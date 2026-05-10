Pune Drugs Racket: पुण्यात खळबळ! ग्रामीण भागात ड्रग्ज फॅक्टरी उभारण्याचा डाव उधळला; वाघोली पोलिसांची १.१६ कोटींची कारवाई

१६ एप्रिलच्या रात्री, साधारणपणे ८ वाजण्याच्या सुमारास, पोलिसांनी ‘केसनंद’ परिसरात दोन आरोपींना ५ ग्रॅम आणि ५ मिलिग्रॅम ‘एमडी’ अमली पदार्थांसह रंगेहाथ पकडले. जप्त करण्यात आलेल्या या अमली पदार्थांची किंमत अंदाजे १.१० लाख रुपये होती. या प्रकरणाच्या संदर्भात, एकूण पाच व्यक्तींवर ‘एनडीपीएस’ (NDPS) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या तपासात असे निष्पन्न झाले की, या संपूर्ण रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार ‘सुमित अशोक घुले’ हा आहे. आपल्या साथीदारांच्या मदतीने, हा आरोपी पुणे शहरासह लोणीकंद, कोरेगाव भीमा, शिक्रापूर, कारेगाव, रांजणगाव आणि शिरूर यांसारख्या ग्रामीण भागांमध्येही ‘एमडी’चा बेकायदेशीर पुरवठा करत होता.
सुरक्षा रक्षकाकडून चार अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराचा प्रयत्न; 7 व्या मजल्यावर घेऊन गेला अन्…
पोलिसांच्या पुढील तपासात असेही समोर आले की, ही टोळी ग्रामीण भागाच्या दुर्गम पट्ट्यात ‘एमडी’ अमली पदार्थांच्या उत्पादनासाठी एक कारखाना उभारण्याची योजना आखत होती. यासाठी, ते एका अशा आरोपीची मदत घेत होते जो सध्या जामिनावर बाहेर होता आणि ज्याचा अमली पदार्थ निर्मितीशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये यापूर्वीही सहभाग राहिला होता.
गुप्त माहिती आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे कारवाई करत, पोलिसांनी या प्रकरणातील मुख्य आरोपी ‘सुमित घुले’ याला अहमदाबाद येथून अटक केली. त्यानंतर, त्याचे इतर साथीदारही विविध ठिकाणांहून पोलिसांच्या हाती लागले. यामध्ये आकाश अशोक धवळे, रामनिवास बिश्नोई आणि इतर आरोपींचा समावेश आहे; त्यांच्याकडूनही मोठ्या प्रमाणात ‘एमडी’ अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत करण्यात आलेल्या या कारवाईमध्ये, पोलिसांनी एकूण २२५ ग्रॅम ‘एमडी’ अमली पदार्थ जप्त केले आहेत, ज्यांची अंदाजित किंमत सुमारे ४५.६० लाख रुपये इतकी आहे. याव्यतिरिक्त, ‘बीएमडब्ल्यू’ (BMW) सह अनेक आलिशान वाहनेही पोलिसांनी जप्त केली आहेत. एकूण आठ आरोपींना अटक करून, पोलिसांनी या संपूर्ण रॅकेटचे कंबरडे मोडण्यात यश मिळवले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या टोळीच्या इतर दुव्यांबाबतचा तपास अजूनही सुरू असून, त्यातून आणखी काही महत्त्वपूर्ण बाबी उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
भारतात पाकिस्तानी सायबर नेटवर्कचा पर्दाफाश; ग्वाल्हेरमधून ४ एजंटना घेतलं ताब्यात