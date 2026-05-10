Alien Mystery : ट्रम्प यांचा धमाका! UFO संबंधित गोपनीय फाइल्स सार्वजनिक, Aliens चे गूढ उलगडणार? वाचा सविस्तर

End of World : ट्रम्प यांच्या एका निर्णयाने जगाचा विनाश निश्चित? Baba Vanga ची ती भयंकर भविष्यवाणी ठरणार खरी!
ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, अमेरिकेच्या संरक्षम विभागाने अनआइडेंटिफाइड एरिय फिनोमिना(UAP) ज्याला आपण UFO म्हणतो त्या संबंधित फाइल्स सार्वजनिक केल्या आहेत. व्हाईट हाउसने सोशल मीडियावर याची अधिकृत घोषणा केली आहे. यामध्ये आतापर्यंतचे UFO संबंधित सर्व प्रकरणांचे रेकॉर्ड जारी करण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात पारदर्शक निर्णय मानला जात आहे.
या सर्व फाइल्स पाहण्यासाठी तुम्ही सरकारच्या war.gov/ufo या विशेष बेवसाईटला भेट देऊ शकता. डिपार्टमेंट ऑफ वॉर (DOW) आणि राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक कार्यालय (ODNI) यांच्यावर माहिती गोळा करण्याची आणि प्रसार करण्याची जबाबादार देण्यात आली आहे.
PRESIDENTIAL UNSEALING FOR UAP ENCOUNTERS.Per President Trump’s directive, the @DeptofWar has declassified & released unresolved UAP records. This is an unprecedented level of transparency, no other admin has gone this far. Files now live on https://t.co/kWE5tvdY9H —… pic.twitter.com/2WDKbBj2gE — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2026
२००७ पासून अमेरिकन संसदेने या फाइल्स सार्वजनिक करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक सरकारने हा निर्णय टाळला. यावेळी ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात जनतेला हे गुपित उलगडण्याचे वचन दिले होते. यामुळे हे पूर्ण करण्यात आले आहे.
परंतु या फाइल्स सार्वजनिक झाल्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. मात्र खरेच एलियन्स अस्तित्वात आहेत की केवळ मानवी विमानंच्या चाचण्या होत्या, हे जाणून घेण्यासाठी सर्वजण उत्सुक आहेत.
IRGC Threatens US : आखातात पुन्हा युद्धाचा भडका! इराणची अमेरिकन तळांवर हल्ल्याची उघड धमकी, होर्मुझ पुन्हा बंद होणार?