आहे’

आपल्या संबोधनात स्वतःचा उल्लेख ‘थम्बी’ (लहान भाऊ) असा करत विजय यांनी मित्रपक्षांच्या दबावाला बळी पडणार नसल्याचे स्पष्ट केले. विरोधकांना इशारा देताना ते म्हणाले, “मी स्वतः काहीही चुकीचे करणार नाही आणि माझ्या सोबत कोणाला चुकीचे करू देणार नाही. जर कोणाच्या मनात चुकीचे इरादे असतील, तर त्यांनी ते त्वरित सोडून दिले पाहिजेत.” त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे प्रशासनावर त्यांची घट्ट पकड असल्याचे दिसून आले.

राहुल गांधींचा ‘माझा भाऊ’ म्हणून उल्लेख

सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा देणाऱ्या सर्व नेत्यांचे विजय यांनी व्यासपीठावरून आभार मानले. यावेळी त्यांनी काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा उल्लेख ‘माय ब्रदर’ (माझा भाऊ) असा केला. विजय यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, के.सी. वेणुगोपाल, सेल्वापेरुंथगई आणि प्रवीण चक्रवर्ती यांचे विशेष आभार मानले. तसेच माकप (CPI-M), व्हीसीके (VCK) आणि भाकप (CPI) च्या नेत्यांनाही धन्यवाद दिले. आपल्या सोशल मीडिया वॉरियर्सचे आणि कार्यकर्त्यांचे आभार मानताना ते भावूक झाले होते.

‘मी देवदूत नाही, तर एक सामान्य माणूस’

“मी कोणी देवदूत नाही, मी तुमच्यासारखाच एक सामान्य माणूस आहे,” असे म्हणत विजय यांनी जनतेला साद घातली. आपण दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी जनतेकडे थोडा वेळ मागितला आहे. “मी अशी कोणतीही आश्वासने देणार नाही जी मी पूर्ण करू शकणार नाही. मात्र, तुमच्या सर्वांच्या सोबतीने आपण अशक्य गोष्टीही साध्य करू शकतो असा मला विश्वास आहे. मला थोडा वेळ द्या, मी हळूहळू सर्व आश्वासने पूर्ण करेन. जनतेच्या एका पैशालाही मी हात लावणार नाही,” अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

९ मंत्र्यांनीही घेतली शपथ

मंत्रीपदाची शपथ घेणारे नऊ व्यक्ती पुढीलप्रमाणे आहेत: ‘बुसी’ एन. आनंद, अधव अर्जुना, के.जी. अरुणराज, के.ए. सेनगोट्टैयन, पी. वेंकटरमणन, सी.टी.आर. निर्मलकुमार, ए. राजमोहन, टी.के. प्रभू आणि एस. कीर्तना.

