Alien Mystery : ट्रम्प यांचा धमाका! UFO संबंधित गोपनीय फाइल्स सार्वजनिक, Aliens चे गूढ उलगडणार? वाचा सविस्तर

Alien mystery : ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, अमेरिकेने UFO संबंधित गोपनीय कागपत्रे सार्वजनिक केली आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे. यामुळे लोकांना एलियनच्या अस्तित्वाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 04:47 PM
Alien Mystery : ट्रम्प यांचा धमाका! UFO संबंधित गोपनीय फाइल्स सार्वजनिक, Aliens चे गूढ उलगडणार? वाचा सविस्तर

Alien Mystery Trump Releases Confidential UFO Files : वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. ट्रम्प यांनी आपले आश्वासन पूर्ण करत अंतराळ आणि परग्रहावर सजीवांच्या अस्तित्वासंदर्भात गोपनीय कागदपत्रांचा खुलासा केला आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली असून आता एलियन्सचे रहस्य उलगडणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, अमेरिकेच्या संरक्षम विभागाने अनआइडेंटिफाइड एरिय फिनोमिना(UAP) ज्याला आपण UFO म्हणतो त्या संबंधित फाइल्स सार्वजनिक केल्या आहेत. व्हाईट हाउसने सोशल मीडियावर याची अधिकृत घोषणा केली आहे. यामध्ये आतापर्यंतचे UFO संबंधित सर्व प्रकरणांचे रेकॉर्ड जारी करण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात पारदर्शक निर्णय मानला जात आहे.

या सर्व फाइल्स पाहण्यासाठी तुम्ही सरकारच्या war.gov/ufo या विशेष बेवसाईटला भेट देऊ शकता. डिपार्टमेंट ऑफ वॉर (DOW) आणि राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक कार्यालय (ODNI) यांच्यावर माहिती गोळा करण्याची आणि प्रसार करण्याची जबाबादार देण्यात आली आहे.

काय आहे या फाईल्समध्ये ?

  • या फाईल्समध्ये अनेक फोटो अपलोड करण्यात आले असून यामध्ये अवकाशात वितित्र आकारच्या वस्तू उडताना दिसत आहेत.
  • अनेक वर्षांपासून अमेरिकन वैमानिक आणि सैनिकांनी पाहिलेल्या घटनांची नोंद यामध्ये आहे. परंतु यांचे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण अद्याप मिळाले नाही.
  • याशिवाय २०१७ मध्ये न्यूयॉर्क टाइम्सने पेंटागॉनच्या गुप्त कार्यक्रमाचा उल्लेख केला होता या संबंधित अनेक महत्त्वाचे धागेदोरे या फाइल्समधून समोर येण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प यांच्या निर्णयाने खळबळ

२००७ पासून अमेरिकन संसदेने या फाइल्स सार्वजनिक करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक सरकारने हा निर्णय टाळला. यावेळी ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात जनतेला हे गुपित उलगडण्याचे वचन दिले होते. यामुळे हे पूर्ण करण्यात आले आहे.

परंतु या फाइल्स सार्वजनिक झाल्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. मात्र खरेच एलियन्स अस्तित्वात आहेत की केवळ मानवी विमानंच्या चाचण्या होत्या, हे जाणून घेण्यासाठी सर्वजण उत्सुक आहेत.

Published On: May 10, 2026 | 04:47 PM

